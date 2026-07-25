Somah, ismiyle anılan tüm kulüplerin kendisiyle anlaşma isteğini yalanlaması nedeniyle, gideceği takımı şu ana kadar açıklamadı.

Bu durum, ismi kendisiyle ilişkilendirildikten sonra geçtiğimiz haziran ayında Somah ile herhangi bir görüşme yapmadığını doğrulayan El-Feyha kulübüyle başladı.

Ardından Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen El-Faysali kulübü, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için Suriyeli forvetle aralarında herhangi bir görüşme bulunmadığını açıkladı.