Uluslararası turnuvanın beşinci düzenlenişi olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa’nın önde gelen millî takımlarını kıtanın dört bir yanında sahada izleyebilirsiniz.
Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maç oynayacağı bu kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027’de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027’de düzenlenecek.
Portekiz, 2025’te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. İlk düzenlenen turnuvayı da 2019’da kazanan Portekiz, organizasyonun en başarılı takımı. İspanya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor. İspanya, 2021 ve 2025’te ikinci olmuş, 2023’te kupayı kaldırmıştı.
Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletleriyle ilgili tüm önemli bilgilerde GOAL size yol göstersin.
Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Biletler
Yer
13 Kasım Cuma (20.45)
Hollanda - Yunanistan
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
13 Kasım Cuma (20.45)
Sırbistan - Almanya
Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad)
14 Kasım Cumartesi (18.00)
Norveç - Galler
Ullevaal Stadion (Oslo)
14 Kasım Cumartesi (19.45)
Portekiz - Danimarka
Estádio Municipal de Braga (Braga)
15 Kasım Pazar (20.45)
Belçika - İtalya
Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel)
15 Kasım Pazar (20.45)
Fransa - Türkiye
Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)
15 Kasım Pazar (20.45)
Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti
Opus Arena (Osijek)
15 Kasım Pazar (20.45)
İspanya - İngiltere
Wanda Metropolitano (Madrid)
16 Kasım Pazartesi (20.45)
Almanya - Hollanda
Olympiastadion (Berlin)
16 Kasım Pazartesi (21.45)
Yunanistan - Sırbistan
Panthessaliko (Volos)
17 Kasım Salı (20.45)
Danimarka - Norveç
Parken Stadyumu (Kopenhag)
17 Kasım Salı (19.45)
Galler - Portekiz
Cardiff City Stadyumu (Cardiff)
2026/27 UEFA Uluslar Ligi’nin tam maç takvimi
Aşama
Tur
Tarih(ler)
Biletler
Lig aşaması
5. maç haftası
12-14 Kasım 2026
6. maç haftası
15-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller
İlk maç
25-27 Mart 2027
Açıklanacak
Rövanş maçı
28-30 Mart 2027
Açıklanacak
Final aşaması
Yarı finaller
9-10 Haziran 2027
Açıklanacak
Final
13 Haziran 2027
Açıklanacak
2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?
Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî biletleri tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yönetiliyor. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî platformundan satın almanız gerekiyor. Örneğin İngiltere’nin iç saha maçları için England Football, Galler’in iç saha maçları için FAW kullanılacak.
Final aşaması için (Haziran 2027): Final turnuvasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.
İlk grup aşaması maçlarının resmî biletleri satışa çıkmış durumda veya satış süreçleri şu anda sona ermek üzere. Çoğu millî federasyon, bilet satışını ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa sunulmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerinin üyelerine öncelikli erişim sağlıyor. England Supporters Travel Club ve Galler’in ‘Red Wall’ üyeliği buna örnek.
Haziran 2027’deki Uluslar Ligi finalleri için UEFA üzerinden halka açık bilet satışları ve başvuru kuraları, finale kalan dört takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027’de başlayacak. Haziran ayındaki finallere hazırlanırken bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirimler alabilmek için bir ‘myUEFA’ hesabı oluşturmanızda fayda var.
Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.
2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?
2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satılıyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatları stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediğinden bilet fiyatları ile kategori tanımları maçtan maça değişiyor.
Tribün bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon, aile ve premium seçeneklerine ek olarak biletleri halka açık 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.
İngiltere örnek alındığında Wembley Stadyumu’ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:
- 1. kategori (Premium / Yan tribün alt ve orta katlar): Sahanın uzun kenarlarında yer alır ve en iyi görüş açısını sunar. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 £ arasında değişirken premium koltuklar 95-120 £ fiyatla satışa sunulur.
- 2. kategori (Köşeler / Yan tribün üst kat): Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alır. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 £ tutar.
- 3. kategori (Kale arkası): Genellikle en coşkulu ev sahibi taraftarların veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerdir. Standart kale arkası biletlerinin fiyatı yaklaşık 35 £’dan başlar.
- Aile tribünleri ve indirimli biletler: Birçok ev sahibi ülke, aileler ve gençler için büyük indirimler sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 £, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 £ fiyatla bulunabilir.
Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.
UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar var?
A1 Grubu
A2 Grubu
A3 Grubu
A4 Grubu
Fransa
Almanya
İspanya
Portekiz
İtalya
Hollanda
Hırvatistan
Danimarka
Belçika
Sırbistan
İngiltere
Norveç
Türkiye
Yunanistan
Çekya
Galler
Her gruptaki ilk iki takım Mart 2027’deki çeyrek finallere yükselecek.
UEFA Uluslar Ligi’nin son şampiyonları kimler?
Yıl
Şampiyon
İkinci
Skor
2025
Portekiz
İspanya
5-3 (penaltılarla)
2023
İspanya
Hırvatistan
5-4 (penaltılarla)
2021
Fransa
İspanya
2-1
2019
Portekiz
Hollanda
1-0