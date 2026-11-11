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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 ticketsBook UEFA Nations League 2026/27 tickets
Çeviri:

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır? İtalya-Fransa ve İspanya-İngiltere maçlarının bilet fiyatları, maç takvimi ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Fransa
İspanya
İngiltere
Almanya
Portekiz

Avrupa'nın ve dünyanın en iyi millî futbol takımlarından bazılarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın

Uluslararası turnuvanın beşinci organizasyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa'nın önde gelen millî takımlarını kıta genelinde sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maça çıkacağı kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de oynanacak.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. 2019'daki ilk organizasyonu da kazanan Portekiz, turnuvanın en başarılı takımı. 2021 ve 2025'te ikinci olan, 2023'te ise kupayı kaldıran İspanya, üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor.

Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletleriyle ilgili tüm önemli bilgiler için GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Biletler

Yer

12 Kasım Perşembe (20.00)

Türkiye - Belçika

Biletler

Gursel Aksel Stadyumu (İzmir)

12 Kasım Perşembe (20.45)

İtalya - Fransa

Biletler

San Siro (Milano)

12 Kasım Perşembe (20.45)

Çek Cumhuriyeti - İspanya

Biletler

Letna Stadyumu (Prag)

12 Kasım Perşembe (19.45)

İngiltere - Hırvatistan

Biletler

Wembley Stadyumu (Londra)

13 Kasım Cuma (20.45)

Hollanda - Yunanistan

Biletler

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

13 Kasım Cuma (20.45)

Sırbistan - Almanya

Biletler

Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad)

14 Kasım Cumartesi (18.00)

Norveç - Galler

Biletler

Ullevaal Stadion (Oslo)

14 Kasım Cumartesi (19.45)

Portekiz - Danimarka

Biletler

Estádio Municipal de Braga (Braga)

15 Kasım Pazar (20.45)

Belçika - İtalya

Biletler

Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel)

15 Kasım Pazar (20.45)

Fransa - Türkiye

Biletler

Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)

15 Kasım Pazar (20.45)

Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti

Biletler

Opus Arena (Osijek)

15 Kasım Pazar (20.45)

İspanya - İngiltere

Biletler

Wanda Metropolitano (Madrid)

16 Kasım Pazartesi (20.45)

Almanya - Hollanda

Biletler

Olympiastadion (Berlin)

16 Kasım Pazartesi (21.45)

Yunanistan - Sırbistan

Biletler

Panthessaliko (Volos)

17 Kasım Salı (20.45)

Danimarka - Norveç

Biletler

Parken Stadyumu (Kopenhag)

17 Kasım Salı (19.45)

Galler - Portekiz

Biletler

Cardiff City Stadyumu (Cardiff)

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nin tam maç takvimi

Aşama

Tur

Tarih(ler)

Biletler

Lig aşaması

5. maç haftası

12-14 Kasım 2026

Biletler

6. maç haftası

15-17 Kasım 2026

Biletler

Çeyrek finaller

İlk maç

25-27 Mart 2027

Henüz açıklanmadı

Rövanş

28-30 Mart 2027

Henüz açıklanmadı

Final aşaması

Yarı finaller

9-10 Haziran 2027

Henüz açıklanmadı

Final

13 Haziran 2027

Henüz açıklanmadı

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî bilet satışları tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yürütülüyor. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî portalından satın almanız gerekiyor. Örneğin, İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW kullanılmalı.

Final aşaması için (Haziran 2027): Final aşamasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup maçlarının resmî biletleri şimdiden satışa çıktı veya satış süreçlerinin sonuna yaklaşıyor. Çoğu futbol federasyonu, bilet satışını ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletleri genel satışa çıkarmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine (England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi) öncelik tanıyor.

Uluslar Ligi final aşaması (Haziran 2027) için UEFA aracılığıyla yapılacak halka açık bilet satışları ve başvuru kuraları, dört finalist takımın belli olmasının ardından Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Hazirandaki final aşamasına hazırlanmak için bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirimler alabileceğiniz bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanızda fayda var.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, UEFA'nın merkezî bir portalı üzerinden değil, ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satışa sunulup fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatlarını stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Tribün bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri, ailelere yönelik ve premium seçeneklerin yanı sıra 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.

İngiltere örnek alınırsa Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:

  • Kategori 1 (Premium / Uzun kenar alt ve orta tribünler): Ana taç çizgileri boyunca yer alan bu bölümler en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 sterlin arasında değişirken premium koltuklar 95-120 sterlin arasında satışa sunuluyor.
  • Kategori 2 (Köşeler / Uzun kenar üst tribünler): Stadyumun köşelerinde veya üst tribünlerinde yer alıyor. Bu biletlerin fiyatı genellikle yaklaşık 45 sterlin.
  • Kategori 3 (Kale arkası): Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının bulunduğu veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümler. Standart kale arkası biletlerinin fiyatı yaklaşık 35 sterlinden başlıyor.
  • Aile tribünleri ve indirimli biletler: Birçok ev sahibi ülke, aileler ve gençler için büyük indirimler sunuyor. Örneğin, aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 sterline, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 sterline bulunabiliyor.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarında hangi takımlar var?

A1 Grubu

A2 Grubu

A3 Grubu

A4 Grubu

Fransa

Almanya

İspanya

Portekiz

İtalya

Hollanda

Hırvatistan

Danimarka

Belçika

Sırbistan

İngiltere

Norveç

Türkiye

Yunanistan

Çekya

Galler

Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'deki çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?

Yıl

Şampiyon

İkinci

Skor

2025

Portekiz

İspanya

5-3 (penaltılarda)

2023

İspanya

Hırvatistan

5-4 (penaltılarda)

2021

Fransa

İspanya

2-1

2019

Portekiz

Hollanda

1-0

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