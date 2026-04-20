Sky Sport'un haberine göre, Reds, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah'ın yerini alacak en güçlü aday olarak 19 yaşındaki oyuncuyu belirledi.
Çeviri:
100 milyon avronun üzerinde dev transfer mi? FC Liverpool, Mohamed Salah'ın yerine bir Bundesliga yıldızını kadrosuna katmaya karar verdi
Rapora göre, Liverpool yetkilileri ile Diomande'nin menajerlik ajansı arasında "oldukça somut görüşmeler" halihazırda devam ediyor. İngiliz dev kulüp ile Leipzig arasında henüz herhangi bir temas kurulmamış olsa da, bu durumun yakın zamanda değişebileceği belirtiliyor.
Bu arada, Liverpool'un Diomande için çok yüksek bir bedel ödemesi gerekeceği kesin. Fildişi Sahili milli takım oyuncusu, RB ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sky'a göre Leipzig, sözleşmeyi revize etmek istiyor ve bu konuda Diomande'nin menajerleriyle görüşüyor. Sonuç olarak, Diomande'nin de katkısıyla Şampiyonlar Ligi'ne dönme yolunda ilerleyen Bundesliga'nın üçüncü sıradaki takımı, hücumdaki yıldızı için 100 milyon avrodan fazla transfer ücreti talep edecek.
- Getty Images
Yan Diomande için poker: Liverpool, PSG'nin açık ara önünde
Böylece Diomande, Kai Havertz (2020'de 100 milyon avroya Bayer Leverkusen'den Chelsea'ye), Florian Wirtz (2025'te 125 milyon avroya Leverkusen'den Liverpool'a), Jude Bellingham (2023'te 127 milyon avroya BVB'den Real Madrid'e) ve Ousmane Dembele'nin (2017, 148 milyon euro, BVB'den Barcelona'ya) ardından 100 milyon euro barajını aşan beşinci Bundesliga transferi olacak.
Daha geçen yıl Diomande, 20 milyon euro transfer ücreti karşılığında CD Leganes'ten Leipzig'e transfer olmuştu. Fildişili oyuncu, bu Bundesliga sezonunun yıldızlarından biri olarak hızla adını duyurdu ve RB'de mutlak bir kilit oyuncu haline geldi. Bugüne kadar Diomande, 2025/26 sezonunda 32 maçta 13 gol ve sekiz asist kaydetti. Ekim ayında Fildişi Sahili milli takımında ilk kez forma giyen Diomande, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda grup aşamasında Almanya milli takımını zorlamayı hedefliyor.
Olağanüstü gelişimi nedeniyle Diomande, birçok Avrupa'nın önde gelen kulübüyle anılıyor; Liverpool'un yanı sıra şu anda özellikle Paris Saint-Germain'in ilgisi yoğun olduğu söyleniyor. Sky'a göre PSG de kısa süre önce oyuncunun menajeriyle görüştü, ancak süper dripler için yapılan pazarlıkta şu anda Liverpool açık ara önde.
Yan Diomande, Liverpool FC'ye transfer olmayı hayal ediyor
Diomande, yakın zamanda Liverpool'un kendisi için mutlak hayallerindeki kulüp olduğunu vurgulamıştı. "Liverpool'un büyük bir hayranıyım. Babam bir gün beni Anfield'da oynarken görmeyi hayal ediyor. Bu benim de hayalim – ve bunu gerçekleştirmek istiyorum," demişti Ocak ayında bir TikTok videosunda.
İlginç bir detay: Liverpool'un, Salah'ın yerine geçmesi muhtemel bir isim olarak TSG Hoffenheim'dan Bazoumana Toure'yi, Bundesliga'dan bir başka Fildişili oyuncuyu da gözüne kestirdiği söyleniyor. Diomande'de olduğu gibi, Toure'de de FC Bayern München'in ilgilendiği sık sık gündeme geldi.
Liverpool için sezonun son aşamasında Şampiyonlar Ligi'ne kalmak önemli olacak. Premier League'de şu anda bulundukları beşinci sıra bunun için yeterli olacaktır - ve geçen hafta sonundan bu yana, sezon sonuna kadar bu beşinci sırayı korumak için durum önemli ölçüde iyileşti. Hemen arkalarındaki rakip FC Chelsea, Manchester United'a 0-1 yenildi, ertesi gün ise Liverpool, FC Everton'a karşı oynanan şehir derbisini 2-1 kazandı. Sezonun bitmesine beş hafta kala, Reds artık Chelsea'nin yedi puan önünde.
Daha önce de ünlü spor muhabiri David Ornstein, The Athletic FC podcast'inde, Slot'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa bile Liverpool'un teknik direktörü olarak kalma şansının yüksek olduğunu bildirmişti. Aslında, 2027'ye kadar sözleşmesi olan Hollandalı teknik adam için, tatmin edici geçmeyen sezonun ardından durum giderek zorlaşmıştı.
Çalkantılı geçen sezonun Aralık ayında süperstar Salah ile yaşanan anlaşmazlık da bunlardan biriydi. Her ne kadar ortalık kısa sürede yatışsa da, Mısırlı oyuncu sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Liverpool'dan ayrılacak. "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım," demişti Salah Mart ayı sonunda.
- Getty
Bundesliga'nın rekor transferleri
Sıra
Oyuncu
Tarafından
Hedef
Yıl
Transfer ücreti
1
Ousmane Dembele
Borussia Dortmund
FC Barcelona
2017
148 milyon euro
2
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
2023
127 milyon euro
3
Florian Wirtz
Bayer Leverkusen
FC Liverpool
2025
125 milyon euro
4
Kai Havertz
Bayer Leverkusen
FC Chelsea
2020
100 milyon Euro
5
Hugo Ekitike
Eintracht Frankfurt
FC Liverpool
2025
95 milyon euro
6
Randal Kolo Muani
Eintracht Frankfurt
Paris Saint-Germain
2023
95 milyon euro