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100 milyon sterlinlik bonservis talebi ortaya çıktı! Bournemouth, Chelsea ve Liverpool'un transfer hedefi Alex Scott'ı belirli önemli koşulların sağlanması hâlinde ocakta satmaya hazır
Bournemouth, yıldız oyuncusuna ilişkin tutumunu yumuşattı
Bournemouth, taliplerin belirli koşulları karşılaması hâlinde İngiltere millî takımının orta saha oyuncusu Scott'ı ocak ayı transfer döneminde satma ihtimaline artık açık. Geçen sezonun sonlarına doğru yüksek ücretli iki sözleşme uzatma teklifini reddettiği bildirilen 23 yaşındaki oyuncu, Vitality Stadyumu'nda yeni bir meydan okuma istediğini açıkça dile getirmişti.
Kulüp, yaz boyunca ve son millî arada Scott'ın satılık olmadığı yönündeki tavrını korumuştu. Ancak kulüp yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasındaki son görüşmelerin ardından bu tutum önemli ölçüde değişti.
Haberi aktaran BBC'ye göre kulüpteki üst düzey isimler, yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir teklif gelmesi hâlinde Bournemouth'un Scott'ın ayrılığına onay vermeye hazır olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Bournemouth, Scott'ın ayrılığı için katı şartlar belirledi
Bu değerleme, kaliteli merkez orta saha oyuncularının transfer piyasasının mevcut durumunu yansıtıyor. Bu oyuncular için ödenen bonservis bedelleri son 18 ayda hızla yükseldi. Ancak güney kıyısındaki kulüp, yalnızca mali kazanç uğruna satış yapmaya zorlanmayacak. Teknik ekip ve yönetim, sezon ortasında yapılacak herhangi bir anlaşmanın kulübün ligdeki durumuna bağlı olduğunu açıkça belirtti. Zira küme düşmemek için zorlu bir mücadele veriyor olmaları hâlinde böylesine önemli bir oyuncuyu kaybetmek istemeyecekler.
Bu gelişme, Premier League'in “Büyük Altılı”sındaki kulüplerin tamamının eski Bristol City oyuncusu hakkında bilgi almak için temasa geçtiği, yoğun transfer söylentileriyle geçen yaz döneminin ardından geldi. Yaygın ilgiye rağmen Bournemouth, takımın temel kadrosunu bir arada tutmakta kararlıydı. Kulüp, Scott ve Rayan Eli Junior Kroupi gibi değerli genç oyuncuların en az 2027'ye kadar takımda kalacağını daha önce vurgulamıştı.
Chelsea ve Liverpool yarışta başı çekiyor
Chelsea ve Liverpool, Scott’ı transfer etme yarışında önde gelen iki kulüp olmayı sürdürüyor. Her iki kulüp de orta saha oyuncusunun 2023’te 25 milyon sterline Bournemouth’a transfer olmasından bu yana gelişimini yakından takip ediyor. Yaz transfer döneminde Scott’ı kadrosuna katmak için en ısrarcı kulüp Chelsea oldu; Chelsea, Scott için birden fazla teklif yaptı ancak tekliflerin tamamı reddedildi.
Performansa bağlı çeşitli bonuslarla 64 milyon sterline çıkabilecek 60 milyon sterlinlik ilk teklifi Bournemouth hiç düşünmeden geri çevirdi. Kulüp, bu rakamın Scott’ın potansiyelini ve uluslararası düzeydeki konumunu önemli ölçüde hafife aldığını düşünüyordu.
Liverpool’un da kış transfer döneminde uzun süredir devam eden ilgisini resmî bir teklife dönüştürmesi hâlinde güçlü bir konumda olacağına inanılıyor. Liverpool, Andoni Iraola’nın kulüpte kurduğu ilişkilerden yararlanıyor. Ayrıca Scott’ın Anfield’da uygulanan taktik sisteme doğal biçimde uyum sağlayacağı düşünülüyor.
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Sakatlık sorunları ve piyasa enflasyonu
Bu transfer gelişmelerinin zamanlamasını, Scott'ın yaşadığı yeni bir sakatlık sorunu karmaşıklaştırıyor. Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 7-0 yendiği maçta forma giyerken uyluğundan sakatlandı. Scott'ın millî takım kampına hafif bir kas gerginliğiyle katıldığı ve bu sorunun kampta ağırlaştığı bildiriliyor. Bu nedenle Bournemouth cephesinde bir miktar hayal kırıklığı yaşandığı belirtiliyor. En az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Scott'ın durumu, ocak ayı yaklaşırken olası transfer görüşmelerinin seyrini etkileyebilir.
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