AFP
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1 milyon avroluk bağış ve üç maç – Alman Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp’u milli takım teknik direktörü olarak kadroya katmak için Red Bull ile yapılan sıra dışı anlaşmayı doğruladı
Klopp'un serbest bırakılmasının bedeli, hayır amaçlı bir bağıştı
DFB’nin bu ismi kadrosuna katmak için ne kadar çaba sarf etmek zorunda kaldığı artık ortaya çıktı. Cuma günü Klopp’un resmi tanıtım töreninde anlaşma şartlarını doğrulayan başkan Bernd Neuendorf, federasyonun Klopp’u önceki taahhütlerinden kurtarmak için yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Red Bull destekli “Wings for Life” vakfına 1 milyon avroluk bir bağış yapmayı kabul ettiğini açıkladı.
Neuendorf, bu jestin Red Bull'un Klopp'un serbest bırakılma sürecini ne kadar sorunsuz bir şekilde yürüttüğünü takdir etmek amacıyla yapıldığını açıkladı. "Alman Futbol Federasyonu, bu serbest bırakma sürecinin bu kadar sorunsuz ve bürokrasiden uzak bir şekilde yürütülmüş olmasını takdir etmek amacıyla bu özel düzenlemeleri yaptı," dedi.
- AFP
Leipzig, gelecekteki uluslararası maçların düzenleneceği şehir olarak belirlendi
Anlaşılan o ki, bu bağış anlaşmanın sadece bir parçasıydı. Red Bull ile yapılan daha kapsamlı anlaşmanın bir parçası olarak, DFB ayrıca Klopp’un sözleşme süresi boyunca Leipzig’deki Red Bull Arena’da üç adet Almanya A Milli Takımı maçı düzenlemeyi taahhüt etti – bu somut taviz, şirketin en tanınmış yöneticilerinden birinin erken ayrılmasına neden olan anlaşmadan, Red Bull’a ait stadyumun ve yerel taraftarların doğrudan faydalanmasını sağladı.
Klopp’u kadroya katmak, Alman futbolunu uluslararası arenada yeniden zirveye taşımak için çaresizce çabalayan federasyon için büyük bir başarı olarak görülüyor. DFB’nin birinci başkan yardımcısı ve Borussia Dortmund’da birlikte çalıştıkları yıllardan beri Klopp’un uzun süredir müttefiki olan Hans-Joachim Watzke de, durumun nihayet çözüme kavuşmasından duyduğu rahatlığı açıkça dile getirdi.
Red Bull görüşmelerinin perde arkası
Klopp’u küresel futbol başkanı görevinden ayırmak, DFB ile Red Bull yönetimi arasında sürekli ve üst düzey bir diyalog gerektirdi. Neuendorf, her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmaya varmak amacıyla “RB ile, özellikle de şirketin CEO’su Oliver Mintzlaff ile çok yoğun görüşmeler” yaptığını açıkladı.
Bu görüşmelerin nasıl sonuçlandığını değerlendiren Neuendorf, Red Bull yönetiminin süreç boyunca sergilediği profesyonelliği övdü. "Oliver Mintzlaff'a, yaptığımız görüşmeler ve bu görüşmeleri yürütme biçimimiz için çok minnettarım. Jürgen'in RB'deki görevini sürdürmesi ile milli takım teknik direktörlüğü görevini aynı anda yürütmesinin birbiriyle bağdaşmasının zor olacağı konusunda her iki taraf da hızlı bir şekilde mutabık kaldık," dedi.
- Getty Images Sport
Üç farklı teknik direktörlük döneminde süren yıllarca süren mücadele
Klopp, 2014’teki altın neslin ardından kaybettiği kimliğini hâlâ arayan bir milli takımı devraldı. Almanya, Joachim Löw yönetiminde 2018 Dünya Kupası’nda son şampiyon olarak grup aşamasında şok bir şekilde elenmiş, ardından 2021’de görevi devralan Hansi Flick ise Katar’da yine aynı derecede acı verici bir grup aşaması elenmesini yaşamıştı – bu sonuçlar, Flick’i DFB tarafından görevden alınan ilk baş antrenör haline getirdi. Ardından Eylül 2023’te Julian Nagelsmann göreve getirildi ve ev sahibi takımı Euro 2024’e hazırlamak için bir yıldan az bir süre verildi. Nagelsmann, takımı saygın bir çeyrek final başarısına ulaştırdıktan sonra görev süresini bu yazki Dünya Kupası’na kadar uzattı.
Ancak bu turnuva, Almanya’nın arzuladığı kurtuluş yerine yeni bir hayal kırıklığı getirdi; Nagelsmann’ın takımı, Paraguay’a karşı penaltı atışlarında 32’de elenerek, ülkenin büyük bir turnuvada ileriye gitme bekleyişini on yıldan fazla bir süreye uzattı. Klopp, üç farklı teknik direktör dönemine yayılan bu neredeyse sürekli hayal kırıklığı ortamında göreve geliyor ve bir zamanlar futbol mükemmelliğinin simgesi olan takımı, tarihinin gerektirdiği seviyeye geri döndürme görevini üstleniyor.
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