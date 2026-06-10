Express gazetesinin haberine göre, 19 yaşındaki genç yıldızın 50 milyon avroluk transferi, kardeşi Malek'in Bees'e hızlı bir şekilde transfer olması için oturma izni alamaması nedeniyle muhtemelen suya düştü.
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1. FC Köln hâlâ çaresiz durumda: Said El Mala'nın rekor transferden vazgeçmesinin iki önemli nedeni ne?
El Mala kardeşler geçmişte her zaman birlikte transfer oldular. Önce 2023’te TSV Meerbusch’tan Viktoria Köln’e, ardından 2024’te Viktoria’dan Effzeh’e, kiralık olarak tekrar Viktoria’ya ve yeniden Bundesliga takımına.
Said, geçtiğimiz sezon Köln'ün A takımında hızlı bir çıkış yakaladı ve 34 maçta 13 gol ve 5 asistle Effzeh'in ligde kalmasında belirleyici bir rol oynarken, Malek ise sadece Regionalliga West'te U23 takımında forma giydi. Ancak 11 lig maçında 5 gol attıktan sonra kas yırtılması yaşadı ve ancak aylar sonra, sezonun bitimine kısa bir süre kala geri döndü.
Kardeşlerin kariyerlerini aslında birlikte planladıkları gerçeği, daha önce BVB'nin başına bela olmuştu. Said, 2024 yılında Borussia Dortmund'un teklifini, kulübün kardeşi Malek'i de kadroya katmak istememesi nedeniyle reddetmişti. "Bu benim için konuyu kapattı" dedi 11Freunde ile yaptığı çift röportajda. Said, kendisinden iki yaş büyük ağabeyinin de profesyonel futbolda büyük başarılara imza atacağına kesin olarak inanıyor: "Malek'in de aynı yolu izleyeceğinden yüzde yüz eminim."
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Said El Mala bu arada daha iyi bir teklif aldı mı? "1. FC Köln bu konuda hiçbir şey bilmiyor"
Malek El Mala ile Brentford'a gerçekleşmeyen rekor transfer arasındaki bağlantının yanı sıra, daha iyi bir teklif de ailenin fikrini değiştirmesine neden olmuş olabilir. Ancak gazete, "FC'de henüz bu konuda bir şey bilinmiyor" diye yazıyor.
Köln ve Premier Lig kulübü arasında bir anlaşma sağlanmasına rağmen, aynı zamanda müzakereleri yürüten anne, geçen Perşembe günü oğlunun Brentford'a transferini iptal etti. Ailenin Bees'e, bu kulübe transfer olmanın "doğru bir adım olmadığını" bildirdiği söyleniyor. Express'e göre, anlaşmanın bozulmasının ardından FC yönetimi "şaşkınlık" içinde kaldı.
O zamandan beri 19 yaşındaki oyuncunun gelecek planları konusunda ortalık sakinleşti. Kicker'ın edindiği bilgiye göre, Bundesliga kulübü bu olağanüstü yetenekli oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde görüşmeye hazır. Ancak artık kalma ihtimali de yeniden gündeme geldi.
Buna göre, Effzeh son zamanlarda pek beklenmeyen bu senaryoyu yeniden ciddiye almaya başladı. Sport1 de kısa süre önce El Mala'nın geri adım atabileceğine dair spekülasyonlarda bulunmuştu. Zira Geißböcke'nin fiyat beklentilerine ve oyuncunun sportif hedeflerine uygun yeni bir teklif şu anda görünmüyor. Son olarak Express, Dortmund'a transferin yeniden gündeme gelebileceğini bildirmişti.
El Mala, Lennart Karl'ın sakatlığı sonrasında bile milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmeyince, şu anda tatilde. El Mala'nın yerine hafta başında Assan Ouedraogo ABD'ye gitti.