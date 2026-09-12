100'ler kulübüne hoş geldin! Jordan Pickford, Everton'ın beraberliğinin ardından Premier League'in seçkin kalecileri arasına katıldı

Everton kalecisi Pickford, Premier League'deki 100. gol yemediği maçına çıkarak ligin büyükleri arasında özel bir yere girdi. İngiltere milli takımının oyuncusu, bu kilometre taşına cumartesi günü Everton'ın Tottenham Hotspur ile 0-0 berabere kaldığı zorlu maçta ulaştı. Bu sonuçla David Moyes'un ekibi puan tablosunda dokuzuncu sıraya yükseldi.

Kariyerine Sunderland'de başlayan ve ardından Goodison Park'a dikkat çeken bir transfer yapan Pickford, 1992'de ligin kuruluşundan bu yana üç haneli gol yememe sayısına ulaşan sadece 19. oyuncu oldu.

Bu başarı, Pickford'un tartışmasız şekilde kariyerinin en formda dönemlerinden birini yaşadığı bir zamanda geldi ve kısa süre önce bireysel performansıyla da takdir topladı. Everton'ın file bekçisi, Ağustos 2026'da, Eddie Nketiah'a karşı yaptığı müthiş refleks kurtarışının ardından, rekorunu geliştirerek beşinci kez Ayın Kurtarışı ödülünü kazandı.