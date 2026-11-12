WWE Survivor Series: WarGames biletleri nasıl alınır? Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Heyecanla beklenen WWE Survivor Series: WarGames, 28 Kasım 2026'da büyük bir özel canlı etkinlikle geri dönüyor. Bu yıl Houston, Teksas'taki Daikin Park, sertliğiyle öne çıkan ve unutulmaz anlara sahne olan WarGames maç formatına ev sahipliği yapacak.

GOAL, etkinliği canlı takip etmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri derledi. Bu fırsatı kaçırmamak için biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenmek üzere okumaya devam edin.

WWE Survivor Series: WarGames ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 28 Kasım 2026 Cumartesi Survivor Series: WarGames Daikin Park, Houston, ABD Biletler

WWE Survivor Series: WarGames biletleri nereden alınır?

Bilet bulmak için en iyi seçenek, etkinlik mekânının resmî gişesi ve Ticketmaster gibi birincil bilet satış ortaklarıdır. Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkar. Ön satış aşaması çoğunlukla belirli taraftarlara ayrılır ve onlara yerlerini ayırtmak için ilk fırsatı sunar. Bu ilk dönemin ardından genel satış başlar.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. İkincil piyasaya bakarak, birincil satış kanallarındaki biletler tükense bile bu büyük güreş etkinliği için yer bulabilirsiniz.

WWE Survivor Series: WarGames biletleri ne kadar?

Bu özel canlı etkinliğin bilet fiyatları, Daikin Park'ta oturmayı seçtiğiniz yere göre değişiyor. Biletler doğrudan resmî satış sağlayıcısından alındığında, güreşi canlı izlemenin en uygun fiyatlı yolu olarak bilinen üst tribün bölümlerindeki koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık 74 dolardan başlıyor.

Resmî genel satış kontenjanındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformları, son anda yer bulmak için alternatif sunuyor. İkincil piyasadaki fiyatlar şu anda yaklaşık 68 dolardan başlıyor.

WWE Survivor Series: WarGames hakkında bilmeniz gereken her şey

WWE Survivor Series, spor eğlencesi takviminin en büyük özel canlı etkinliklerinden biri. WarGames maç formatının eklenmesi heyecanı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Yan yana yerleştirilen iki ring, dev bir çelik kafesle çevreleniyor. İki yıldız güreşçi takımı belirli aralıklarla kafese giriyor ve tüm katılımcılar kafese girmeden maç sona eremiyor. Houston'a gidecek taraftarları, Daikin Park'ta havada yapılan hareketler, dramatik hikâye anlatımı ve sert çarpışmalarla dolu unutulmaz bir gece bekliyor.