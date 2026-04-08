10 yılda Premier Lig şampiyonluğundan League One'a mı? Leicester'ın küme düşme endişeleri, 6 puanlık puan kesintisine karşı yapılan itirazın reddedilmesiyle daha da derinleşti
Bağımsız komisyon cezayı onadı
Leicester, Şubat ayında bağımsız bir komisyon tarafından ilk olarak uygulanan yaptırımın kaldırılmasını sağlayamadı. Kulüp, 2023-24 sezonunda kâr ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2025'te Premier Lig tarafından suçlandı. İngiliz Futbol Ligi davayı yönetti ve kulübü, 36 ayda izin verilen 83 milyon sterlinlik zarar sınırını 20,8 milyon sterlin aşmaktan suçlu buldu. Kulübün hukuk ekibi, hesapların gecikmesi nedeniyle 37 aylık bir süre tanınmasını talep etti, ancak bu talep reddedildi. Reddedilen itirazın ardından kulüp, Championship tablosunda 22. sırada kalarak hayatta kalmak için çaresizce mücadele ediyor.
Kulüp, reddedilen temyize tepki gösterdi
Kararın ardından kulüp, içinde bulundukları durumun ciddiyetinin farkında olduklarını belirten, kararlı bir açıklama yayınladı. Duruma ilişkin olarak kulüp yetkilileri şunları söyledi: "Konu artık sonuçlanmış durumda ve sezonun son beş maçı kaldı. Kulüpteki herkes, önümüzdeki maçlara ve sahadaki performansımızla sezonun sonucunu belirlemeye tamamen odaklanmış durumda. Bunun zorlu bir dönem olduğunu biliyoruz ve takıma verdikleri destekten dolayı taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzdeki görev, kalan maçlara mevcut durumumuzun gerektirdiği odaklanma ve kararlılıkla yaklaşmaktır."
Rowett, ligde kalma konusunda büyük bir baskı altında
Bu nihai kararın zamanlaması, geçici teknik direktör Gary Rowett üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. İlk temyiz başvurusu yapılmadan 24 saatten az bir süre önce göreve getirilen Rowett, acilen takıma yeni bir soluk getirmeli. Leicester, tüm turnuvalarda 16 maçta sadece bir galibiyet alabilerek kötü bir performans sergiledi. Mahkeme kararının da eklenmesiyle daha da kötüleşen bu düşüş, takımın 41 maçın ardından 41 puanda kalmasına ve küme düşme hattının tam olarak bir puan gerisinde kalmasına neden oldu. Artık başvurulacak başka yasal yol kalmadığından, takım felaketle sonuçlanabilecek ikinci üst üste küme düşmeyi önlemek için tamamen saha performansına güvenmek zorunda.
Nisan ayında kritik maçlar bizi bekliyor
Önümüzdeki dönemde Leicester, sezonunu kurtarmak için çok zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Takım, bu hafta sonu Swansea City'yi evinde ağırlayacak; ardından, kendilerinin hemen üzerinde yer alan Portsmouth'a konuk olacak ve bu maç, küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip. Ardından Hull City, Millwall ve Blackburn Rovers ile karşılaşmalar gelecek. Takımın ligde kalması artık tamamen bu beş kritik maça bağlı.