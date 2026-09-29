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115 suçlama kararının ardından Erling Haaland ve Manchester City basın toplantısı tartışmasına ilişkin “yalanlar” nedeniyle Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken çılgına döndü
Medya görevleri tartışması
Haaland'ın, Norveç'in cumartesi günü Portekiz'le oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde başlangıçta gazetecilerin karşısına çıkması planlanıyordu. Ancak golcü oyuncu beklenmedik şekilde basın toplantısından çekildi ve yerini takım arkadaşları Fredrik Aursnes ile Andreas Schjelderup aldı.
Bu ani program değişikliği, Manchester City'nin iddia edilen mali ihlalleriyle ilgili bildirilen bir kararın kısa süre sonrasında yaşandı. Bu zamanlama, City'nin kulübün devam eden hukuk mücadelesine ilişkin zor sorulardan yıldız golcüsünü korumak için Norveç kampına doğrudan talimat verdiği yönünde yoğun spekülasyonlara yol açtı.
- AFP
Solbakken, müdahale iddialarına sert çıktı
Norveç Teknik Direktörü, iddiaları hızla yalanladı. VG'ye konuşan Solbakken, yıldız golcüsünü planlanan medya buluşmasından muaf tutma kararında Premier League kulübünün hiçbir dahli olmadığını vurguladı.
"Erling'in Dortmund'dan City'ye gitmesinden bu yana medyayla ilgili olarak Manchester City'den kimseyle konuşmadım" diyen Solbakken, "Medyayla ilgili City'yle son konuşmam da buydu" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör, oyuncuyu korumak için inisiyatifi tamamen kendi başına aldığını açıklarken, söylentilerin tamamen asılsız olduğunu da ekledi. "Bu bir yalan. Aynı zamanda benim dürüstlüğüme de zarar veriyor" dedi. "Dürüst olmak için büyük çaba sarf ediyorum çünkü bu halkın milli takımı. Kendimin ve takımın elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum."
Solbakken, program değişikliğine yol açan konuşmanın gündelik bir şekilde geçtiğini anlattı. "Bu, Erling'e haber vermeden aldığım bir karardı" diye belirtti. "Sadece şunu söyledim: 'Bunu pas geçebilirsin. Gitmek istiyorsan gidersin. Ama benim için muafsın.'"
Haaland odaklanmayı sürdürüyor
Kulübünün etrafındaki saha dışı gürültüye rağmen Haaland, sahada dikkati dağılmış olduğuna dair hiçbir işaret göstermedi. Golcü forvet, pazar günkü Oslo'daki Uluslar Ligi karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve mevcut milli arada üçüncü golünü attı.
Ancak bireysel çabası olumlu bir sonuç almaya yetmedi; zira Norveç sonunda Portekiz'e 2-1 mağlup oldu. Son düdüğün ardından golcü oyuncu, City'den takım arkadaşı Ruben Dias ile koyu bir sohbetin içinde görüntülendi.
- Bildbyran
Zorlu sınavlar kapıda
Haaland'ın milli takım yükümlülükleri bu Uluslar Ligi kampanyasında henüz sona ermiş değil. Norveç'in, Portekiz'e karşı zorlu rövanş maçının yanı sıra Galler karşısında iki kritik maça daha hazırlanması gerekiyor.
Bu milli sınavların ardından golcünün dikkatini hızla yeniden iç meselelerine çevirmesi gerekecek. Manchester City'yi dönüşlerinde dev bir Premier League kapışması bekliyor; Enzo Maresca'nın ekibi, Liverpool'la karşılaşmak için Anfield'a zorlu bir deplasmana çıkacak.
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