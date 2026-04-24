"Stamford Bridge'de dört yıl içinde beşinci kalıcı teknik direktörün ayrılması, Chelsea'nin yeni bir teknik direktör kadar yeni bir sahibi de ihtiyacı olduğunu gösteriyor," diye yazdı Carragher, Telegraph gazetesindeki köşe yazısında.
"Şampiyonluk makinesi başarısız bir deneye dönüştü": İngiltere efsanesi, Chelsea FC'ye sert eleştiriler yöneltti
48 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında ABD'li iş adamı ve milyarder Todd Boehly'nin kulübe katılmasıyla başlayan BlueCo döneminin "tam bir fiyasko" olduğunu söyledi: "Bu, imajın özün önüne konulduğunun en açık örneği." Geçen sezonun başında bu köşede, Chelsea'nin dünyanın en zengin gelişim kulübüne dönüştüğünü yazmıştım. Aslında durum daha da kötü."
Boehly'nin liderliğindeki yeni sahipler ekibi, "bir şampiyonluk makinesini başarısız bir deneye dönüştürdü" diye devam etti Carragher. Teknik direktör Liam Rosenior'un son kovulması, "başarılı bir kulübü mahveden BlueCo'nun felaket düzeyindeki kötü yönetiminin bir belirtisi" olduğunu belirtti.
The Blues, geçen Çarşamba günü üst üste beşinci lig yenilgisinin ardından Rosenior ile yollarını ayırmıştı. 41 yaşındaki teknik adam, Londra ekibinde yılın başında Enzo Maresca'nın yerine geçmişti. Daha önce, Chelsea gibi ABD'li iş adamı Boehly'nin kulüp ağına dahil olan Fransız birinci lig ekibi RC Strasbourg'u çalıştırmıştı.
İngiliz Mirror gazetesi, Chelsea'nin Rosenior'a 24 milyon sterlin (yaklaşık 28 milyon euro) tutarında tazminat ödeyebileceğini hemen spekülasyonlara konu etti. Teknik direktörün sözleşmesinin süresi altı yıl daha vardı ve bu sözleşme ona sezon başına dört milyon sterlin kazandıracaktı.
Chelsea, büyük yatırımlara rağmen başarıya ulaşamadı
Spor açısından bakıldığında, 41 yaşındaki teknik direktörün görevden alınması, zaten kötü geçen sezonun bir başka ağır darbesi oldu. Premier Lig’de şu anda sekizinci sırada yer alan Blues, uluslararası turnuvalara katılma şansını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya; Şampiyonlar Ligi’nde ise Paris Saint-Germain’e karşı oynanan son 16 turu maçında açık ara mağlup oldular.
Buna karşılık, son yıllarda rekor düzeyde yatırımlar yapıldı. Yalnızca son iki transfer döneminde Boehly ve ekibi kadroya 340 milyon avroya yakın bir yatırım yaptı, ancak gözle görülür bir iyileşme yaşanmadı.
Boehly'nin gelişinden bu yana bilanço daha da yıkıcı görünüyor. 2022'den bu yana yeni oyunculara 1,7 milyar Euro'dan fazla yatırım yapıldı, ancak kazanılan tek unvanlar prestijli olmayan Conference League ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası oldu.