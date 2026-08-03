Leipzig'in yıldızı Fildişili Yan Diomande, Real Madrid'e imza atmaya yaklaştı; Kraliyet kulübünün transferi tamamlaması için geriye yalnızca bazı idari ve sportif işlemler kaldı.

Yan Diomande, 2026 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti ve kıta Avrupası'nın hızla yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Diomande, Avrupa kıtasına Leganes yoluyla geldi ve ilk maçını Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadı. Yalnızca 10 dakika içinde gol atmaya çok yaklaştı, hızı saatte 33 kilometreye ulaştı, hatta neredeyse bir penaltı kazanıyordu.

AS gazetesi, Diomande'nin yakında resmi stadı olabilecek Bernabeu'daki başlangıç hikâyesini ele aldı.

Bernabeu, ayak bastığı ilk İspanyol stadı oldu; bu 29 Mart 2025'te gerçekleşti ve ilk çıkışından itibaren bu gencin farklı bir şeye sahip olduğunu ortaya koydu.

Ancak o dönemde, Diomande'nin bu kadar hızlı yükseleceğini ve yalnızca bir yıl sonra "Transfermarkt" sitesine göre piyasa değeri 90 milyon euroya ulaşan, olası transfer bedeli 100 ile 120 milyon euro arasında değişen bir oyuncu haline geleceğini pek çok kişi öngörmüyordu.