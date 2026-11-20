Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuzda başlayan ve bu kasımda sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship'e dönüştürüldü. Bu sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün ayırtın.

İki yılda bir düzenlenmek üzere oluşturulan yeni turnuva; puan tablosu, yarımküreler arası karşılaşmalar ve Twickenham'da oynanacak sezon sonu finaliyle (29 Kasım Pazar) önemsiz «dostluk maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç hafta maç oynandı. Şimdi ise son üç hafta ve final serisi için gözler Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Hafta ve maç Biletler Stadyum 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İskoçya-Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. hafta: İrlanda-Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. hafta: İtalya-Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. hafta: Galler-Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. hafta: Fransa-Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ragbi federasyonlarından alınabilir.

Finaller hafta sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak satılıyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak satılıyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından dağıtılıyor. Biletleri federasyonların resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüpler ve uzun vadeli koltuk hakkı sahipleri için ön satış : İlk satış dönemleri, uzun vadeli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026'da açıldı.

: İlk satış dönemleri, uzun vadeli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026'da açıldı. Finaller hafta sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

: Allianz Stadium'daki final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı. Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletleri farklı zamanlarda satışa sundu. Örneğin Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Taraftarlar için en güvenli bilet alma yolu turnuvanın merkezî satış kanallarını veya ev sahibi federasyonların kanallarını kullanmak olsa da yaklaşan bir Nations Championship maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Finaller hafta sonu» için tek günlük bilet mi yoksa çok günlük paket mi aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor.

«Finaller hafta sonu» kapsamındaki her gün iki maç içeren günlük biletlerin ve çok günlük paketlerin resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 sterlin

: Günlük biletler 20-125 sterlin 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 sterlin

: Günlük biletler 40-180 sterlin 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 sterlin

: Günlük biletler 125-280 sterlin Çok günlük paketler (2 veya 3 günü kapsayan): %10 ile %15 arasında artan indirimler sunuyor. Örneğin üç günlük yetişkin bileti 242-514 sterlin arasında değişiyor.

Kasım ayındaki grup maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Yeni Zelanda maçı: 103-238 sterlin

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Güney Afrika maçı: 55-210 avro

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya maçı: 30-65 sterlin

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Avustralya maçı: 38-78 sterlin

Fransa

Arjantin maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor

İtalya

Fiji maçı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor

Ek bilgiler için maçlar yaklaştığında turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk World Rugby Nations Championship, 4 Temmuz-29 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Turnuva, iki ayrı maç döneminin ardından final karşılaşmalarına sahne olacak:

Yaz serisi (1-3. haftalar) : Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat ettiği maçlar 4-18 Temmuz tarihleri arasında oynandı.

: Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat ettiği maçlar 4-18 Temmuz tarihleri arasında oynandı. Sonbahar serisi (4-6. haftalar) : Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıkacağı seri 6-21 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

: Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıkacağı seri 6-21 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Finaller hafta sonu: 27-29 Kasım tarihleri arasında Londra, Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek. Genel şampiyonu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın seçkin 12 takımı, coğrafi olarak altışarlı iki gruba ayrılıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship'in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakiple birden fazla maç yapmak yerine iki ayrı dönemde karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle birer kez karşılaşıyor:

Yaz serisi (1-3. haftalar) : Temmuzda oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuzda oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar serisi (4-6. haftalar): Kasımda oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç haftadaki maçlarını Avrupa'nın simge stadyumlarında oynamak üzere kuzeye gidecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan tabloda birbirleriyle yarışıyor.

Finaller hafta sonu

Turnuvanın son aşaması, kasım sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da tek bir hafta sonunda oynanacak.

Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı sıralama maçı oynamak üzere Londra'ya gidecek.