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10 kişi kalan Lens, Nuno Mendes'in sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart görmesiyle PSG'yi yenerek Süper Kupa'yı kazandı
Thauvin, Lens'i öne geçirdi
RMC Sport'a göre maça Dino Toppmöller'in takımı yoğun bir presle başladı ve PSG'yi kısa sürede baskı altına aldı. Kilit an 32. dakikada geldi; Matthieu Udol ceza sahası boyunca yerden isabetli bir orta yaptı. Thauvin, arka direkte kusursuz bir şekilde pozisyon alıp topu ağlara gönderdi ve Stade Bollaert-Delelis'i adeta coşturdu.
Gol, Lens'in agresif yaklaşımının karşılığı olurken PSG savunma hattındaki zaafları da gözler önüne serdi. Enrique, oyuncularının bu tempoya ayak uydurmakta zorlandığını izledi; konuk ekip, ev sahibinin oyunun ilk bölümünde tempoyu rahat şekilde belirlediği süreçte yalnızca Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia ile birkaç yarım fırsat bulabildi.
- AFP
Antonio'nun kırmızı kartı öfkeye yol açtı
Finalin gidişatı, 39. dakikada Kyllian Antonio'nun Maghnes Akliouche'a yaptığı geç müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle dramatik biçimde değişti. Bu karar Lens teknik ekibini çileden çıkardı ve devre arasında tünelde öfkeli bir patlamaya yol açtı.
Jean-Louis Leca öfkesini maçın hakemlerine yönelterek, "VAR'a bakmaya bile gitmeyeceksiniz! Bir maçı öldürme yeteneğiniz var!" diye bağırdı. Sayısal dezavantaja rağmen Lens savunma düzenini kusursuz şekilde yeniden kurdu. Toppmöller, devre arasında forvet Filip Ivanovic'in yerine Ruben Aguilar'ı alarak fedakârlık yaptı ve rakibinden gelmesi kaçınılmaz baskıya hazırlanırken takımının kompakt kalmasını ve aşılmasının zor olmasını sağladı.
PSG beraberliği yakalamakta zorlanıyor
PSG ikinci yarıda topa sahip olma konusunda üstünlük kurdu ancak kararlı Lens savunmasını aşmak için gereken bitiricilikten yoksun kaldı. Doue, sert şutunun üst direğe çarpmasıyla gole çok yaklaştı, Ousmane Dembele ise harika bir fırsatı vole vuruşunu üstten auta göndererek harcadı.
Lens kalecisi Walid Risser'in Kvaratskhelia ve Doue'ye geçit vermediği kritik kurtarışlarla PSG adına hayal kırıklığı büyümeye devam etti. Paris ekibinin sıkıntısı, 86. dakikada Nuno Mendes'in büyük bir hayal kırıklığı anında Michal Skoras'a dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kart görmesiyle daha da arttı; bu durum geç bir geri dönüşe dair tüm gerçekçi umutları sona erdirirken, dirençli ev sahibi ekip için de unutulmaz bir zaferi perçinledi.
- AFP
Her iki kulüp için sırada ne var?
Paris Saint-Germain, önümüzdeki haftalarda Ligue 1 şampiyonluğu unvanını koruma mücadelesine başlamaya hazırlanırken bu hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından hızla toparlanmak zorunda. Enrique'nin, özellikle takımının derin savunma bloklarına karşı yaratıcılık eksikliği konusunda ele alması gereken önemli taktik sorunlar var. Bu arada Lens, yaklaşan yurt içi kampanyası için ivme oluşturmak adına bu devasa galibiyeti bir sıçrama tahtası olarak kullanacak.
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