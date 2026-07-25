1 milyon avroluk bağış ve üç maç – Alman Futbol Federasyonu, Jürgen Klopp’u milli takım teknik direktörü olarak kadroya katmak için Red Bull ile yapılan sıra dışı anlaşmayı doğruladı

DFB’nin bu ismi kadrosuna katmak için ne kadar çaba sarf etmek zorunda kaldığı artık ortaya çıktı. Cuma günü Klopp’un resmi tanıtım töreninde anlaşma şartlarını doğrulayan başkan Bernd Neuendorf, federasyonun Klopp’u önceki taahhütlerinden kurtarmak için yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Red Bull destekli “Wings for Life” vakfına 1 milyon avroluk bir bağış yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Neuendorf, bu jestin Red Bull'un Klopp'un serbest bırakılma sürecini ne kadar sorunsuz bir şekilde yürüttüğünü takdir etmek amacıyla yapıldığını açıkladı. "Alman Futbol Federasyonu, bu serbest bırakma sürecinin bu kadar sorunsuz ve bürokrasiden uzak bir şekilde yürütülmüş olmasını takdir etmek amacıyla bu özel düzenlemeleri yaptı," dedi.