Bournemouth, taliplerin belirli koşulları karşılaması hâlinde İngiltere millî takımının orta saha oyuncusu Scott'ı ocak ayı transfer döneminde satma ihtimaline artık açık. Geçen sezonun sonlarına doğru yüksek ücretli iki sözleşme uzatma teklifini reddettiği bildirilen 23 yaşındaki oyuncu, Vitality Stadyumu'nda yeni bir meydan okuma istediğini açıkça dile getirmişti.

Kulüp, yaz boyunca ve son millî arada Scott'ın satılık olmadığı yönündeki tavrını korumuştu. Ancak kulüp yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasındaki son görüşmelerin ardından bu tutum önemli ölçüde değişti.

Haberi aktaran BBC'ye göre kulüpteki üst düzey isimler, yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir teklif gelmesi hâlinde Bournemouth'un Scott'ın ayrılığına onay vermeye hazır olduğunu belirtti.



