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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 ticketsBook UEFA Nations League 2026/27 tickets
Çeviri:

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: İspanya-İngiltere ve Almanya-Hollanda maçlarının bilet fiyatları, maç takvimi ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Fransa
İspanya
İngiltere
Almanya
Portekiz

Avrupa’nın ve dünyanın en iyi millî futbol takımlarından bazılarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın.

Uluslararası turnuvanın beşinci düzenlenişi olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi bu ay devam ediyor. Bugün bilet alarak Avrupa’nın önde gelen millî takımlarını kıtanın dört bir yanında sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması, takımların yalnızca altı gün içinde ikişer maç oynayacağı bu kasım ayında heyecan verici bir sona ulaşacak. Lig aşamasının ardından çeyrek finaller Mart 2027’de, yarı finaller ve final ise Haziran 2027’de düzenlenecek.

Portekiz, 2025’te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışıyor. İlk düzenlenen turnuvayı da 2019’da kazanan Portekiz, organizasyonun en başarılı takımı. İspanya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı hedefliyor. İspanya, 2021 ve 2025’te ikinci olmuş, 2023’te kupayı kaldırmıştı.

Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi biletleriyle ilgili tüm önemli bilgilerde GOAL size yol göstersin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Biletler

Yer

13 Kasım Cuma (20.45)

Hollanda - Yunanistan

Biletler

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

13 Kasım Cuma (20.45)

Sırbistan - Almanya

Biletler

Rajko Mitić Stadyumu (Belgrad)

14 Kasım Cumartesi (18.00)

Norveç - Galler

Biletler

Ullevaal Stadion (Oslo)

14 Kasım Cumartesi (19.45)

Portekiz - Danimarka

Biletler

Estádio Municipal de Braga (Braga)

15 Kasım Pazar (20.45)

Belçika - İtalya

Biletler

Kral Baudouin Stadyumu (Brüksel)

15 Kasım Pazar (20.45)

Fransa - Türkiye

Biletler

Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)

15 Kasım Pazar (20.45)

Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti

Biletler

Opus Arena (Osijek)

15 Kasım Pazar (20.45)

İspanya - İngiltere

Biletler

Wanda Metropolitano (Madrid)

16 Kasım Pazartesi (20.45)

Almanya - Hollanda

Biletler

Olympiastadion (Berlin)

16 Kasım Pazartesi (21.45)

Yunanistan - Sırbistan

Biletler

Panthessaliko (Volos)

17 Kasım Salı (20.45)

Danimarka - Norveç

Biletler

Parken Stadyumu (Kopenhag)

17 Kasım Salı (19.45)

Galler - Portekiz

Biletler

Cardiff City Stadyumu (Cardiff)

2026/27 UEFA Uluslar Ligi’nin tam maç takvimi

Aşama

Tur

Tarih(ler)

Biletler

Lig aşaması

5. maç haftası

12-14 Kasım 2026

Biletler

6. maç haftası

15-17 Kasım 2026

Biletler

Çeyrek finaller

İlk maç

25-27 Mart 2027

Açıklanacak

Rövanş maçı

28-30 Mart 2027

Açıklanacak

Final aşaması

Yarı finaller

9-10 Haziran 2027

Açıklanacak

Final

13 Haziran 2027

Açıklanacak

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lig/grup aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Grup maçlarının resmî biletleri tamamen katılımcı ülkelerin futbol federasyonları tarafından yönetiliyor. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın futbol federasyonunun resmî platformundan satın almanız gerekiyor. Örneğin İngiltere’nin iç saha maçları için England Football, Galler’in iç saha maçları için FAW kullanılacak.

Final aşaması için (Haziran 2027): Final turnuvasının resmî biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup aşaması maçlarının resmî biletleri satışa çıkmış durumda veya satış süreçleri şu anda sona ermek üzere. Çoğu millî federasyon, bilet satışını ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce başlatıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa sunulmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerinin üyelerine öncelikli erişim sağlıyor. England Supporters Travel Club ve Galler’in ‘Red Wall’ üyeliği buna örnek.

Haziran 2027’deki Uluslar Ligi finalleri için UEFA üzerinden halka açık bilet satışları ve başvuru kuraları, finale kalan dört takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027’de başlayacak. Haziran ayındaki finallere hazırlanırken bilet satış dönemlerine ilişkin otomatik bildirimler alabilmek için bir ‘myUEFA’ hesabı oluşturmanızda fayda var.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

2026/27 UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

2026/27 UEFA Uluslar Ligi lig aşamasının resmî biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satılıyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatları stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediğinden bilet fiyatları ile kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Tribün bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon, aile ve premium seçeneklerine ek olarak biletleri halka açık 3 veya 4 ana kategoriye ayırıyor.

İngiltere örnek alındığında Wembley Stadyumu’ndaki maçların biletleri kabaca şöyle sınıflandırılabilir:

  • 1. kategori (Premium / Yan tribün alt ve orta katlar): Sahanın uzun kenarlarında yer alır ve en iyi görüş açısını sunar. Bu gözde bölümlerde standart bilet fiyatları 65-80 £ arasında değişirken premium koltuklar 95-120 £ fiyatla satışa sunulur.
  • 2. kategori (Köşeler / Yan tribün üst kat): Stadyumun köşelerinde veya üst katlarında yer alır. Bu biletler genellikle yaklaşık 45 £ tutar.
  • 3. kategori (Kale arkası): Genellikle en coşkulu ev sahibi taraftarların veya deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerin bulunduğu yerdir. Standart kale arkası biletlerinin fiyatı yaklaşık 35 £’dan başlar.
  • Aile tribünleri ve indirimli biletler: Birçok ev sahibi ülke, aileler ve gençler için büyük indirimler sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için 25 £, 16 yaşından küçük çocuklar için 12,50 £ fiyatla bulunabilir.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar var?

A1 Grubu

A2 Grubu

A3 Grubu

A4 Grubu

Fransa

Almanya

İspanya

Portekiz

İtalya

Hollanda

Hırvatistan

Danimarka

Belçika

Sırbistan

İngiltere

Norveç

Türkiye

Yunanistan

Çekya

Galler

Her gruptaki ilk iki takım Mart 2027’deki çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi’nin son şampiyonları kimler?

Yıl

Şampiyon

İkinci

Skor

2025

Portekiz

İspanya

5-3 (penaltılarla)

2023

İspanya

Hırvatistan

5-4 (penaltılarla)

2021

Fransa

İspanya

2-1

2019

Portekiz

Hollanda

1-0

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