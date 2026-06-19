10 bin gün sonra… Fas’ın “bilinmeyen” aslanı, İskoçya’nın intikamını tehdit ediyor

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Brezilya karşısında başa baş bir performans sergiledi ve hatta beraberlikten daha fazlasını elde etmeye çok yaklaştı, ancak bu artık geçmişte kaldı.

2022 Dünya Kupası’nda dördüncü sırada yer alan Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İlk turda Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya Milli Takımı, taraftarlarından büyük destek görüyor.

Fas ise, yükselen yetenekleri arayan birçok kulübün potansiyel hedefi haline gelen genç yıldızı Ayub Bouadi’nin büyüsüne güveniyor.

Bouadi, Brezilya maçındaki muhteşem performansının ardından geniş çapta övgüler aldı; ancak Atlas Aslanları’nda, Samba ekibi karşısında birçok tehlikeli pozisyonu önleyen Yassine Bono gibi, en az onun kadar önemli bir başka kilit oyuncu daha bulunuyor.