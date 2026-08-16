RMC Sport'a göre maça Dino Toppmöller'in takımı yoğun bir presle başladı ve PSG'yi kısa sürede baskı altına aldı. Kilit an 32. dakikada geldi; Matthieu Udol ceza sahası boyunca yerden isabetli bir orta yaptı. Thauvin, arka direkte kusursuz bir şekilde pozisyon alıp topu ağlara gönderdi ve Stade Bollaert-Delelis'i adeta coşturdu.

Gol, Lens'in agresif yaklaşımının karşılığı olurken PSG savunma hattındaki zaafları da gözler önüne serdi. Enrique, oyuncularının bu tempoya ayak uydurmakta zorlandığını izledi; konuk ekip, ev sahibinin oyunun ilk bölümünde tempoyu rahat şekilde belirlediği süreçte yalnızca Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia ile birkaç yarım fırsat bulabildi.