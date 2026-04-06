Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

100 milyon avro! Real Madrid ve Arsenal neden Leverkusen'in yıldız oyuncusu için rekabet ediyor?

"... Avrupa'nın en iyi genç forveti"!

Alman liginin yıldızlarından biri, nispeten mütevazı bir başlangıca rağmen son zamanlarda olağanüstü performanslar sergileyerek, yakında geleceğini değiştirebilecek bir yolda Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti.

Söz konusu isim, hakkında çok az şey bilinen Bayer Leverkusen'in yıldızı Christian Kofani (19 yaşında). Ancak Alman ekibi muhtemelen bir cevher keşfetmiş durumda ve önümüzdeki yaz onu kadroda tutmak için mücadele edebilir.

Genç Kamerunlu oyuncu, İspanyol takımı Albacete'den sadece 5,25 milyon euroya Bayer Leverkusen'e katıldı.  

  • Leverkusen'in keşfi

    Albaseti'de forma giymeden önce Kovani profesyonel futbolda hiç süre almamıştı, ancak kısa sürede İspanyol takımında kendine yer edindi ve İspanya İkinci Ligi'nde sekiz gol attı; ardından Almanya'ya transfer olarak Leverkusen'in ilk on birinde vazgeçilmez bir isim haline geldi.

    Transfermarkt'ta şu anda 40 milyon euro değer biçilen Kofani, Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu da başta Arsenal ve Real Madrid olmak üzere birçok büyük kulübün onu yakından takip etmesine neden oldu.

    • Reklam

  • Çok nadir görülen özellikler

    Bundesliga'ya alışma sürecinin ardından Kovani, etkili bir yedek oyuncudan düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü. Kovani, 27 maçın 10'unda ilk 11'de yer aldı; bunlardan beşi son yedi haftada oynanan maçlardı. Bundesliga'da 5 gol attı ve 4 asist yaptı; bu istatistiklerle genç oyuncular arasında gol katkısı açısından beşinci sırada yer aldı.

    "Kofani'yi ayıran şey mutlaka gol atması değil, vücudunu ve fiziksel gücünü kullanarak takım arkadaşlarına alan açma şekli. Onu olağanüstü ve nadir bulunan bir oyuncu yapan da budur. Koçlar her zaman şöyle der: Oyunculara fiziksel sertliği öğretemezsiniz, bu da onun sahip olduğu bir özellik. Fiziksel mücadeleleri çok yüksek ve etrafındaki oyuncuların hareketlerini yaşının (19) ötesinde bir seviyede anlıyor."

  • Büyük kulüpler arası yarış... Dev bir transfer!

    Bayer Leverkusen, bu yaz satılması durumunda Kovani'nin değerini yaklaşık 60–70 milyon avro olarak tahmin ediyor; ancak şu ana kadar edindiği deneyimin azlığı nedeniyle bu rakam bazı kulüpleri caydırabilir.

    Bununla birlikte, Kofani ilgi çekici bir yetenek olmaya devam ediyor ve Premier Lig'deki birçok kulüp tarafından izleniyor. Alman basını, Real Madrid'in oyuncuyla ilgilendiğini, Bayern Münih'in de gelişimini takip ettiğini belirtiyor.

    Oyuncunun menajeri Erik Debolo, Arsenal'in ilgisini doğrulayarak Kovani'nin şu anda Avrupa'nın en iyi genç forveti olduğunu söyledi: "Evet, Arsenal'in ilgisi gerçek. Teknik direktör Mikel Arteta onu çok seviyor ve kulüple aramızda doğrudan iletişim var. O 100 milyon euro değerinde bir oyuncu ve onunla Arsenal, önümüzdeki on yıl boyunca birinci sınıf bir forvete sahip olacak."

    "Şu anda Avrupa'nın 21 yaş altı en iyi ve en çok yönlü forveti. Hızlı, teknik, iyi savunma yapıyor ve hava toplarında güçlü" dedi.

    Bayer Leverkusen bu sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürüyor, ancak Kovani kulübün dev bir transfer bedeli karşılığında satacağı en yeni yetenek olabilir.