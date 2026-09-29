Norveç Teknik Direktörü, iddiaları hızla yalanladı. VG'ye konuşan Solbakken, yıldız golcüsünü planlanan medya buluşmasından muaf tutma kararında Premier League kulübünün hiçbir dahli olmadığını vurguladı.

"Erling'in Dortmund'dan City'ye gitmesinden bu yana medyayla ilgili olarak Manchester City'den kimseyle konuşmadım" diyen Solbakken, "Medyayla ilgili City'yle son konuşmam da buydu" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör, oyuncuyu korumak için inisiyatifi tamamen kendi başına aldığını açıklarken, söylentilerin tamamen asılsız olduğunu da ekledi. "Bu bir yalan. Aynı zamanda benim dürüstlüğüme de zarar veriyor" dedi. "Dürüst olmak için büyük çaba sarf ediyorum çünkü bu halkın milli takımı. Kendimin ve takımın elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum."

Solbakken, program değişikliğine yol açan konuşmanın gündelik bir şekilde geçtiğini anlattı. "Bu, Erling'e haber vermeden aldığım bir karardı" diye belirtti. "Sadece şunu söyledim: 'Bunu pas geçebilirsin. Gitmek istiyorsan gidersin. Ama benim için muafsın.'"



