Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan bu oyuncu, şüphecileri susturarak ve mantığa meydan okuyarak bir kariyer inşa etti; eleştirenleri haksız çıkarmaktan büyük gurur duyuyor. 2026 Dünya Kupası’nda daha fazla soru ile karşı karşıya kaldı, ancak bu sorular sadece spor dünyasının en ateşli tartışmalarını daha da alevlendirecek mi?

Bu soru Saha’ya yöneltildiğinde, Ronaldo’nun eski Manchester United takım arkadaşı – en iyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com’un izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Sorun da bu, bence bir noktada durması gerekiyor çünkü o da açıkça bir insan. Ama evet, bir robot gibi oynuyor.

“Olağanüstü bir fiziğe sahip ve beyni normal bir insana benzemiyor. Bence [Lionel] Messi’nin bile böyle bir beyni yok; çünkü Messi, Cristiano kadar koşamayacağını anlıyor. Oyuna kendini adayan sekiz ya da dokuz oyuncunun yardımına ihtiyaç duyacağını çok iyi biliyor; aksi takdirde Messi bu şekilde oynamazdı.

“Cristiano istemiyor. Yardım istemiyor. Şöyle diyor: ‘Yeterince formdayım, en az onun kadar iyiyim, 35 yaşındayım, yani sizin desteğiniz olsun ya da olmasın gol atacağım.’ İşte bu, gerçekten saygı duyduğum büyük bir zihniyet.

“Bu ikisi arasında çok, çok, çok büyük bir fark var. Her ikisi de devasa oyuncular olsa da, kesinlikle bu adama daha çok saygı duyuyorum çünkü istatistiklerine bakarsanız - 9,5, 10 ya da 11 km koşuyor. Bunlar çılgın rakamlar. Şu ana kadar 1.000 maraton koşmuş olabilir! Bu çılgınlık.”