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105 milyon sterlinlik Arsenal transferi, Declan Rice’ın ‘üç seviye’ atlamasına nasıl yardımcı oldu? Eski İngiltere kaptanı, Gunners yıldızının Harry Kane’den kaptanlık pazubandını devralacağını savunuyor
- Getty Images Sport
West Ham’dan Arsenal’e: Rice oyun stilini tamamen değiştirdi
27 yaşındaki bu hareketli oyuncu, mütevazı başlangıcından bu yana uzun bir yol kat etti. Genç yaşta Chelsea tarafından serbest bırakılan Rice, West Ham’da profesyonel olarak çıkışını yaptı; o dönemde onun bir defansif orta saha oyuncusu mu yoksa mücadeleci bir stoper mi olduğu tartışılıyordu.
Rice artık sahada her yere koşan bir oyuncu olarak, oyununa daha fazla gol eklemiş ve duran toplardaki ortalarıyla önemli bir asist tehdidi oluşturuyor. Artık tek bir pozisyona sıkıştırılmıyor ve sektörün en iyilerinden biri olarak övgü topluyor.
Arsenal’in transfer hamlesi, gelecekteki İngiltere kaptanına nasıl fayda sağladı?
Rice bu noktaya nasıl geldi ve Emirates Stadyumu’na transferi, tam potansiyelini ortaya çıkarmada nasıl bir rol oynadı? Bu sorular Butcher'a yöneltildiğinde, Domino’s’un “Shirtiette” kampanyası kapsamında konuşan eski İngiltere kaptanı, bir gün Three Lions’ın kaptanlık pazubandını takması beklenen bu oyuncu hakkında GOAL’a şunları söyledi: “1986’da Ipswich’ten Rangers’a transfer olduğumda, gittiğim kulübün geldiğim kulüpten daha fazla başarıya imza attığını fark ettim.
“Elbette Rangers’ın hem taraftar kitlesi hem de köklü bir geçmişi vardı; West Ham’dan Arsenal’e geçişimde de Arsenal’in pek çok başarıya imza attığını görebiliyorsunuz. Her şey çok daha büyük ve çok daha farklı olduğu için, sanki iki ya da üç seviye daha yukarı çıkmış gibi hissediyorsunuz.
“West Ham’ın şu anda zor bir dönemden geçtiğini, zor zamanlar yaşadığını biliyorum, ancak Arsenal her zaman zirvede yer aldı; özellikle de Arsène Wenger’in kupa kazandığı ve Avrupa’da çok başarılı olduğu dönemlerde.
“Benim için Rangers’a gitmek, ‘peki, artık oyunumu gerçekten bir üst seviyeye çıkarmam lazım’ demekti. Bu, gerçekten daha iyi oynamanı sağlıyor. Oyununu bir üst seviyeye çıkarıyor çünkü herkes seni eskisinden daha da fazla yenmek istiyor.
“West Ham’da oynadığınızda ‘West Ham’ı yenebiliriz’ denir. Ama Arsenal’da oynadığınızda ise ‘Bizi beş ya da altı golle ezebilirler’ diye düşünürsünüz. Zihinsel olarak da bir üst seviyeye çıkmanız gerekir.
“Zihinsel ve fiziksel taraf birbiriyle iç içe geçmiştir, ama özellikle çok daha fazla sorumluluk üstlendiğin durumlarda zihinsel taraf daha da önem kazanır. İngiltere milli takımının kaptanı olmak gibi; bu sorumluluk, kulüp seviyesindekinden üç kat, hatta en az beş kat daha fazladır.
“Bence Declan artık dünya sahnesine çıkmış bir oyuncu. Harika bir pozisyonda oynuyor.
Hem ileriye çıkabiliyor hem de geriye dönebiliyor. Farklı roller üstlenebiliyor. Orta sahayı yönlendiren bir liderin harika bir örneği.
“Özellikle de forvette Harry Kane varken, orada gerçekten iyi liderlere sahibiz; onlar bir şeyler söylerse ve oyuncuları harekete geçirirse, herkes onları dinler.”
- Domino's
İngiltere, 2026’da 60 yıllık acı dolu dönemi sona erdirebilecek mi?
Rice, 2026 yılında Arsenal’in 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermesine yardımcı oldu; 2003-04 sezonundaki efsanevi “Invincibles” takımından bu yana bu kupayı kaldıran ilk Gunners kadrosunun bir parçası oldu.
Şimdi ise uluslararası sahnede daha fazla efsaneyi taklit etmeyi hedefliyor; Kuzey Amerika’da mücadele edecek İngiltere milli takımı, 60 yıllık acı dolu bekleyişi sona erdirmeyi amaçlıyor. Bunu başarabilecekler mi? 1990 yılında FIFA’nın en önemli turnuvasında Three Lions’ın yarı finale yükselmesine katkıda bulunan Butcher, şöyle konuştu: “Herkes İngiltere’yi işaret ederek, ‘eleme turlarına geldiğinde, ilk 10’daki takımları yenemiyoruz ve gerekeni yapamıyoruz’ diyor.
“Dünya Kupası’nı kazanmak istiyorsanız, en iyi takımları yenmeniz gerekir. Bence artık bunu yapmak için daha donanımlıyız. Bence Gana maçı, Thomas Tuchel’e takımının ne durumda olduğunu ve en iyi kadrosunun ne olduğunu net bir şekilde gösterdi.
“Bazen sadece bekleyen birçok oyuncu var, tıpkı [Bukayo] Saka’nın oyuna girip maça başlamayı beklemesi gibi. Saka oyuna girdi ve harika bir şut çekti, ancak Gana kalecisi muhteşem bir kurtarış yaptı. Yani o, kilidi açabilecek oyunculardan biri, ancak onun ilk 11’de başlamasını görmek isterim. Bence ilk 11’de başlamasına çok az kaldı.”
İngiltere’ye, dünyanın en iyi takımlarını yenebileceği söylendi
Butcher, taraftarları ülkedeki coşkulu kutlamalar sırasında ortalığı birbirine katmaya aktif olarak teşvik ederken sözlerine şöyle devam etti: “Hırvatistan maçını izledik ve hepimiz bunun İngiltere’nin oynadığı en iyi maçlardan biri olduğunu söyledik. Eminim o maçta her şey havada uçuşuyordu. Bence bu sadece sevinç, İngiltere’nin Dünya Kupası’nda gol atması ve gerçekten iyi takımları yenmesinden kaynaklanan o dizginlenemez sevinç.
“Ve takımlar sahaya çıkacak – Brezilya, Fransa, İspanya ve Almanya gibi takımlar, diğer herkes; İngiltere’ye saldırmak için sahaya çıkacaklar çünkü bunu yapmak zorunda olduklarını hissediyorlar, yapmak istiyorlar ve bunu yapabilecek oyunculara sahipler; bu da elbette maçı çok daha açık hale getirecek.
“Bence eleme turlarına geldiğimizde, işte o zaman İngiltere gerçekten canlanmalı. Bence hem gerekli güce hem de teknik direktöre sahipler; bu da rakiplerini geride bırakmalarını sağlayacak. Başarısız olursak, bu çabalamadığımızdan olmayacak.
“Bu kadro beni heyecanlandırıyor, ama teknik direktör… Söyledikleri, yaptıkları ve tepkileri nedeniyle onu giderek daha çok sevmeye başlıyorum. İşler yolunda gitmediğinde saha kenarında sinirleniyor. Ama basınla ilişkileri iyi, oyuncularla çok iyi iletişim kuruyor ve onlardan çok şey bekliyor; bu da her İngiltere teknik direktöründen beklenen bir şey. Elieme turlarını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Karşımıza ne çıkarsa çıkarsa yenebileceğimizi düşünüyorum. Bence gerçekten yapabiliriz.”
İngiltere, Cumartesi günü New Jersey’de Panama ile karşılaşarak L Grubu’ndaki mücadelesini tamamlayacak. Takım, son 32’ye kalmayı çoktan garantiledi, ancak hangi sıradan ilerleyeceğini belirlemesi gerekiyor. Plan, sadık taraftar kitlesine heyecanlanacakları bolca neden sunmaya devam etmek.
2026 Dünya Kupası: Coşkulu kutlamalar teşvik ediliyor
Futbol maçı izlemek epey dağınık bir iş olabilir; bu nedenle Domino’s, bu yaz taraftarların yiyecek ve içecek lekelerini gururla taşıyabilmeleri için gerçek peçete kumaşından üretilmiş bir futbol forması olan “Shirtiette”yi tasarladı. Pizza markası, İngiltere ve İskoçya taraftarlarına bu formaları ücretsiz olarak dağıtıyor; böylece taraftarlar maç günlerinde diledikleri kadar dağınık olabilir, gol sevinçleri, kaçırılan penaltılar ya da VAR kararlarına öfkelenirken üzerlerine dökülenleri kucaklayabilirler.
Formalar, emici peçete kumaşından özel olarak üretildi; böylece taraftarlar evde maçları izlerken pizza sosu dökülmelerini, mozzarella kazalarını ve üst malzemelerin düşmesini rahatlıkla temizleyebilecek. “Shirtiette”, www.dominosshirtiette.com adresinden temin edilebilir; İngiltere ve İskoçya taraftarları bu siteden başvurarak sınırlı sayıda üretilen İngiltere veya İskoçya “Shirtiette”lerinden birini talep edebilir.