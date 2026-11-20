Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuzda başlayan ve bu kasımda sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship'e dönüştürüldü. Bu sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün ayırtın.
İki yılda bir düzenlenmek üzere oluşturulan yeni turnuva; puan tablosu, yarımküreler arası karşılaşmalar ve Twickenham'da oynanacak sezon sonu finaliyle (29 Kasım Pazar) önemsiz «dostluk maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç hafta maç oynandı. Şimdi ise son üç hafta ve final serisi için gözler Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.
World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkındaki güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.
World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?
Tarih (ve yerel saat)
Hafta ve maç
Biletler
Stadyum
21 Kasım Cumartesi (14.10)
6. hafta: İngiltere-Yeni Zelanda
Allianz Stadium, Londra
21 Kasım Cumartesi (14.10)
6. hafta: İskoçya-Japonya
Murrayfield Stadium, Edinburgh
21 Kasım Cumartesi (16.40)
6. hafta: İrlanda-Güney Afrika
Aviva Stadium, Dublin
21 Kasım Cumartesi (17.40)
6. hafta: İtalya-Fiji
Stadio Friuli, Udine
21 Kasım Cumartesi (20.10)
6. hafta: Galler-Avustralya
Principality Stadium, Cardiff
21 Kasım Cumartesi (21.10)
6. hafta: Fransa-Arjantin
Stade de France, Paris
27 Kasım Cuma (16.40)
11'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
27 Kasım Cuma (20.10)
5'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
28 Kasım Cumartesi (13.10)
9'unculuk maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
28 Kasım Cumartesi (16.40)
3'üncülük maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
29 Kasım Pazar (13.10)
7'ncilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
29 Kasım Pazar (16.40)
Final: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?
Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ragbi federasyonlarından alınabilir.
- Finaller hafta sonu (27-29 Kasım): Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak satılıyor.
- Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından dağıtılıyor. Biletleri federasyonların resmî satış kanallarından alabilirsiniz.
Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa sunuldu:
- Kulüpler ve uzun vadeli koltuk hakkı sahipleri için ön satış: İlk satış dönemleri, uzun vadeli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026'da açıldı.
- Finaller hafta sonu genel satışı: Allianz Stadium'daki final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.
- Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletleri farklı zamanlarda satışa sundu. Örneğin Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.
Taraftarlar için en güvenli bilet alma yolu turnuvanın merkezî satış kanallarını veya ev sahibi federasyonların kanallarını kullanmak olsa da yaklaşan bir Nations Championship maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.
World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?
Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Finaller hafta sonu» için tek günlük bilet mi yoksa çok günlük paket mi aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor.
«Finaller hafta sonu» kapsamındaki her gün iki maç içeren günlük biletlerin ve çok günlük paketlerin resmî fiyat kategorileri şöyle:
- 27 Kasım Cuma, iki maç: Günlük biletler 20-125 sterlin
- 28 Kasım Cumartesi, iki maç: Günlük biletler 40-180 sterlin
- 29 Kasım Pazar, iki maç: Günlük biletler 125-280 sterlin
- Çok günlük paketler (2 veya 3 günü kapsayan): %10 ile %15 arasında artan indirimler sunuyor. Örneğin üç günlük yetişkin bileti 242-514 sterlin arasında değişiyor.
Kasım ayındaki grup maçları (ev sahibi ülkeye göre)
Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:
İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)
- Yeni Zelanda maçı: 103-238 sterlin
İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)
- Güney Afrika maçı: 55-210 avro
İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)
- Japonya maçı: 30-65 sterlin
Galler (Principality Stadium, Cardiff)
- Avustralya maçı: 38-78 sterlin
Fransa
- Arjantin maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor
İtalya
- Fiji maçı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor
Ek bilgiler için maçlar yaklaştığında turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.
World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?
İlk World Rugby Nations Championship, 4 Temmuz-29 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Turnuva, iki ayrı maç döneminin ardından final karşılaşmalarına sahne olacak:
- Yaz serisi (1-3. haftalar): Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat ettiği maçlar 4-18 Temmuz tarihleri arasında oynandı.
- Sonbahar serisi (4-6. haftalar): Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıkacağı seri 6-21 Kasım tarihleri arasında devam edecek.
- Finaller hafta sonu: 27-29 Kasım tarihleri arasında Londra, Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek. Genel şampiyonu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?
Turnuvada dünyanın seçkin 12 takımı, coğrafi olarak altışarlı iki gruba ayrılıyor:
Kuzey Yarımküre takımları
Güney Yarımküre takımları
İngiltere
Arjantin
Fransa
Avustralya
İrlanda
Fiji
İtalya
Japonya
İskoçya
Yeni Zelanda
Galler
Güney Afrika
Nations Championship'in formatı nasıl?
Her ülke, tek bir rakiple birden fazla maç yapmak yerine iki ayrı dönemde karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle birer kez karşılaşıyor:
- Yaz serisi (1-3. haftalar): Temmuzda oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.
- Sonbahar serisi (4-6. haftalar): Kasımda oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç haftadaki maçlarını Avrupa'nın simge stadyumlarında oynamak üzere kuzeye gidecek.
Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan tabloda birbirleriyle yarışıyor.
Finaller hafta sonu
Turnuvanın son aşaması, kasım sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da tek bir hafta sonunda oynanacak.
Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı sıralama maçı oynamak üzere Londra'ya gidecek.
- Büyük final: Kuzey Yarımküre grubunun birincisi ile Güney Yarımküre grubunun birincisi karşılaşacak. Kazanan, resmî Nations Championship şampiyonu olacak.
- Sıralama maçları: Grup ikincilerinin maçı genel sıralamada üçüncüyü, grup üçüncülerinin maçı beşinciyi belirleyecek. Bu eşleşmeler, grup altıncılarının maçına kadar devam edecek.
- Yarımküreler arası mücadele: Ryder Cup tarzı bir puan sistemi, final hafta sonu boyunca yarımkürelerin genel üstünlüğünü takip edecek.