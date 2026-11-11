Uluslararası turnuvanın beşinci organizasyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa'nın önde gelen millî takımlarını kıta genelinde sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maça çıkacağı kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de oynanacak.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. 2019'daki ilk organizasyonu da kazanan Portekiz, turnuvanın en başarılı takımı. 2021 ve 2025'te ikinci olan, 2023'te ise kupayı kaldıran İspanya, üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor.

Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletleriyle ilgili tüm önemli bilgiler için GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 12 Kasım Perşembe (20.00) Türkiye - Belçika Biletler Gursel Aksel Stadyumu (İzmir) 12 Kasım Perşembe (20.45) İtalya - Fransa Biletler San Siro (Milano) 12 Kasım Perşembe (20.45) Çek Cumhuriyeti - İspanya Biletler Letna Stadyumu (Prag) 12 Kasım Perşembe (19.45) İngiltere - Hırvatistan Biletler Wembley Stadyumu (Londra) 13 Kasım Cuma (20.45) Hollanda - Yunanistan Biletler Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) 13 Kasım Cuma (20.45) Sırbistan - Almanya Biletler Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad) 14 Kasım Cumartesi (18.00) Norveç - Galler Biletler Ullevaal Stadion (Oslo) 14 Kasım Cumartesi (19.45) Portekiz - Danimarka Biletler Estádio Municipal de Braga (Braga) 15 Kasım Pazar (20.45) Belçika - İtalya Biletler Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel) 15 Kasım Pazar (20.45) Fransa - Türkiye Biletler Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) 15 Kasım Pazar (20.45) Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti Biletler Opus Arena (Osijek) 15 Kasım Pazar (20.45) İspanya - İngiltere Biletler Wanda Metropolitano (Madrid) 16 Kasım Pazartesi (20.45) Almanya - Hollanda Biletler Olympiastadion (Berlin) 16 Kasım Pazartesi (21.45) Yunanistan - Sırbistan Biletler Panthessaliko (Volos) 17 Kasım Salı (20.45) Danimarka - Norveç Biletler Parken Stadyumu (Kopenhag) 17 Kasım Salı (19.45) Galler - Portekiz Biletler Cardiff City Stadyumu (Cardiff)

2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nin tam maç takvimi

Aşama Tur Tarih(ler) Biletler Lig aşaması 5. maç haftası 12-14 Kasım 2026 Biletler 6. maç haftası 15-17 Kasım 2026 Biletler Çeyrek finaller İlk maç 25-27 Mart 2027 Henüz açıklanmadı Rövanş 28-30 Mart 2027 Henüz açıklanmadı Final aşaması Yarı finaller 9-10 Haziran 2027 Henüz açıklanmadı Final 13 Haziran 2027 Henüz açıklanmadı

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî bilet satışları tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yürütülüyor. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî portalından satın almanız gerekiyor. Örneğin, İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW kullanılmalı.

Final aşaması için (Haziran 2027): Final aşamasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup maçlarının resmî biletleri şimdiden satışa çıktı veya satış süreçlerinin sonuna yaklaşıyor. Çoğu futbol federasyonu, bilet satışını ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletleri genel satışa çıkarmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine (England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi) öncelik tanıyor.

Uluslar Ligi final aşaması (Haziran 2027) için UEFA aracılığıyla yapılacak halka açık bilet satışları ve başvuru kuraları, dört finalist takımın belli olmasının ardından Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Hazirandaki final aşamasına hazırlanmak için bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirimler alabileceğiniz bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanızda fayda var.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, UEFA'nın merkezî bir portalı üzerinden değil, ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satışa sunulup fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatlarını stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Tribün bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri, ailelere yönelik ve premium seçeneklerin yanı sıra 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.

İngiltere örnek alınırsa Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:

Kategori 1 (Premium / Uzun kenar alt ve orta tribünler) : Ana taç çizgileri boyunca yer alan bu bölümler en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 sterlin arasında değişirken premium koltuklar 95-120 sterlin arasında satışa sunuluyor.

: Ana taç çizgileri boyunca yer alan bu bölümler en iyi görüş açısını sunuyor. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 sterlin arasında değişirken premium koltuklar 95-120 sterlin arasında satışa sunuluyor. Kategori 2 (Köşeler / Uzun kenar üst tribünler) : Stadyumun köşelerinde veya üst tribünlerinde yer alıyor. Bu biletlerin fiyatı genellikle yaklaşık 45 sterlin.

: Stadyumun köşelerinde veya üst tribünlerinde yer alıyor. Bu biletlerin fiyatı genellikle yaklaşık 45 sterlin. Kategori 3 (Kale arkası) : Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının bulunduğu veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümler. Standart kale arkası biletlerinin fiyatı yaklaşık 35 sterlinden başlıyor.

: Genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarının bulunduğu veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümler. Standart kale arkası biletlerinin fiyatı yaklaşık 35 sterlinden başlıyor. Aile tribünleri ve indirimli biletler: Birçok ev sahibi ülke, aileler ve gençler için büyük indirimler sunuyor. Örneğin, aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 sterline, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 sterline bulunabiliyor.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarında hangi takımlar var?

A1 Grubu A2 Grubu A3 Grubu A4 Grubu Fransa Almanya İspanya Portekiz İtalya Hollanda Hırvatistan Danimarka Belçika Sırbistan İngiltere Norveç Türkiye Yunanistan Çekya Galler

Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'deki çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?