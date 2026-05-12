12 ay süren sakatlık cehenneminin ardından Dejan Kulusevski’nin Dünya Kupası hayali suya düştü; Tottenham’ın yıldızı, Viktor Gyökeres ve Alexander Isak ile birlikte İsveç kadrosuna giremedi

İsveç milli takım teknik direktörü Graham Potter, yaklaşan Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu resmen açıkladı; haberlerin başlıca konusu ise Tottenham’ın yıldızı Kulusevski’nin kadroda yer almaması oldu.

Oyun kurucu, Spurs'un Crystal Palace'a 2-0 yenildiği maçta ciddi bir diz sakatlığı geçirdikten sonra Mayıs 2025'ten beri sahalardan uzak kalıyor ve bu durum, en büyük sahnede ülkesini temsil etme umutlarının trajik bir şekilde sona ermesine neden oldu.

Oyuncunun zamanında iyileşmek için kişisel kararlılığına rağmen, henüz Hotspur Way'de tam antrenmanlara dönmedi. Bunun yerine, 26 yaşındaki oyuncu, rekabet ortamından uzak, yurtdışında yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçmek zorunda kaldı.

Kadroya alınmaması, dizindeki hasarı gidermek için iki ayrı ameliyat geçirdiği zorlu 12 aylık bir dönemin sonunu işaret ediyor.



