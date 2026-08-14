'1 numaralı tercih olarak değil' - Liverpool'un, Kırmızılar'ın başka bir hedefe öncelik vermesi nedeniyle PSG kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'ye olan ilgisi açıklandı

Liverpool’un hücum hattına taze kan arayışı, kulübün Ligue 1’deki en parlak yeteneklerden bazılarıyla sürekli anılmasına yol açtı. Ancak, ilk haberlerde PSG’nin iki genç yeteneği için koordineli bir hamle yapılacağı öne sürülse de Fransız gazeteci Romain Molina, Merseyside ekibinin Mbaye ile ilgisinin daha önce düşünüldüğü kadar ileri seviyede olmadığını söyledi.

Anlaşmanın ayrıntıları hakkında konuşan Molina, oyuncunun beğenildiğini ancak yaz transfer döneminin bu son aşamasında transfer listelerinin en tepesinde yer almadığını açıkladı. Molina, mevcut durumdan bahsederken, “Açıkçası, Mbaye Liverpool’un kısa listesinde yer alıyor ama 1 numaralı tercih değil” dedi.

Gazeteci, oyuncunun geleceğinin Premier League ekibinin doğrudan ve tekil bir hamlesinden ziyade menajeri Jorge Mendes’in girişimlerine daha fazla bağlı olabileceğini vurguladı. Molina, “Aksine, Mendes transfer döneminin sonunda Mbaye için bir şeyler olacağını çok iyi biliyor, bu yüzden işleri hareketlendirmek için en fazla etkiye sahip olduğu kulüpleri kullanacak” diye ekledi.