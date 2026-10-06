Chelsea de aynı görüşteydi ve büyük ilgi gören bir imzayı kapma yarışını kazanırken 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) bir bonservis bedeli ödedi. Maviler ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk bölümünde başarı yaşansa da, kadrodaki rekabet, o sıranın en önünde Joao Pedro'nun yer almasıyla, 47 maçta sadece üç gol atılmasına yol açtı ve ilk 11'de yer bulmak kolay olmadı.

Bununla birlikte Forest, Ağustos 2026'da Delap'ı 50 milyon sterlin (66 milyon dolar) karşılığında kulüp tarihinin en pahalı transferi yapmaya hazırdı ve o da şimdiden Kırmızılar adına sahneye çıktı; Aston Villa deplasmanında attığı muhteşem golle yeni takımındaki gol perdesini açtı.

23 yaşındaki oyuncu, ülkesini U21 seviyesinde 12 kez temsil etti ve yeniden bir üst seviyeye çıkma konusunda büyük hedefler taşıyor. Milli takımda 89 gole ulaşan rekor kıran kaptan Kane ise şimdilik hücum hattının lideri olmayı sürdürüyor.

Bir gün onun da sahneden çekileceği zaman gelecek, bu da birinin GOAT seviyesindeki bir oyuncunun yerini doldurma göreviyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Delap'ın bu sorumluluğu üstlenmesi için hâlâ zamanı var ve sahip olduğu fizik gücü ile bitiricilik becerisi, onu İngiltere'nin en büyük golcüsünün bariz halefi olarak öne çıkarıyor.