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‘100 milyon £, 10 milyon £ ya da 100 bin £ karşılığında transfer olsanız da’ - Bradley Barcola, PSG'den 123 milyon £'luk transferinin ardından Liverpool'da tanıdık bir gol hedefiyle karşı karşıya
İngiliz futbolunda Barcola'dan daha pahalıya mal olan sadece iki oyuncu var
Britanya futbol tarihindeki yalnızca iki oyuncu, yani kulüpten takım arkadaşı Alexander Isak ve Manchester City'nin yeni transferi Enzo Fernandez, boyunlarına daha yüksek bonservis bedelleri asıldığını gördü; ikisi de kulüp değiştirirken 125 milyon sterline (167 milyon dolar) transfer oldu.
Bu dudak uçuklatan miktarlar, beraberinde artan beklentiyi ve güven ve maddi yatırımın karşılığını hemen verme zorunluluğunu getiriyor. Isak, sakatlıklarla boğuştuğu Merseyside'daki ilk sezonunda zorlandı; Premier League'deki gol perdesini açması ise ancak Kasım 2025'i buldu.
Barcola, Liverpool'a katıldığından bu yana üç kulvarda dört maça çıktı ve bu karşılaşmaların ikisinde oyuna sonradan dahil oldu. Sol ve sağ kanatlarda görev yaparken yeterince hareketli bir görüntü verdi, ancak henüz ağları havalandıramadı.
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Barcola, Liverpool formasıyla gol hesabını açmak istiyor
Eski Liverpool yıldızı Murphy, bunun istenmeyen tartışmaları sona erdirmek için mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, Snabbare iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bence ister 100 milyon sterline, ister 10 milyon sterline, ister 100 bin sterline transfer olun, nerede olursanız olun, eğer hücum oyuncusuysanız yalnızca taraftarlara değil, etrafınızdaki oyunculara da neler yapabildiğinizi göstermeye başlamak istersiniz.
“Atletico'ya karşı performansının üst düzey olduğunu düşündüm. Tüm kaliteyi görebiliyordunuz, keskin görünüyordu. Sonradan biraz yorulduğunu biliyorum ve Fulham karşısında zorlandığı da söylenebilir. Bu nedenle henüz tüm maçlarda oynayabilecek kadar tam hazır görünmüyor.
“Ama o kısa bölüm, [Florian] Wirtz'le çıktığı o kontra atak, ceza sahasına bire bir girip topun direğin yanından dışarı gitmesi... İdeal bir dünyada o top gol olur ve bir anda çıkışa geçer.
“Ama onun için, daha düşük profilli oyuncular için duyacağım türden bir endişe duymuyorum. Uzun süre beklentilerin çok yüksek olduğu dev bir futbol kulübünde bulunmuş, en üst seviyede harika futbolcularla oynamış ve başarılı olmuş birinden bahsediyoruz. Bu yüzden bunun onun özgüvenini ya da o pozisyonlara girip yeniden gol atma becerisini gerçekten zedeleyeceğini düşünmüyorum.
“Diğer oyuncularda ise, mesela benzer bir bonservis bedeliyle Leverkusen gibi daha küçük bir kulüpten gelen Wirtz'i düşünürseniz, omuzlarındaki baskı epey uzun bir süredir artıyordu.
“Barcola ise kapıdan içeri daha yeni girdi ve zaten daha çok golcü bir oyuncu. Bu yüzden onun için endişelenmiyorum. Bu yeteneğe sahip olduğu için bunun er ya da geç geleceğini düşünüyorum. Bence onun için mesele sadece maç kondisyonu.”
Şampiyonlar Ligi şampiyonu her zaman transferin gözde hedefi miydi?
Barcola, sonunda Anfield'a gitmeden önce Liverpool'un yurt içindeki bazı rakipleriyle, Arsenal ve Manchester United da dahil olmak üzere, ciddi şekilde anılıyordu. Peki her zaman Liverpool'un radarında mıydı, yoksa Andoni Iraola sol kanat oyuncuları konusunda zaten yeterince zenginken elit bir performans oyuncusunun bir anda uygun hâle geldiğini görüp mü harekete geçtiler?
Murphy, bu soruya yanıt verirken şunları ekledi: “İçgüdüm, bu büyüklükte, bu maliyette ve bu kalitede bir transferin bir süredir üzerinde çalıştıkları bir şey olduğunu söylüyor.
“Bence onu ağırlıklı olarak sol tarafta göreceğiz. Bu yüzden [Cody] Gakpo bir noktada ihtiyaç fazlasıydı. Görünen o ki Gakpo, sağ taraf için birini alamadıkları için kaldı. Bana daha mantıklı gelen açıklama buydu.
“Barcola için bir anda harekete geçip bu kadar para harcamış olmalarını düşünmek bana gerçekçi gelmiyor, özellikle de kulübün o tarafta, oyuncu izleme ve transfer yapılanmasında sahip olduğu insanların kalitesi düşünüldüğünde.
“Bence onu bir süredir takip ediyorlardı. Açıkçası geçen sezon en iyi ihtimalle ortalama bir sezon geçiren Gakpo'ya göre onu muhtemelen bir seviye atlama olarak görüyorlardı. Bu yüzden bunun aceleye gelmiş bir hamle olduğunu düşünmüyorum.”
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Barcola, milli ara sırasında Fransa ile takımdan ayrılmaya hazırlanıyor
Barcola, son maçta Liverpool'un Tottenham'ı geçmesine yardımcı oldu; Kırmızılar böylece Carabao Cup'ta dördüncü tura yükseldi ve burada merakla beklenen karşılaşmada Chelsea'yi ağırlayacak.
Fransa ile UEFA Uluslar Ligi görevi için yola çıkmadan önce, Liverpool 2026-27 sezonunun başındaki yenilmezlik serisini riske atarken, cumartesi günü Bournemouth deplasmanında önemli bir rol oynamayı umacak.
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