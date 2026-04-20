100 milyon avronun üzerinde dev transfer mi? FC Liverpool, Mohamed Salah'ın yerine bir Bundesliga yıldızını kadrosuna katmaya karar verdi

Diomande, yakın zamanda Liverpool'un kendisi için mutlak hayallerindeki kulüp olduğunu vurgulamıştı. "Liverpool'un büyük bir hayranıyım. Babam bir gün beni Anfield'da oynarken görmeyi hayal ediyor. Bu benim de hayalim – ve bunu gerçekleştirmek istiyorum," demişti Ocak ayında bir TikTok videosunda.

İlginç bir detay: Liverpool'un, Salah'ın yerine geçmesi muhtemel bir isim olarak TSG Hoffenheim'dan Bazoumana Toure'yi, Bundesliga'dan bir başka Fildişili oyuncuyu da gözüne kestirdiği söyleniyor. Diomande'de olduğu gibi, Toure'de de FC Bayern München'in ilgilendiği sık sık gündeme geldi.

Liverpool için sezonun son aşamasında Şampiyonlar Ligi'ne kalmak önemli olacak. Premier League'de şu anda bulundukları beşinci sıra bunun için yeterli olacaktır - ve geçen hafta sonundan bu yana, sezon sonuna kadar bu beşinci sırayı korumak için durum önemli ölçüde iyileşti. Hemen arkalarındaki rakip FC Chelsea, Manchester United'a 0-1 yenildi, ertesi gün ise Liverpool, FC Everton'a karşı oynanan şehir derbisini 2-1 kazandı. Sezonun bitmesine beş hafta kala, Reds artık Chelsea'nin yedi puan önünde.

Daha önce de ünlü spor muhabiri David Ornstein, The Athletic FC podcast'inde, Slot'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa bile Liverpool'un teknik direktörü olarak kalma şansının yüksek olduğunu bildirmişti. Aslında, 2027'ye kadar sözleşmesi olan Hollandalı teknik adam için, tatmin edici geçmeyen sezonun ardından durum giderek zorlaşmıştı.

Çalkantılı geçen sezonun Aralık ayında süperstar Salah ile yaşanan anlaşmazlık da bunlardan biriydi. Her ne kadar ortalık kısa sürede yatışsa da, Mısırlı oyuncu sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Liverpool'dan ayrılacak. "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım," demişti Salah Mart ayı sonunda.