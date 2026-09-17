Eski Liverpool yıldızı Murphy, bunun istenmeyen tartışmaları sona erdirmek için mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, Snabbare iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bence ister 100 milyon sterline, ister 10 milyon sterline, ister 100 bin sterline transfer olun, nerede olursanız olun, eğer hücum oyuncusuysanız yalnızca taraftarlara değil, etrafınızdaki oyunculara da neler yapabildiğinizi göstermeye başlamak istersiniz.

“Atletico'ya karşı performansının üst düzey olduğunu düşündüm. Tüm kaliteyi görebiliyordunuz, keskin görünüyordu. Sonradan biraz yorulduğunu biliyorum ve Fulham karşısında zorlandığı da söylenebilir. Bu nedenle henüz tüm maçlarda oynayabilecek kadar tam hazır görünmüyor.

“Ama o kısa bölüm, [Florian] Wirtz'le çıktığı o kontra atak, ceza sahasına bire bir girip topun direğin yanından dışarı gitmesi... İdeal bir dünyada o top gol olur ve bir anda çıkışa geçer.

“Ama onun için, daha düşük profilli oyuncular için duyacağım türden bir endişe duymuyorum. Uzun süre beklentilerin çok yüksek olduğu dev bir futbol kulübünde bulunmuş, en üst seviyede harika futbolcularla oynamış ve başarılı olmuş birinden bahsediyoruz. Bu yüzden bunun onun özgüvenini ya da o pozisyonlara girip yeniden gol atma becerisini gerçekten zedeleyeceğini düşünmüyorum.

“Diğer oyuncularda ise, mesela benzer bir bonservis bedeliyle Leverkusen gibi daha küçük bir kulüpten gelen Wirtz'i düşünürseniz, omuzlarındaki baskı epey uzun bir süredir artıyordu.

“Barcola ise kapıdan içeri daha yeni girdi ve zaten daha çok golcü bir oyuncu. Bu yüzden onun için endişelenmiyorum. Bu yeteneğe sahip olduğu için bunun er ya da geç geleceğini düşünüyorum. Bence onun için mesele sadece maç kondisyonu.”