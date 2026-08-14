AFP
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'1 numaralı tercih olarak değil' - Liverpool'un, Kırmızılar'ın başka bir hedefe öncelik vermesi nedeniyle PSG kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'ye olan ilgisi açıklandı
Mbaye, Anfield'daki hiyerarşide geriye düştü
Liverpool’un hücum hattına taze kan arayışı, kulübün Ligue 1’deki en parlak yeteneklerden bazılarıyla sürekli anılmasına yol açtı. Ancak, ilk haberlerde PSG’nin iki genç yeteneği için koordineli bir hamle yapılacağı öne sürülse de Fransız gazeteci Romain Molina, Merseyside ekibinin Mbaye ile ilgisinin daha önce düşünüldüğü kadar ileri seviyede olmadığını söyledi.
Anlaşmanın ayrıntıları hakkında konuşan Molina, oyuncunun beğenildiğini ancak yaz transfer döneminin bu son aşamasında transfer listelerinin en tepesinde yer almadığını açıkladı. Molina, mevcut durumdan bahsederken, “Açıkçası, Mbaye Liverpool’un kısa listesinde yer alıyor ama 1 numaralı tercih değil” dedi.
Gazeteci, oyuncunun geleceğinin Premier League ekibinin doğrudan ve tekil bir hamlesinden ziyade menajeri Jorge Mendes’in girişimlerine daha fazla bağlı olabileceğini vurguladı. Molina, “Aksine, Mendes transfer döneminin sonunda Mbaye için bir şeyler olacağını çok iyi biliyor, bu yüzden işleri hareketlendirmek için en fazla etkiye sahip olduğu kulüpleri kullanacak” diye ekledi.
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Menajer etkisi ve Barcola önceliği
Mbaye konusundaki durum, takım arkadaşı Barcola için yürütülen girişimle tezat oluşturuyor. Liverpool'un, temsil tarzı Mendes yaklaşımından ciddi şekilde farklı olan Barcola için bir anlaşmaya öncelik verdiği görülüyor. Molina, özellikle Fransa şampiyonunun telaffuz ettiği yüksek rakamlar göz önüne alındığında, Mendes'in Anfield kulübüyle ilişkisinin bu özel durumda temel belirleyici olmadığını vurguladı.
Molina, Mendes'in bu anlaşmadaki konumuna ilişkin olarak, "En etkili olduğu yer burası değil, özellikle de Paris Saint-Germain'in şu anda talep ettiği bonservis bedeli düşünüldüğünde" dedi.
Daha sonra durumu Barcola'nın temsilcisi Moussa Sissoko ile karşılaştıran Molina, şöyle konuştu: "İki menajer arasındaki farkı burada görüyorsunuz. Mendes için önemli olan oyuncunun isteklerinden çok, işleri kendi istediği gibi ilerletmek için yöneticilerle nerede bağlantıları olduğudur. [Sissoko] için ise tam tersi geçerli. Kulüplerle karşı karşıya gelmesi gerekse bile, sert davranması gerekse bile. Oyuncuları için savaşmak istiyor."
Liverpool'in radarındaki alternatif hedefler
Mbaye için yapılacak bir hamlenin yüksek bonservis talebi ya da oyuncunun kısa listedeki sıralaması nedeniyle gerçekleşmemesi halinde, Liverpool'ın hazırda başka seçenekleri de bulunuyor. Scout ekibi, kanat bölgelerine olası takviyeler olarak Brighton'dan Yankuba Minteh'i, Lille'den Matias Fernandez-Pardo'yu ve Bournemouth'tan Rayan'ı takip ediyor.
Son haftalarda gündeme gelen bir diğer isim ise Köln'den Said El Mala oldu. Her iki kanatta ya da merkezde oynayabilen çok yönlü hücum oyuncusu, daha önce Borussia Dortmund'a transferiyle anılmıştı.
Ancak Sky Germany'nin haberine göre Bundesliga devi artık yarıştan çekildi. Bu da, Liverpool'ın oyuncunun bildirilen 50 milyon avroluk (42,7 milyon sterlin) serbest kalma maddesini devreye sokmaya karar vermesi halinde, önünü açabilir.
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Çifte baskının finansal gerçekliği
Anfield taraftarları için Paris'e yapılacak çifte transfer hamlesi ihtimali heyecan verici olsa da, mali gerçek göz ardı edilemez. Fransız ekibinin iki genç yıldızı için toplamda 150 milyon sterlini aşan bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Molina'nın aktardığına göre Mbaye değerlendirme altında olsa da, anlaşmanın mali boyutu Liverpool'u şu anda ismi açıklanmayan başka bir hedefe yöneltebilir. Transfer döneminin son tarihi yaklaşırken Liverpool, hücum hattındaki seçeneklerini netleştirmek için zamana karşı yarışıyor.
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