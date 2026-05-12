Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1
Mohamed Saeed

12 ay süren sakatlık cehenneminin ardından Dejan Kulusevski’nin Dünya Kupası hayali suya düştü; Tottenham’ın yıldızı, Viktor Gyökeres ve Alexander Isak ile birlikte İsveç kadrosuna giremedi

Uluslararası sahnedeki son karar, Dejan Kulusevski için acı bir darbe oldu; zira Tottenham orta saha oyuncusu, yaklaşan Dünya Kupası’nı resmi olarak kaçıracak. Yıkıcı bir diz sakatlığıyla bir yıl süren mücadelesine rağmen, İsveçli milli oyuncu, Graham Potter’ın son kadrosuna girebilmek için zamanında formda olduğunu kanıtlayamadı.

  • Potter, Kulusevski'nin kadroda yer almadığını doğruladı

    İsveç milli takım teknik direktörü Graham Potter, yaklaşan Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu resmen açıkladı; haberlerin başlıca konusu ise Tottenham’ın yıldızı Kulusevski’nin kadroda yer almaması oldu.

    Oyun kurucu, Spurs'un Crystal Palace'a 2-0 yenildiği maçta ciddi bir diz sakatlığı geçirdikten sonra Mayıs 2025'ten beri sahalardan uzak kalıyor ve bu durum, en büyük sahnede ülkesini temsil etme umutlarının trajik bir şekilde sona ermesine neden oldu.

    Oyuncunun zamanında iyileşmek için kişisel kararlılığına rağmen, henüz Hotspur Way'de tam antrenmanlara dönmedi. Bunun yerine, 26 yaşındaki oyuncu, rekabet ortamından uzak, yurtdışında yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçmek zorunda kaldı.

    Kadroya alınmaması, dizindeki hasarı gidermek için iki ayrı ameliyat geçirdiği zorlu 12 aylık bir dönemin sonunu işaret ediyor.


    De Zerbi'nin endişeleri haklı çıktı

    Bu haber oyuncu için büyük bir darbe olsa da, Tottenham camiası için pek de sürpriz olmadı. Teknik direktör Roberto De Zerbi, daha önce Kulusevski’nin turnuva için ABD’ye gidebilme ihtimaline ilişkin şüphelerini dile getirmişti. İtalyan teknik adam, orta saha oyuncusunun kadroya alınmasının önündeki en büyük engel olarak, maç tecrübesi eksikliğini gösterdi.

    De Zerbi, "Durumu çok iyi bilmiyorum," dedi. "Bana göre, bu sezon hiç maç oynamamışsa, Dünya Kupası'nda nasıl oynayabileceğini anlamak zor."

  • İsveç kadrosunda yıldız gücü devam ediyor

    Kulusevski kenardan izlerken, İsveç kadrosunda hâlâ bolca Premier Lig kalitesi bulunuyor. Arsenal’in golcü forveti Viktor Gyökeres ve Liverpool’dan Alexander Isak kadroya seçildi ve Potter’ın güveneceği hücum gücünü oluşturuyor. Bir başka Tottenham oyuncusu için de iyi haber vardı: genç yetenek Lucas Bergvall da kadroya dahil edildi.

    Kadroda İngiliz etkisinin ağırlığı hissediliyor; Brighton'dan Yasin Ayari, Aston Villa'dan Victor Lindelof, Leeds'ten Gabriel Gudmundsson ve Newcastle'dan Anthony Elanga kadroda yer aldı.

    İsveç, Teksas'taki kampında zorlu grup aşamasına hazırlanırken, Potter deneyimli savunmacılar ve dinamik forvetlerden oluşan bir kadro tercih etti.


    Teksas'ta F Grubu maçları bekliyor

    İsveç, 15 Haziran'da Tunus ile oynayacağı açılış maçıyla F Grubu'nda zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak. Avrupa ekibi, beş gün sonra Hollanda ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak ve grup aşamasını Japonya ile oynayacağı maçla tamamlayacak. Kulusevski'nin yaratıcılığı olmadan Potter'ın, takımının eleme turlarında ilerleyebilmesi için diğer yıldız oyuncularının sorumluluk alması gerekecek.

