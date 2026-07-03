AFP
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“1.000 maraton koş!” - Eski Manchester United takım arkadaşı, GOAT’ın “robot”unu benzersiz kılan şeyleri açıklarken, Cristiano Ronaldo’nun 2030 Dünya Kupası’nda bir maraton daha koşabileceğini neden düşündüğünü anlatıyor
Portekiz, İspanya ve Fas ile birlikte 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak
Portekiz, İspanya ve Fas ile birlikte turnuvanın ev sahipliğini üstlenecek. Oldukça etkileyici bir şov sergilemeyi hedefliyorlar ve Ronaldo’nun bu gösteride önemli bir rol oynaması bekleniyor. Rekorları alt üst edecek ayakkabılarını giyip sahaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.
2025-26 sezonunda Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun tadını çıkarırken, performansında herhangi bir düşüş belirtisi görülmüyor. Orta Doğu’da şimdiden birkaç Altın Ayakkabı ödülünü garantilemiş durumda ve en kazançlı sözleşmesinin bitmesine ise 12 ay kaldı.
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1.000 gol ve oğluyla birlikte oynamak: Ronaldo, 41 yaşında hâlâ ulaşması gereken hedefleri var
CR7 bireysel hedeflerinin peşini bırakmazken, Riyad’da bir sözleşme uzatması üzerinde anlaşmaya varılabilir. Kariyerinde resmi maçlarda 1.000 gole ulaşmaya ve en büyük oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda oynamaya kararlıdır.
Kariyerini uzatması, bu iki hedefe de ulaşmasını sağlayacak ve aynı zamanda olağanüstü başarı çıtasını birkaç basamak daha yükseltecektir. Zaten erkekler uluslararası futbolunda en çok milli forma giyen ve en çok gol atan oyuncu olan Ronaldo, ülkesi onu çağırdığında her zaman hazır olacağına söz vermiştir.
Acaba 2028’de Avrupa Şampiyonası için tekrar milli takıma çağrılabilir mi, ardından da takım olarak bir başka Dünya Kupası’na odaklanabilirler mi? Ronaldo, kız kardeşinin “son dans” iddialarına rağmen uzun vadeli geleceği konusunda pek ipucu vermiyor, ancak kendi ülkesinde düzenlenecek bir başka büyük turnuvanın cazibesi ortada.
Ronaldo, kariyerini uzatarak yedinci Dünya Kupası’na katılabilir mi?
Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan bu oyuncu, şüphecileri susturarak ve mantığa meydan okuyarak bir kariyer inşa etti; eleştirenleri haksız çıkarmaktan büyük gurur duyuyor. 2026 Dünya Kupası’nda daha fazla soru ile karşı karşıya kaldı, ancak bu sorular sadece spor dünyasının en ateşli tartışmalarını daha da alevlendirecek mi?
Bu soru Saha’ya yöneltildiğinde, Ronaldo’nun eski Manchester United takım arkadaşı – en iyi bahis sitelerinin adresi olan Freebets.com’un izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Sorun da bu, bence bir noktada durması gerekiyor çünkü o da açıkça bir insan. Ama evet, bir robot gibi oynuyor.
“Olağanüstü bir fiziğe sahip ve beyni normal bir insana benzemiyor. Bence [Lionel] Messi’nin bile böyle bir beyni yok; çünkü Messi, Cristiano kadar koşamayacağını anlıyor. Oyuna kendini adayan sekiz ya da dokuz oyuncunun yardımına ihtiyaç duyacağını çok iyi biliyor; aksi takdirde Messi bu şekilde oynamazdı.
“Cristiano istemiyor. Yardım istemiyor. Şöyle diyor: ‘Yeterince formdayım, en az onun kadar iyiyim, 35 yaşındayım, yani sizin desteğiniz olsun ya da olmasın gol atacağım.’ İşte bu, gerçekten saygı duyduğum büyük bir zihniyet.
“Bu ikisi arasında çok, çok, çok büyük bir fark var. Her ikisi de devasa oyuncular olsa da, kesinlikle bu adama daha çok saygı duyuyorum çünkü istatistiklerine bakarsanız - 9,5, 10 ya da 11 km koşuyor. Bunlar çılgın rakamlar. Şu ana kadar 1.000 maraton koşmuş olabilir! Bu çılgınlık.”
- Getty Images Sport
Portekiz’in maç programı: Ronaldo, İspanya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor
Ronaldo, Sporting’den başlayıp Manchester United, Real Madrid ve Juventus üzerinden Al-Nassr’a uzanan muhteşem kariyeri boyunca kendini en üst düzeyde fiziksel formda tutmayı başardı. Bu süreçte kıskanılacak bir büyük başarılar koleksiyonu elde etti, ancak bu başarı listesinde hâlâ dikkat çeken bir eksiklik var.
Dünya Kupası zaferi bir türlü gelmedi, ancak bu hedefi gerçekleştirmek hâlâ niyetinde. Portekiz, 2026’da son 16 turunda komşusu İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken zorlu bir mücadele bekliyor; bir kez daha kıl payı kaçırması durumunda CR7, 40’lı yaşlarının ortalarına ve 2030’a doğru kariyerine devam etmeye karar verebilir.
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