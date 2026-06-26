105 milyon sterlinlik Arsenal transferi, Declan Rice’ın ‘üç seviye’ atlamasına nasıl yardımcı oldu? Eski İngiltere kaptanı, Gunners yıldızının Harry Kane’den kaptanlık pazubandını devralacağını savunuyor

Rice bu noktaya nasıl geldi ve Emirates Stadyumu’na transferi, tam potansiyelini ortaya çıkarmada nasıl bir rol oynadı? Bu sorular Butcher'a yöneltildiğinde, Domino’s’un “Shirtiette” kampanyası kapsamında konuşan eski İngiltere kaptanı, bir gün Three Lions’ın kaptanlık pazubandını takması beklenen bu oyuncu hakkında GOAL’a şunları söyledi: “1986’da Ipswich’ten Rangers’a transfer olduğumda, gittiğim kulübün geldiğim kulüpten daha fazla başarıya imza attığını fark ettim.

“Elbette Rangers’ın hem taraftar kitlesi hem de köklü bir geçmişi vardı; West Ham’dan Arsenal’e geçişimde de Arsenal’in pek çok başarıya imza attığını görebiliyorsunuz. Her şey çok daha büyük ve çok daha farklı olduğu için, sanki iki ya da üç seviye daha yukarı çıkmış gibi hissediyorsunuz.

“West Ham’ın şu anda zor bir dönemden geçtiğini, zor zamanlar yaşadığını biliyorum, ancak Arsenal her zaman zirvede yer aldı; özellikle de Arsène Wenger’in kupa kazandığı ve Avrupa’da çok başarılı olduğu dönemlerde.

“Benim için Rangers’a gitmek, ‘peki, artık oyunumu gerçekten bir üst seviyeye çıkarmam lazım’ demekti. Bu, gerçekten daha iyi oynamanı sağlıyor. Oyununu bir üst seviyeye çıkarıyor çünkü herkes seni eskisinden daha da fazla yenmek istiyor.

“West Ham’da oynadığınızda ‘West Ham’ı yenebiliriz’ denir. Ama Arsenal’da oynadığınızda ise ‘Bizi beş ya da altı golle ezebilirler’ diye düşünürsünüz. Zihinsel olarak da bir üst seviyeye çıkmanız gerekir.

“Zihinsel ve fiziksel taraf birbiriyle iç içe geçmiştir, ama özellikle çok daha fazla sorumluluk üstlendiğin durumlarda zihinsel taraf daha da önem kazanır. İngiltere milli takımının kaptanı olmak gibi; bu sorumluluk, kulüp seviyesindekinden üç kat, hatta en az beş kat daha fazladır.

“Bence Declan artık dünya sahnesine çıkmış bir oyuncu. Harika bir pozisyonda oynuyor.

Hem ileriye çıkabiliyor hem de geriye dönebiliyor. Farklı roller üstlenebiliyor. Orta sahayı yönlendiren bir liderin harika bir örneği.

“Özellikle de forvette Harry Kane varken, orada gerçekten iyi liderlere sahibiz; onlar bir şeyler söylerse ve oyuncuları harekete geçirirse, herkes onları dinler.”