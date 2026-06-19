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10 bin gün sonra… Fas’ın “bilinmeyen” aslanı, İskoçya’nın intikamını tehdit ediyor

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İskoçya - Fas
İskoçya
Fas
Dünya Kupası
Y. Bounou
İskoçya
Fas

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Brezilya karşısında başa baş bir performans sergiledi ve hatta beraberlikten daha fazlasını elde etmeye çok yaklaştı, ancak bu artık geçmişte kaldı.

2022 Dünya Kupası’nda dördüncü sırada yer alan Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İlk turda Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya Milli Takımı, taraftarlarından büyük destek görüyor.

Fas ise, yükselen yetenekleri arayan birçok kulübün potansiyel hedefi haline gelen genç yıldızı Ayub Bouadi’nin büyüsüne güveniyor.

Bouadi, Brezilya maçındaki muhteşem performansının ardından geniş çapta övgüler aldı; ancak Atlas Aslanları’nda, Samba ekibi karşısında birçok tehlikeli pozisyonu önleyen Yassine Bono gibi, en az onun kadar önemli bir başka kilit oyuncu daha bulunuyor.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Bono, Fas’ın başarılarında temel bir unsurdur

    "AS" gazetesi, bir haberinde Bono'nun oynadığı rolü vurguladı; Bono, son on yılda Fas'ın elde ettiği başarılarda temel bir unsur olarak görülüyor.

    Bono, 2022 Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansıyla dünyayı hayrete düşürdü; 16 turunda İspanya karşısında penaltı atışlarını kurtararak parladı ve çeyrek finalde Portekiz karşısında kalesini gole kapattı.

    2022 kadrosundan Bono, Fas'ın ilk 11'inde yer almaya devam ederken, sağ bek Ashraf Hakimi ve sol bek Nasser Mazraoui ile oyun kurucu Ezzedine Ounahi de kadroda yer aldı; ancak Hakim Ziyech ve Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

    İskoçya ise ilk turda Haiti’yi mağlup ettikten sonra, 32’li turlara erken yükselmeyi garantilemek amacıyla Fas’ı yenmeyi hedefliyor.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İskoçya, Atlas Aslanları'ndan intikam almayı hedefliyor

    İskoçya milli takımı, yarın sabah 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Fas milli takımıyla karşılaşacak ve bu maçta rövanşı almayı hedefliyor.

    Fas ve İskoçya milli takımları, 1998 Dünya Kupası'nda sadece bir kez karşı karşıya gelmiş ve bu maç, Atlas Aslanları'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

    "Sky Sports" ağı, teknik direktör Steve Clarke'ın takımının, 10 bin gün süren uzun bir bekleyişin ardından Faslı rakiplerinden intikam almayı hedeflediğini bildirdi.

    Haberde, 1998 Fransa Dünya Kupası’nda Fas’a karşı alınan 0-3’lük yenilginin, İskoçya’nın turnuvalara geri dönüş yolculuğunun başlangıç noktası olduğu belirtildi.

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