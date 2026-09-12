Getty Images Sport
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100'ler kulübüne hoş geldin! Jordan Pickford, Everton'ın beraberliğinin ardından Premier League'in seçkin kalecileri arasına katıldı
Pickford, Spurs karşısında tarihi 100 sayısına ulaştı
Everton kalecisi Pickford, Premier League'deki 100. gol yemediği maçına çıkarak ligin büyükleri arasında özel bir yere girdi. İngiltere milli takımının oyuncusu, bu kilometre taşına cumartesi günü Everton'ın Tottenham Hotspur ile 0-0 berabere kaldığı zorlu maçta ulaştı. Bu sonuçla David Moyes'un ekibi puan tablosunda dokuzuncu sıraya yükseldi.
Kariyerine Sunderland'de başlayan ve ardından Goodison Park'a dikkat çeken bir transfer yapan Pickford, 1992'de ligin kuruluşundan bu yana üç haneli gol yememe sayısına ulaşan sadece 19. oyuncu oldu.
Bu başarı, Pickford'un tartışmasız şekilde kariyerinin en formda dönemlerinden birini yaşadığı bir zamanda geldi ve kısa süre önce bireysel performansıyla da takdir topladı. Everton'ın file bekçisi, Ağustos 2026'da, Eddie Nketiah'a karşı yaptığı müthiş refleks kurtarışının ardından, rekorunu geliştirerek beşinci kez Ayın Kurtarışı ödülünü kazandı.
- AFP
Gol yememe efsanelerinin peşinde
Pickford’ın 100 maçta gol yememe başarısı anıtsal bir iş olsa da, tarihî sıralamaların zirvesine ulaşmak için önünde hâlâ aşması gereken büyük bir dağ var. Petr Cech, Chelsea ve Arsenal’daki görkemli dönemlerinde kaydettiği 202 gol yemeden tamamlanan maçla Premier League kaleciliğinde altın standart olmayı sürdürüyor ve zirvede rahat bir şekilde yer alıyor.
Oynanan maç başına en yüksek gol yemeden tamamlama yüzdesi ve en fazla üst üste gol yemeden tamamlama rekorlarını da elinde bulunduran Cech, kendisine en yakın isim olan David James’in 33 gol yemeden tamamlanan maç önünde bulunuyor. Aktif oyuncular arasındaki yarış ise rekabetçi kalmayı sürdürürken, Pickford artık güncel elitler arasındaki yerini sağlamlaştırmış durumda.
Pickford için bir asırlık gol yememe serisi
Liverpool'un Alisson Becker'i, Pickford'dan önce 100 kulübüne katılan son kaleciydi; bu eşiğe Ocak 2026'da Leeds United ile golsüz berabere kalınan maçta ulaştı. Listedeki diğer modern büyükler arasında, şu anda 122 kez gol yemeden tamamladığı maç bulunan Manchester City'nin Ederson'u da yer alıyor.
Pickford için 100'e uzanan yolculuk, Goodison Park'ta sık sık değişen bir savunma hattının arkasında sergilediği yüksek baskı altındaki performanslar ve bitmek bilmeyen çalışma temposuyla şekillendi; bu da Sunderland doğumlu kalecinin bu seçkin gruba girişini daha da etkileyici kılıyor.
- Getty Images Sport
Gelecek nesil ve kaçırılan fırsatlar
Pickford tarih kitaplarına girişini kutlarken, diğer önde gelen İngiliz kalecileri için 100 barajına giden yol daha zorlu görünüyor. Newcastle United'ın Nick Pope'u, şu anda 80 maçta kalesini gole kapatmış olmasıyla 100'ler kulübünün bir sonraki üyesi olmaya en yakın aday konumunda. Ancak Pope, son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor; St James' Park'taki ilk 11 yerini Lukas Hornicek'e kaptırmış durumda.
Böylesi bir istatistiği korumanın zorluğu, teknik gerekliliklerde de açıkça görülüyor; çünkü kalecilerin resmen gol yemeden maçı tamamlamış sayılması için 90 dakikanın tamamında sahada kalması gerekiyor.
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