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10 dakikadaki sır: Bernabeu, Diomande'nin hayatını değiştirdi

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Real Madrid - Leganes
Real Madrid
Leganes
La Liga
Y. Diomande
RB Leipzig
İspanya
Côte d’Ivoire

Leipzig'in yıldızı Fildişili Yan Diomande, Real Madrid'e imza atmaya yaklaştı; Kraliyet kulübünün transferi tamamlaması için geriye yalnızca bazı idari ve sportif işlemler kaldı.

Yan Diomande, 2026 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekti ve kıta Avrupası'nın hızla yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Diomande, Avrupa kıtasına Leganes yoluyla geldi ve ilk maçını Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadı. Yalnızca 10 dakika içinde gol atmaya çok yaklaştı, hızı saatte 33 kilometreye ulaştı, hatta neredeyse bir penaltı kazanıyordu. 

AS gazetesi, Diomande'nin yakında resmi stadı olabilecek Bernabeu'daki başlangıç hikâyesini ele aldı.

Bernabeu, ayak bastığı ilk İspanyol stadı oldu; bu 29 Mart 2025'te gerçekleşti ve ilk çıkışından itibaren bu gencin farklı bir şeye sahip olduğunu ortaya koydu. 

Ancak o dönemde, Diomande'nin bu kadar hızlı yükseleceğini ve yalnızca bir yıl sonra "Transfermarkt" sitesine göre piyasa değeri 90 milyon euroya ulaşan, olası transfer bedeli 100 ile 120 milyon euro arasında değişen bir oyuncu haline geleceğini pek çok kişi öngörmüyordu.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEGANESAFP

    Dikkat çeken ve beklenmedik bir başlangıç

    Diomande'nin, Ligas'ta kalma umudunu hâlâ koruyan bir takım olarak sahaya çıkan Leganes'in Real Madrid maçı kadrosunda yer alması planlar dahilinde değildi.

    Leganes forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Ivan Nyeu bir miktar ağrı çekiyordu ve maça katılıp katılamayacağı son ana kadar belirsizliğini korudu.

    Bu nedenle teknik direktör Borja Jimenez, Nyeu'nun kadro dışı kalma ihtimaline karşı 24 oyunculu bir kadro belirledi. Diomande listeye en son katılan isimdi, ancak Nyeu son testi geçtikten sonra kadro dışı bırakılmasına karar verilen oyuncu o olmadı.

    Tam aksine, tercih üçüncü kaleci Abajas'ın kadrodan çıkarılması yönünde yapıldı; zira Borja, genç Fildişi Sahilili forveti yedek kulübesinde yanında tutabilmek için fazladan bir kaleciyi feda etmeyi yeğledi.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Maça başlamadı ama her şeyi değiştirdi

    Diomande ilk 11'de forma giymedi ve Leganes başlangıçta ona ihtiyaç duymadı; takım ilk yarı bitmeden 2-1 öne geçmişti.

    Ancak Real Madrid, o sezon alışılmıştan çok daha fazla geri dönüşe ihtiyaç duyduğu o bilindik tarzına geri döndü ve skoru 3-2'ye çevirmeyi başardı.

    Son dakikalarda Leganes beraberlik golü aramaya koyulunca Borja Jimenez, kimsenin, hatta gazetecilerin bile tanımadığı o meçhul oyuncuyu oyuna sürmeye karar verdi.

    Zira genç takım ve rezerv takımda kısa bir süre geçirdikten sonra, henüz yalnızca bir buçuk hafta boyunca A takımıyla antrenmanlara katılmıştı.

    Leganes akademisinden eskiden sorumlu olan Jorge Broto, daha ilk günlerinden itibaren herkesin onun yeteneğine hayran kaldığını hatırlıyordu; öyle ki genç oyuncular, Diomande'nin 2025 yılının başında genç ve rezerv takım antrenmanlarında sergilediği performansların ardından ona büyük bir hayranlıkla "Bu oyuncuyu nereden getirdiniz?" diye soruyorlardı.

  • Gizli bir hikâye taşıyan transfer

    Bundan aylar önce, tam olarak Kasım 2024'te Diomande, birden fazla tarafın yer aldığı karmaşık bir transferle Leganes'e katıldı.

    Transfer, kulübün eski sahiplerinin (Blue Crow) önceki ortağı Rainbow şirketinin bir borcuyla ilişkiliydi; bu borcun bir kısmı Diomande'nin haklarının devri yoluyla ödendi.

    Hikâyenin bu yönü, Rainbow şirketinin geçtiğimiz günlerde oyuncunun gelişimiyle ilgili ticari haklarını talep etmek için yasal işlem başlattığını açıklamasına kadar gözlerden uzak kaldı.

    Leganes'e transfer olmadan önce Diomande, Chelsea, Liverpool ve Newcastle gibi kulüplerde deneme sürecinden geçti, ancak Rainbow şirketinin yüksek mali talepleri İngiltere'ye transfer olmasının önüne geçti.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Sakatlık, çıkışını geciktirdi

    Leganes'e geldiğinde şansı yaver gitmedi; yakalandığı bir sakatlık yüzünden şubat ayına kadar sahalardan uzak kaldı.

    Dönüşünün ardından ise farklı kategoriler arasında olağanüstü bir hızla yükseldi ve A takım antrenmanları sırasında Borja Jimenez'i büyüklerin yanında kalmayı hak ettiğine ikna etti.

    Teknik direktör, sportif direktör Chema Indias'la birlikte, altyapı yetkilileri onun üçüncü lig takımıyla A takım arasında gidip gelmeye devam etmesini tercih etse de, A takımda kalmasını güçlü bir şekilde savundu.

  • imago-sport-1060402108.jpgZUMA Press Wire

    On dakika kasırga gibi

    Santiago Bernabeu'da, Leganes'in eski sahibi Blue Crow grubunun yöneticileri maçı farklı bir gözle takip ediyordu; çünkü kendilerine büyük kazançlar sağlayabilecek bir yeteneğe sahip olduklarının farkındaydılar.

    Diomande ısınma hareketlerine başlar başlamaz tüm gözler ona çevrildi, telefonları maçı takip etmeyi bıraktı ve dikkatlerini yalnızca genç oyuncuya yönelttiler.

    86. dakikada sahaya girdi ve uzatma süresiyle birlikte yalnızca 10 dakika kadar bir sürede olayın kahramanı olmaya çok yaklaştı.

    Topla yalnızca 9 kez buluşmasına rağmen, saatte 33,2 kilometreye ulaşan bir azami hıza eriştii.

    O kısa dakikalar boyunca 3 çalım denedi ve bunlardan birinde başarılı oldu, paslarının yüzde 80'ini tamamladı (5 pasın 4'ü isabetli), gol atmaya çok yaklaştı, Leganes'in son tehlikeli fırsatına imza attı ve az kalsın penaltı kazanıyordu.

  • imago-sport-1080487653.jpgSven Simon

    Geleceğini şekillendiren başlangıç

    Bütün bunlar sadece 10 dakika içinde yaşandı, ancak Diomande'nin hikâyesinin ana hatlarını ortaya koymaya yetti.

    Leganes'in küme düşmesinin ardından kulüp, Fildişi Sahili'li oyuncuyu 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Leipzig'e sattı; transfer bedelinin taksitlendirilmesi ve Leganes'in gelecekteki herhangi bir satıştan elde edilecek sermaye kazancının %10'unu elinde tutması konusunda anlaşmaya varıldı.

    İşte bu nedenle İspanyol kulübü, oyuncunun yaklaşık 135 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor; çünkü bu, kâr oranı belirli bir mali tavanla sınırlandırılmadığı sürece kendisine yaklaşık 10 milyon euro kazandıracak.

    Böylece Diomande, Avrupa futboluyla en üst düzeydeki hikâyesinin başladığı sahaya geri dönebilir. İşte futbol ve tam bir döngü hâlinde dönüp duran çelişkileri.