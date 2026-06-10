Malek El Mala ile Brentford'a gerçekleşmeyen rekor transfer arasındaki bağlantının yanı sıra, daha iyi bir teklif de ailenin fikrini değiştirmesine neden olmuş olabilir. Ancak gazete, "FC'de henüz bu konuda bir şey bilinmiyor" diye yazıyor.

Köln ve Premier Lig kulübü arasında bir anlaşma sağlanmasına rağmen, aynı zamanda müzakereleri yürüten anne, geçen Perşembe günü oğlunun Brentford'a transferini iptal etti. Ailenin Bees'e, bu kulübe transfer olmanın "doğru bir adım olmadığını" bildirdiği söyleniyor. Express'e göre, anlaşmanın bozulmasının ardından FC yönetimi "şaşkınlık" içinde kaldı.

O zamandan beri 19 yaşındaki oyuncunun gelecek planları konusunda ortalık sakinleşti. Kicker'ın edindiği bilgiye göre, Bundesliga kulübü bu olağanüstü yetenekli oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde görüşmeye hazır. Ancak artık kalma ihtimali de yeniden gündeme geldi.

Buna göre, Effzeh son zamanlarda pek beklenmeyen bu senaryoyu yeniden ciddiye almaya başladı. Sport1 de kısa süre önce El Mala'nın geri adım atabileceğine dair spekülasyonlarda bulunmuştu. Zira Geißböcke'nin fiyat beklentilerine ve oyuncunun sportif hedeflerine uygun yeni bir teklif şu anda görünmüyor. Son olarak Express, Dortmund'a transferin yeniden gündeme gelebileceğini bildirmişti.

El Mala, Lennart Karl'ın sakatlığı sonrasında bile milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyince, şu anda tatilde. El Mala'nın yerine hafta başında Assan Ouedraogo ABD'ye gitti.