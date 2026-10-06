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10 gollük performans Liam Delap'e Harry Kane'in arkasında İngiltere'den davet getirir mi? Nottingham Forest efsanesi Des Walker, güçlü santrforun en iyi özelliklerini anlattı
Manchester City altyapısından yetişen oyuncu, Ipswich'te yıldızlaştı
Birçok kişi, eski Stoke City yıldızı Rory'nin oğlu Delap'ın, Manchester City altyapısından çıkıp dikkat çektiği dönemin ardından şu anda bulunduğu noktadan daha ileride olmasını bekliyordu.
2024'te Ipswich Town'a yaptığı transfer, yetenekli forvete hünerlerini sergileyebileceği bir Premier League sahnesi sundu ve küme düşerek üst ligden ayrılan bir takım adına attığı etkileyici 12 gol, onun daha büyük ve daha iyi şeylere yazgılı olduğunu düşündürdü.
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Chelsea’deki sıkıntıların ardından rekor kıran Forest transferi
Chelsea de aynı görüşteydi ve büyük ilgi gören bir imzayı kapma yarışını kazanırken 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) bir bonservis bedeli ödedi. Maviler ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk bölümünde başarı yaşansa da, kadrodaki rekabet, o sıranın en önünde Joao Pedro'nun yer almasıyla, 47 maçta sadece üç gol atılmasına yol açtı ve ilk 11'de yer bulmak kolay olmadı.
Bununla birlikte Forest, Ağustos 2026'da Delap'ı 50 milyon sterlin (66 milyon dolar) karşılığında kulüp tarihinin en pahalı transferi yapmaya hazırdı ve o da şimdiden Kırmızılar adına sahneye çıktı; Aston Villa deplasmanında attığı muhteşem golle yeni takımındaki gol perdesini açtı.
23 yaşındaki oyuncu, ülkesini U21 seviyesinde 12 kez temsil etti ve yeniden bir üst seviyeye çıkma konusunda büyük hedefler taşıyor. Milli takımda 89 gole ulaşan rekor kıran kaptan Kane ise şimdilik hücum hattının lideri olmayı sürdürüyor.
Bir gün onun da sahneden çekileceği zaman gelecek, bu da birinin GOAT seviyesindeki bir oyuncunun yerini doldurma göreviyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Delap'ın bu sorumluluğu üstlenmesi için hâlâ zamanı var ve sahip olduğu fizik gücü ile bitiricilik becerisi, onu İngiltere'nin en büyük golcüsünün bariz halefi olarak öne çıkarıyor.
Delap, İngiltere'de Kane'in 9 numaradaki varisi olabilir mi?
Henüz ilk kez İngiltere forması giymeyi bekliyor, ancak bu sezon Forest adına çift haneli gol sayısına ulaşması onu Thomas Tuchel’in radarına sokabilir. Bunun böyle olup olmayacağı sorulduğunda, pay by mobile casino iş birliğiyle konuşan eski Forest ve İngiltere savunmacısı Walker, GOAL'e şunları söyledi: “Her şeyden önce Forest’ın bir hedef santrfora ihtiyacı vardı. Liam çok büyük bir fiziksel varlığa sahip. Liam’ı 13 ya da 14 yaşlarındayken çalıştırdım ve her zaman güçlü koşan, güçlü bir çocuktu. Oyunu anlıyor ve golü nerede bulacağını biliyor. Forest’a aslında uzun süredir sahip olmadığı bir şey veriyor: ileride hız, güç ve odak noktası.
“İngiltere açısından bakarsak, çift haneli gol atan herkes mutlaka dikkate alınır çünkü ortalıkta çok az santrfor var. 10 numara konusunda fazlasıyla zenginiz ama gerçek 9 numaralar çok az. Delap gibi biri için yer var. Goller atacaktır.
“Forest son bir yılda santrforları için pozisyonlar üretti. Sorunları fırsat yaratmak değildi, yeterince fazlasını ağlara gönderebilmekti. Umarım bunu düzeltir ve bu da İngiltere ihtimaline yalnızca katkı sağlar. O iyi bir odak noktası, iri ve güçlü, ayrıca artık genç bir oyuncu da değil.
“Farklı kulüplerde bulundu ve işin inceliklerini öğrendi. Şimdi transferini yaptı ve artık başını eğip işini ortaya koyması gerekiyor. Kesinlikle bu yeteneğe sahip.”
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İngiltere'nin GOAT'ı Kane'den tarihe geçecek yeni bir başarı daha
Ollie Watkins, Ivan Toney ve Dominic Calvert-Lewin gibileri son dönemde Kane'in arkasında kaldı, ancak Delap onların hepsinden daha genç ve şu anda 33 yaşında olan golcü eninde sonunda kariyerini noktalamaya karar verdiğinde güçlerinin zirvesinde olması bekleniyor.
İngiltere, salı günü Çekya'yı ağırlayacağı UEFA Uluslar Ligi maçında yeniden sahaya çıkacak; bu karşılaşma, Kane'in 125. millî maçına hazırlanırken tüm zamanların forma giyme sıralamasında bir başka Forest büyüğü, eski kaleci Peter Shilton ile eşitlenmesini sağlayacak.
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