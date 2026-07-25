Suriyeli forvet Omar Al Soma, özellikle saha dışında, geleceğini saran tam bir belirsizlik ortamında en iyi dönemlerini yaşamıyor.
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10 tarihi sezonun ardından: Omar Al Soma'nın Suudi Ligi'ndeki serüveni sona mı erdi?
Al-Hazm, Al-Somah'ın ayrılığını açıkladı
El-Hazm kulübü bugün cumartesi, geçen sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan 10 oyuncu arasında yer alan Suriyeli forveti Omar el-Soma'nın ayrılığını duyurdu.
Bu gelişme, Suriyeli forvetin El-Hazm kulübünde geçirdiği tek sezonun ardından geldi. Bu süreçte 26 maça çıkan oyuncu, 9 gol kaydetmeyi ve bir asist yapmayı başardı.
Gizemli bir rota
Somah, ismiyle anılan tüm kulüplerin kendisiyle anlaşma isteğini yalanlaması nedeniyle, gideceği takımı şu ana kadar açıklamadı.
Bu durum, ismi kendisiyle ilişkilendirildikten sonra geçtiğimiz haziran ayında Somah ile herhangi bir görüşme yapmadığını doğrulayan El-Feyha kulübüyle başladı.
Ardından Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen El-Faysali kulübü, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için Suriyeli forvetle aralarında herhangi bir görüşme bulunmadığını açıkladı.
10 tarihi sezon
Tüm tahminler, Somah'ın 3 farklı takım formasıyla 10 sezon geçirdiği Suudi Ligi'nden tamamen ayrılabileceğine işaret ediyor.
Somah, 2014'ten bu yana Al Ahli forması giymişti; Kuveyt ekibi Al Qadsiah'tan buraya transfer olmuş, ardından 2022'de Katar'ın Al Arabi takımına gitmek üzere kulüpten ayrılmıştı.
Katar'da geçirdiği iki buçuk sezonun ardından Suriyeli forvet, Ocak 2025'te Al Uroba kapısından Suudi Ligi'ne geri döndü.
Takımının küme düşmesinin ardından Omar Somah, geçen sezon boyunca forma giymek üzere Al Hazm'ın kadrosuna katıldı ve daha sonra kulüpten ayrıldı.
Suudi Ligi'nin tarihi gol kralı
Bu on sezon boyunca Somah, profesyonellik döneminde ligin tarihi gol kralı hâline gelerek adını Suudi Arabistan Ligi tarihine altın harflerle yazdırdı.
Suriyeli forvet, 161 golle zirvede yer alırken, 155 gol kaydeden Faslı forvet Abdurrezak Hamdallah'ın 6 gol önünde bulunuyor.
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