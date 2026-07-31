FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE) adıyla bilinen yeni bir Dünya Kupası iştirakini hızlandırılmış şekilde hayata geçirmek için ilerliyor. Sky News'e göre yönetim organı, 20 milyar dolarlık girişimin yüzde 20 hissesini satarak ekim ayına kadar özel yatırımcılardan 4,2 milyar dolara (£3,1 milyar) kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Teklifin gizli niteliği ve hızlı takvimi, dünya futbolunda öfkeye yol açtı; Avrupa'daki federasyonlar, protesto amacıyla olası bir Dünya Kupası boykotunu aktif olarak görüşüyor. Eleştirmenler, bu girişimi FIFA Başkanı Infantino'nun 2031'deki başkanlık görev süresi sınırının ötesinde turnuva üzerindeki kontrolünü korumasını sağlayacak bir araç olarak görüyor.

FIFA, 19 Eylül'deki son tarihten önce destek sağlamak için 211 üye federasyonuna, personel maaşlarının finansmanına yardımcı olmak amacıyla 12 yıl boyunca 86 milyon dolarlık (£65 milyon) ek kaynak sunulacağını bildirdi. Ancak plan, Çekya Futbol Federasyonu gibi bazı federasyonların desteğine rağmen ciddi ayrılıklara neden oldu.