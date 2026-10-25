İlk kez düzenlenen Rugby Nations Championship, heyecan verici finaline yaklaşıyor. Türünün ilk örneği olan tarihi Final Hafta Sonu, 27-29 Kasım tarihlerinde (cuma-pazar) Twickenham’daki Allianz Stadium’da düzenlenecek.

Talebin yüksek olması bekleniyor. Bu yüzden gecikmeyin, biletlerinizi bugün ayırtın.

Tek maçlık hazırlık karşılaşmalarının yerini puan tablosunda önemli sonuçlar doğuran bir lig formatına bıraktığı yeni turnuva, dünyanın önde gelen 12 ragbi takımını coğrafi temelde iki gruba ayırıyor.

On iki takımın her biri, grup aşamasını hangi sırada bitirirse bitirsin Final Hafta Sonu’nda sahaya çıkacak. GOAL, World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, biletlerle ilgili en güncel bilgileri sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu ne zaman?

Nations Championship 2026’nın grup aşamasının tamamlanmasının ardından Final Hafta Sonu, 27 Kasım Cuma ile 29 Kasım Pazar arasında Londra’nın Twickenham bölgesindeki Allianz Stadium’da düzenlenecek. Genel şampiyonu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü saat 16.40’ta (GMT) oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Karşılaşma Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11.’lik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5.’lik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9.’luk maçı: Belli değil - Belli değil Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3.’lük maçı: Belli değil - Belli değil Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7.’lik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belli değil - Belli değil Biletler

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu biletleri nasıl alınır?

Allianz Stadium’da (Twickenham) oynanacak altı final karşılaşmasının biletleri, resmi Nations Championship Rugby web sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezi olarak yönetiliyor.

Turnuva biletleri, karşılaşma türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa çıkarıldı:

Kulüp ve debenture sahiplerine ön satış : Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026’da başladı.

Final Hafta Sonu genel satışı : Allianz Stadium’daki final hafta sonunun biletleri Mart 2026’da genel satışa çıktı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet devirleri: Her StubHub alışverişi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarış için zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu biletleri ne kadar?

Final Hafta Sonu’ndaki, her birinde iki maç oynanacak günlerin biletleri ve birden fazla günü kapsayan paketler için resmi fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık program : Günlük biletler 20-125 £ arasında

28 Kasım Cumartesi, iki maçlık program : Günlük biletler 40-180 £ arasında

29 Kasım Pazar, iki maçlık program : Günlük biletler 125-280 £ arasında

Birden fazla günü kapsayan paketler (2 veya 3 gün) : %10 ile %15 arasında kademeli indirim sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin biletinin fiyatı 242-514 £ arasında.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmi sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 premium paketleri ve ağırlama biletleri

Ragbi birliğinde ağırlama, standart bir biletin sunduğu deneyimin ötesine geçen üst düzey maç günü paketlerine verilen addır.

Bu deneyimler, maç öncesi atmosferini yaşamak için salonlara ve barlara girişten açık büfe veya çok servisli yemek seçeneklerine, hatta sınırlı sayıda konuğa ayrılmış özel süitlere kadar uzanabilir.

Resmi paketler ve geçiş biletleri, yetkili kanallardan doğrudan satın alınabilir:

Doğrudan çevrim içi rezervasyon : Paketleri resmi Nations Championship bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden ayırtabilirsiniz.

Resmi ağırlama hizmeti sağlayıcıları : Allianz Stadium’un münhasır ağırlama acentesi, premium paketlerin tahsisini de yürütüyor. Paketlerin ayrı ayrı neler içerdiğini Keith Prowse sitesinde inceleyebilir ve rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

World Rugby Nations Championship 2026’da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, altışar takımlı iki coğrafi gruba ayrılan dünyanın önde gelen 12 takımı yer alıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

World Rugby Nations Championship’in turnuva formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla test maçı oynamak yerine, karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı döneme yayılan birer maç yapıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti.

Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Kasım ayında oynanıyor. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa’nın simge stadyumlarında oynamak üzere kuzeye gidiyor.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Altı Ulus takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan sıralamada birbirleriyle yarışıyor.

Final Hafta Sonu

Turnuvanın doruk noktası, Kasım ayı sonunda Twickenham’daki Allianz Stadium’da düzenlenecek, büyük karşılaşmalarla dolu tek bir hafta sonunda yaşanacak.

Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son sıralamayı belirleyecek bir maç oynamak için Londra’ya gidecek.

Büyük final : Kuzey Yarımküre grubunun birincisi ile Güney Yarımküre grubunun birincisi karşılaşacak. Kazanan, resmi Nations Championship şampiyonu olacak.

Sıralama maçları : Grup ikincileri genel sıralamadaki 3.’lüğü, grup üçüncüleri 5.’liği belirleyecek. Bu eşleşmeler, grup altıncılarının karşılaşmasına kadar devam edecek.

Yarımküre mücadelesi : Ryder Cup tarzı bir puan sistemi, tüm final hafta sonu boyunca yarımküreler arasındaki genel üstünlüğü takip edecek.



