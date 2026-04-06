100 milyon avro! Real Madrid ve Arsenal neden Leverkusen'in yıldız oyuncusu için rekabet ediyor?

Bayer Leverkusen, bu yaz satılması durumunda Kovani'nin değerini yaklaşık 60–70 milyon avro olarak tahmin ediyor; ancak şu ana kadar edindiği deneyimin azlığı nedeniyle bu rakam bazı kulüpleri caydırabilir.

Bununla birlikte, Kofani ilgi çekici bir yetenek olmaya devam ediyor ve Premier Lig'deki birçok kulüp tarafından izleniyor. Alman basını, Real Madrid'in oyuncuyla ilgilendiğini, Bayern Münih'in de gelişimini takip ettiğini belirtiyor.

Oyuncunun menajeri Erik Debolo, Arsenal'in ilgisini doğrulayarak Kovani'nin şu anda Avrupa'nın en iyi genç forveti olduğunu söyledi: "Evet, Arsenal'in ilgisi gerçek. Teknik direktör Mikel Arteta onu çok seviyor ve kulüple aramızda doğrudan iletişim var. O 100 milyon euro değerinde bir oyuncu ve onunla Arsenal, önümüzdeki on yıl boyunca birinci sınıf bir forvete sahip olacak."

"Şu anda Avrupa'nın 21 yaş altı en iyi ve en çok yönlü forveti. Hızlı, teknik, iyi savunma yapıyor ve hava toplarında güçlü" dedi.

Bayer Leverkusen bu sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürüyor, ancak Kovani kulübün dev bir transfer bedeli karşılığında satacağı en yeni yetenek olabilir.