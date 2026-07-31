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100 günde 3 milyar £: FIFA, Avrupa'da büyüyen boykot tehdidine rağmen tartışmalı Dünya Kupası yan kuruluşunun lansmanını hızlandırıyor
FIFA, 4,2 milyar dolarlık Dünya Kupası yan şirketi planını hızlandırdı
FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE) adıyla bilinen yeni bir Dünya Kupası iştirakini hızlandırılmış şekilde hayata geçirmek için ilerliyor. Sky News'e göre yönetim organı, 20 milyar dolarlık girişimin yüzde 20 hissesini satarak ekim ayına kadar özel yatırımcılardan 4,2 milyar dolara (£3,1 milyar) kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.
Teklifin gizli niteliği ve hızlı takvimi, dünya futbolunda öfkeye yol açtı; Avrupa'daki federasyonlar, protesto amacıyla olası bir Dünya Kupası boykotunu aktif olarak görüşüyor. Eleştirmenler, bu girişimi FIFA Başkanı Infantino'nun 2031'deki başkanlık görev süresi sınırının ötesinde turnuva üzerindeki kontrolünü korumasını sağlayacak bir araç olarak görüyor.
FIFA, 19 Eylül'deki son tarihten önce destek sağlamak için 211 üye federasyonuna, personel maaşlarının finansmanına yardımcı olmak amacıyla 12 yıl boyunca 86 milyon dolarlık (£65 milyon) ek kaynak sunulacağını bildirdi. Ancak plan, Çekya Futbol Federasyonu gibi bazı federasyonların desteğine rağmen ciddi ayrılıklara neden oldu.
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UEFA ve Asyalı liderler tek taraflı adımları sert şekilde eleştirdi
UEFA öncülüğünde projeye yönelik muhalefet hızla büyüyor. UEFA, planın "futbolun yönetim kurumlarının asla aşmaması gereken bir çizgiyi aştığını" belirtti. Avrupa'daki yöneticiler, Infantino'nun kendi FIFA Konseyi içinde bile istişare yapılmamasına öfkeli.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Salman bin Ebrahim Al Khalifa da üyelerine gönderdiği mektupta süreci kınadı ve FIFA'nın tek taraflı adımları konusunda derin endişe duyduğunu ifade etti. Şeyh Salman, "AFC, FIFA'nın tek taraflı adımlarının kıta futbolunun temellerini zayıflatıyor gibi görünmesinden derin endişe duyuyor" diye yazdı.
İngiltere Futbol Federasyonu da bu endişelere katıldı ve "bu noktaya gelinmesine yol açan süreç ve yönetişim eksikliğinden, ayrıca işin görünen içeriği ve ilgili ilkelerden derin endişe duyduğunu" belirtti.
Büyüme planları ve özel yatırımcı desteği
20 milyar dolarlık iştirak şirketinin ekonomik sürdürülebilirliği, FIFA'nın büyük turnuvalarını genişletmesine bağlı olabilir. Aynı habere göre Infantino, turnuva daha yeni İspanya'nın kazandığı edisyon için 48 takıma çıkarılmış olmasına rağmen erkekler Dünya Kupası'nı 64 takıma yükseltmek istiyor. Infantino, FFE iştirakini hayata geçirmek için finans devi JP Morgan ve yatırımcı Joshua Kushner ile birlikte çalışıyor. Ticari hamle, büyümeyi hızlandırmak için turnuvaları tanımlamayı ve düzenlemeyi amaçlıyor, ancak yönetim organları bunun sporun temel ilkelerini tehdit ettiğini savunuyor.
Federasyonlara dayatılan dar zaman çerçevesine değinen Sheikh Salman, bu büyüklükte bir kararın, gerekli mali ya da hukuki analiz yapılmadan asla aceleye getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Salman, herhangi bir bağlayıcı anlaşma sonuçlandırılmadan önce "tüm unsurların değerlendirilmesi ve tartışılması zorunludur" ifadelerini kullandı.
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FIFA için kritik eylül son tarihi yaklaşıyor
Üye federasyonlara, teklifi onaylamaları için 19 Eylül'e kadar süre verildi; aksi halde vaat edilen 86 milyon dolarlık fon paketine erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bağlayıcı teklifler, taahhüt mektupları ve uzun biçimli anlaşmaların, ekim ayındaki fon transfer penceresinden önce tamamlanması planlanıyor.
Avrupa ülkeleri koordineli bir boykot tehdidinde bulunurken ve kıtasal konfederasyonlar tam şeffaflık talep ederken, Infantino küresel oyunu bir arada tutma konusunda zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Önümüzdeki haftalar, futbolun yönetim organlarının bir uzlaşıya varıp varamayacağını ya da kurumsal düzeyde sarsıcı bir ayrılığın kapıda olup olmadığını belirleyecek.
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