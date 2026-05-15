Kaçırılan transfer fırsatları nedeniyle duyduğu üzüntüye rağmen Fernandes, olağanüstü bir bireysel sezon geçirdi. Manchester United kaptanı, rekorlar kırdığı bir sezonun ardından kısa süre önce Futbol Yazarları Derneği’nin Yılın Futbolcusu ödülünü Rice’ı geride bırakarak kazandı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 19 asist kaydetti ve bu sayıyla Thierry Henry ile Kevin De Bruyne’nin elinde bulunan tek sezonluk tüm zamanların rekoruna çok yaklaştı.

Fernandes, ödülünü kazanmasıyla ilgili olarak, "Elbette birçok insanın size oy vermiş olduğunu görmek her zaman güzel ve bunun Birleşik Krallık'ta çok önemli bir ödül olduğunu biliyorum. Benim için bunu başarmak çok özel bir şey" dedi. Fernandes, "Bu ödül, Birleşik Krallık'ın dört bir yanından futbolu takip eden insanlardan ve oyuncuların arka planında çalışan insanlardan geliyor ve bu da onu çok özel kılıyor" diye ekledi. Elbette, hakkınızda iyi şeyler duymak hoşunuza gider - pek iyi olmadığında o kadar hoşunuza gitmez - ama bu işin bir parçası.

"Elbette bu anlar geldiğinde, bana oy verenler adına ve ayrıca bana oy vermeyip başka seçimler yapanlar adına burada olma fırsatı için çok minnettarım. Daha önce de söylediğim gibi, yaptığımız işin kolektif bir iş olduğunu biliyoruz, ancak sezon boyunca yaptıklarınız için bireysel olarak takdir edildiğinizde bu çok özel bir his."