Buna göre, El Mala için yapılan teklif 40 milyon avroluk bir temel transfer ücreti içeriyor ve buna ek olarak, ulaşılması oldukça kolay olan 5 milyon avroluk bonus ödemeleri de ekleniyor. Buna göre, Köln bu teklifi kabul ederse toplamda yaklaşık 45 milyon avroluk bir gelir elde edebilir. Köln, bu hızlı yükseliş gösteren oyuncu için başlangıçta 50 milyon avro istemişti.

Köln, bu tutarın neredeyse tamamını alabilir. Ayrıca Bild'in haberine göre, Geißböcke, 19 yaşındaki oyuncunun gelecekteki transferlerinden yüzde 15 oranında pay alabilecek.

Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler, kısa süre önce masasında bir teklif olduğunu doğruladı, ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi: "Onun verileri dışında onu nasıl değerlendirdikleri ve 1. FC Köln'ün istediği fiyatı ödemeye hazır olup olmadıkları konusunda soru işareti var. Sadece İngiltere'de değil, onunla ilgilenen birçok kulüp var."