Uluslararası turnuvanın beşinci düzenlenişi olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa’nın önde gelen millî takımlarını kıtanın dört bir yanında sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maç oynayacağı bu kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027’de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027’de düzenlenecek.

Portekiz, 2025’te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. İlk düzenlenen turnuvayı da 2019’da kazanan Portekiz, organizasyonun en başarılı takımı. İspanya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor. İspanya, 2021 ve 2025’te ikinci olmuş, 2023’te kupayı kaldırmıştı.

Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletleriyle ilgili tüm önemli bilgilerde GOAL size yol göstersin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 13 Kasım Cuma (20.45) Hollanda - Yunanistan Biletler Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) 13 Kasım Cuma (20.45) Sırbistan - Almanya Biletler Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad) 14 Kasım Cumartesi (18.00) Norveç - Galler Biletler Ullevaal Stadion (Oslo) 14 Kasım Cumartesi (19.45) Portekiz - Danimarka Biletler Estádio Municipal de Braga (Braga) 15 Kasım Pazar (20.45) Belçika - İtalya Biletler Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel) 15 Kasım Pazar (20.45) Fransa - Türkiye Biletler Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) 15 Kasım Pazar (20.45) Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti Biletler Opus Arena (Osijek) 15 Kasım Pazar (20.45) İspanya - İngiltere Biletler Wanda Metropolitano (Madrid) 16 Kasım Pazartesi (20.45) Almanya - Hollanda Biletler Olympiastadion (Berlin) 16 Kasım Pazartesi (21.45) Yunanistan - Sırbistan Biletler Panthessaliko (Volos) 17 Kasım Salı (20.45) Danimarka - Norveç Biletler Parken Stadyumu (Kopenhag) 17 Kasım Salı (19.45) Galler - Portekiz Biletler Cardiff City Stadyumu (Cardiff)

2026/27 UEFA Uluslar Ligi’nin tam maç takvimi

Aşama Tur Tarih(ler) Biletler Lig aşaması 5. maç haftası 12-14 Kasım 2026 Biletler 6. maç haftası 15-17 Kasım 2026 Biletler Çeyrek finaller İlk maç 25-27 Mart 2027 Açıklanacak Rövanş maçı 28-30 Mart 2027 Açıklanacak Final aşaması Yarı finaller 9-10 Haziran 2027 Açıklanacak Final 13 Haziran 2027 Açıklanacak

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî biletleri tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yönetiliyor. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî platformundan satın almanız gerekiyor. Örneğin İngiltere’nin iç saha maçları için England Football, Galler’in iç saha maçları için FAW kullanılacak.

Final aşaması için (Haziran 2027): Final turnuvasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup aşaması maçlarının resmî biletleri satışa çıkmış durumda veya satış süreçleri şu anda sona ermek üzere. Çoğu millî federasyon, bilet satışını ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa sunulmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerinin üyelerine öncelikli erişim sağlıyor. England Supporters Travel Club ve Galler’in ‘Red Wall’ üyeliği buna örnek.

Haziran 2027’deki Uluslar Ligi finalleri için UEFA üzerinden halka açık bilet satışları ve başvuru kuraları, finale kalan dört takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027’de başlayacak. Haziran ayındaki finallere hazırlanırken bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirimler alabilmek için bir ‘myUEFA’ hesabı oluşturmanızda fayda var.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satılıyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatları stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediğinden bilet fiyatları ile kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Tribün bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon, aile ve premium seçeneklerine ek olarak biletleri halka açık 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.

İngiltere örnek alındığında Wembley Stadyumu’ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:

1. kategori (Premium / Yan tribün alt ve orta katlar) : Sahanın uzun kenarlarında yer alır ve en iyi görüş açısını sunar. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 £ arasında değişirken premium koltuklar 95-120 £ fiyatla satışa sunulur.

: Sahanın uzun kenarlarında yer alır ve en iyi görüş açısını sunar. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 £ arasında değişirken premium koltuklar 95-120 £ fiyatla satışa sunulur. 2. kategori (Köşeler / Yan tribün üst kat) : Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alır. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 £ tutar.

: Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alır. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 £ tutar. 3. kategori (Kale arkası) : Genellikle en coşkulu ev sahibi taraftarların veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerdir. Standart kale arkası biletlerinin fiyatı yaklaşık 35 £’dan başlar.

: Genellikle en coşkulu ev sahibi taraftarların veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerdir. Standart kale arkası biletlerinin fiyatı yaklaşık 35 £’dan başlar. Aile tribünleri ve indirimli biletler: Birçok ev sahibi ülke, aileler ve gençler için büyük indirimler sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 £, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 £ fiyatla bulunabilir.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar var?

A1 Grubu A2 Grubu A3 Grubu A4 Grubu Fransa Almanya İspanya Portekiz İtalya Hollanda Hırvatistan Danimarka Belçika Sırbistan İngiltere Norveç Türkiye Yunanistan Çekya Galler

Her gruptaki ilk iki takım Mart 2027’deki çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi’nin son şampiyonları kimler?