105 milyon sterlinlik Arsenal süperstarı Declan Rice'ın transfer kararı, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i neden ‘gerçekten üzdü’
Fernandes, Rice'ın transferi konusunda hayal kırıklığını itiraf etti
Manchester United kaptanı Fernandes, orta saha oyuncusu Rice'ın 2023 yılında West Ham United'dan Arsenal'e 105 milyon sterlin (140 milyon dolar) karşılığında transferini tamamlamadan önce, onun kulübe katılmasını umduğunu açıkladı. United uzun süredir etkili bir defansif orta saha oyuncusu arıyordu ve Fernandes, Rice'ın Old Trafford'da bu sorunu çözebileceğine inanıyordu. Bunun yerine, İngiltere milli takım oyuncusu kuzey Londra'ya transfer olmayı tercih etti ve burada Mikel Arteta yönetiminde kısa sürede kilit bir isim haline geldi.
Fernandes, Rice'ın neden United için ideal bir seçim olacağını açıklıyor
Rice'ın takıma katılması, Arsenal'in formundaki yükselişte büyük rol oynadı; orta saha oyuncusu, Premier Lig'in en etkili isimlerinden biri haline geldi. Transfer süreciyle ilgili konuşan Fernandes, Rice'ın Manchester United yerine Arsenal'i tercih etmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.
Fernandes, JoelBeyaTV'ye verdiği demeçte, "Her zaman Rice'ın Man United'da oynaması gereken bir oyuncu olduğunu söyledim. Arsenal'i tercih ettiğinde gerçekten çok üzüldüm" dedi. "Onun kulübümüze mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını hep düşünmüştüm."
"Bu çok özel bir şey"
Kaçırılan transfer fırsatları nedeniyle duyduğu üzüntüye rağmen Fernandes, olağanüstü bir bireysel sezon geçirdi. Manchester United kaptanı, rekorlar kırdığı bir sezonun ardından kısa süre önce Futbol Yazarları Derneği’nin Yılın Futbolcusu ödülünü Rice’ı geride bırakarak kazandı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 19 asist kaydetti ve bu sayıyla Thierry Henry ile Kevin De Bruyne’nin elinde bulunan tek sezonluk tüm zamanların rekoruna çok yaklaştı.
Fernandes, ödülünü kazanmasıyla ilgili olarak, "Elbette birçok insanın size oy vermiş olduğunu görmek her zaman güzel ve bunun Birleşik Krallık'ta çok önemli bir ödül olduğunu biliyorum. Benim için bunu başarmak çok özel bir şey" dedi. Fernandes, "Bu ödül, Birleşik Krallık'ın dört bir yanından futbolu takip eden insanlardan ve oyuncuların arka planında çalışan insanlardan geliyor ve bu da onu çok özel kılıyor" diye ekledi. Elbette, hakkınızda iyi şeyler duymak hoşunuza gider - pek iyi olmadığında o kadar hoşunuza gitmez - ama bu işin bir parçası.
"Elbette bu anlar geldiğinde, bana oy verenler adına ve ayrıca bana oy vermeyip başka seçimler yapanlar adına burada olma fırsatı için çok minnettarım. Daha önce de söylediğim gibi, yaptığımız işin kolektif bir iş olduğunu biliyoruz, ancak sezon boyunca yaptıklarınız için bireysel olarak takdir edildiğinizde bu çok özel bir his."
Arsenal, kupa kazanmaya bir adım daha yaklaştı
Sezonun kritik aşamasına yaklaşılırken, Rice, Arsenal'in kupa kazanma yolunda kilit bir isim olmaya devam ediyor. Orta saha oyuncusunun, Arteta'nın takımının Premier Lig şampiyonluğu mücadelesinde Burnley ile karşılaşacağı maçta hayati bir rol oynaması bekleniyor. Gunners, bu ayın sonlarında Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile de karşı karşıya gelecek. Öte yandan Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'ı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve şu anda Nottingham Forest ile oynayacakları maç için hazırlıklarını sürdürüyor.