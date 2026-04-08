10 yılda Premier Lig şampiyonluğundan League One'a mı? Leicester'ın küme düşme endişeleri, 6 puanlık puan kesintisine karşı yapılan itirazın reddedilmesiyle daha da derinleşti

Bu nihai kararın zamanlaması, geçici teknik direktör Gary Rowett üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. İlk temyiz başvurusu yapılmadan 24 saatten az bir süre önce göreve getirilen Rowett, acilen takıma yeni bir soluk getirmeli. Leicester, tüm turnuvalarda 16 maçta sadece bir galibiyet alabilerek kötü bir performans sergiledi. Mahkeme kararının da eklenmesiyle daha da kötüleşen bu düşüş, takımın 41 maçın ardından 41 puanda kalmasına ve küme düşme hattının tam olarak bir puan gerisinde kalmasına neden oldu. Artık başvurulacak başka yasal yol kalmadığından, takım felaketle sonuçlanabilecek ikinci üst üste küme düşmeyi önlemek için tamamen saha performansına güvenmek zorunda.