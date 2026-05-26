1. FC Köln artık zayıflıyor mu? Premier Lig kulübü, Said El-Mala için Bundesliga takımına yeni ve cazip bir teklif sundu
Buna göre, El Mala için yapılan teklif 40 milyon avroluk bir temel transfer ücreti içeriyor ve buna ek olarak, ulaşılması oldukça kolay olan 5 milyon avroluk bonus ödemeleri de ekleniyor. Buna göre, Köln bu teklifi kabul ederse toplamda yaklaşık 45 milyon avroluk bir gelir elde edebilir. Köln, bu hızlı yükseliş gösteren oyuncu için başlangıçta 50 milyon avro istemişti.
Köln, bu tutarın neredeyse tamamını alabilir. Ayrıca Bild'in haberine göre, Geißböcke, 19 yaşındaki oyuncunun gelecekteki transferlerinden yüzde 15 oranında pay alabilecek.
Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler, kısa süre önce masasında bir teklif olduğunu doğruladı, ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi: "Onun verileri dışında onu nasıl değerlendirdikleri ve 1. FC Köln'ün istediği fiyatı ödemeye hazır olup olmadıkları konusunda soru işareti var. Sadece İngiltere'de değil, onunla ilgilenen birçok kulüp var."
Brighton & Hove Albion da El Mala'ya ilgi gösterdi
Söylentilere göre, Brentford'dan önce lig rakibi Brighton & Hove Albion da El Mala ile ilgilendiğini belirtmiş ve basında çıkan haberlere göre 35 milyon avroluk bir transfer teklifi sunmayı planlamıştı. Ancak bu gerçekleşmediğinden, pazarlıklar uzadı.
Brentford, bu kadar uzun süren pazarlıklardan kaçınmak istediği için, teklifin bir son tarih içerdiği anlaşılıyor. Birkaç gün içinde anlaşma sağlanamazsa, Londra kulübü geri çekilecek ve alternatif adaylara yönelecek. Bu nedenle de bir anlaşma çok yakında gerçekleşebilir.
El Mala Dünya Kupası'na katılmayacak
El Mala son zamanlarda Chelsea FC, Newcastle United ve defalarca Bayern Münih ile de anıldı. Tam da Münih’te, Bundesliga’nın son haftasında kendini kanıtladı. Takımı 1-5 mağlup olsa da, tek başına yaptığı koşunun ardından attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti.
El Mala, bu sezon toplam 34 Bundesliga maçında 13 gol ve 5 asist kaydetti. Yine de milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda ona yer vermedi. Nagelsmann'ın kadro açıklanacağı gün El Mala yerine Leroy Sane'yi tercih ettiği söyleniyor; ancak milli takım teknik direktörü, kadrosunu tanıtırken Kölnlü oyuncuyu açıkça övdü.