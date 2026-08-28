UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, program ve daha fazlası

Uluslararası organizasyonun beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak kıta genelinde Avrupa'nın en büyük milli takımlarını canlı izleme şansı yakalayabilirsiniz.
Organizasyonun lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve takımların yaklaşık sadece 10 gün içinde dört maç oynayacak olmasıyla birlikte son derece heyecan verici bir dönem olması bekleniyor. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de yapılacak.
Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu koruyor ve 2019'daki ilk edisyonu da kazandığı için organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te ikincilikle yetinip 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline çıkmayı hedefliyor.
Biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli UEFA Uluslar Ligi bilet bilgileri konusunda GOAL size rehberlik etsin.
Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Konum
Biletler
24 Eylül Perşembe (20.45)
Hollanda - Almanya
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
24 Eylül Perşembe (19.45)
Portekiz - Galler
Estádio José Alvalade (Lizbon)
24 Eylül Perşembe (20.45)
Norveç - Danimarka
Ullevaal Stadion (Oslo)
25 Eylül Cuma (20.45)
İtalya - Belçika
Stadio Olimpico (Roma)
26 Eylül Cumartesi (20.45)
Çekya - Hırvatistan
Fortuna Arena (Prag)
26 Eylül Cumartesi (19.45)
İngiltere - İspanya
Wembley Stadyumu (Londra)
27 Eylül Pazar (18.00)
Danimarka - Galler
Parken Stadium (Kopenhag)
27 Eylül Pazar (20.45)
Norveç - Portekiz
Ullevaal Stadion (Oslo)
27 Eylül Pazar (20.45)
Almanya - Yunanistan
WWK Arena (Augsburg)
28 Eylül Pazartesi (20.45)
Belçika - Fransa
King Baudouin Stadium (Brüksel)
29 Eylül Salı (20.45)
Çekya - İngiltere
Fortuna Arena (Prag)
29 Eylül Salı (20.45)
İspanya - Hırvatistan
Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)
1 Ekim Perşembe (20.45)
Almanya - Sırbistan
Allianz Arena (Münih)
1 Ekim Perşembe (20.45)
Danimarka - Portekiz
Parken Stadium (Kopenhag)
1 Ekim Perşembe (19.45)
Galler - Norveç
Cardiff City Stadium (Cardiff)
2 Ekim Cuma (20.45)
Belçika - Türkiye
Stade Maurice Dufrasne (Liège)
3 Ekim Cumartesi (20.45)
İspanya - Çekya
Carlos Tartiere (Oviedo)
4 Ekim Pazar (20.45)
Hollanda - Sırbistan
Philips Stadion (Eindhoven)
4 Ekim Pazar (20.45)
Portekiz - Danimarka
Estádio do Dragão (Porto)
6 Ekim Salı (19.45)
İngiltere - Çek Cumhuriyeti
Wembley Stadyumu (Londra)
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 tam turnuva takvimi
Aşama
Tur
Tarih(ler)
Biletler
Lig aşaması
1. maç günü
24-26 Eylül 2026
2. maç günü
27-29 Eylül 2026
3. maç günü
1-3 Ekim 2026
4. maç günü
4-6 Ekim 2026
5. maç günü
12-14 Kasım 2026
6. maç günü
15-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller
İlk maç
25-27 Mart 2027
Daha sonra açıklanacak
İkinci maç
28-30 Mart 2027
Daha sonra açıklanacak
Finaller
Yarı finaller
9-10 Haziran 2027
Daha sonra açıklanacak
Final
13 Haziran 2027
Daha sonra açıklanacak
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?
Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilmektedir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından satın almanız gerekecek (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).
Finaller için (Haziran 2027): Resmi final turnuvası biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacaktır.
İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri halihazırda satışta ya da şu anda satış süreçlerinin sonuna yaklaşıyor. Ulusal federasyonların çoğu, ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce satış pencerelerini açıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine (İngiltere Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi) öncelikli erişim veriyor.
UEFA Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), halka açık bilet satışları ve UEFA üzerinden başvuru kuraları, dört finalist takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027'de açılacak. Haziran ayındaki finallere hazırlanmak için, otomatik bilet satış dönemi uyarıları alabilmeniz adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olacaktır.
Son dakika bileti arıyorsanız taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından tek tek satışa sunulup fiyatlandırılıyor. Her ülke, stadyuma ve eşleşmeye göre kendi fiyatlandırmasını belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiklik gösteriyor.
Kesin oturma bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 ya da 4 ana genel kategoriye ayırıyor.
İngiltere örneğini kullanacak olursak, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:
- Kategori 1 (Premium / Alt ve Orta Uzun Kenar): Ana taç çizgileri boyunca konumlanır ve en iyi görüşü sunar. Bu öne çıkan bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken premium koltuklar £95-£120 arasında sunulmaktadır.
- Kategori 2 (Köşeler / Üst Uzun Kenar): Stadyum köşelerinde ya da üst katlarda yer alır. Bunlar genellikle yaklaşık £45 tutarındadır.
- Kategori 3 (Kısa Kenar / Kalelerin Arkası): Çoğu zaman en gürültülü ev sahibi taraftarların ya da belirlenmiş deplasman tribünlerinin bulunduğu bölümdür. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlar.
- Aile Tribünleri ve İndirimli Biletler: Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimli fiyatlar sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için ise £12.50 olarak bulunabilir.
Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, mevcut erişilebilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar var?
Grup A1
Grup A2
Grup A3
Grup A4
Fransa
Almanya
İspanya
Portekiz
İtalya
Hollanda
Hırvatistan
Danimarka
Belçika
Sırbistan
İngiltere
Norveç
Türkiye
Yunanistan
Çekya
Galler
Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükselecek.
UEFA Uluslar Ligi'ni son yıllarda kazanan takımlar kimler?
Yıl
Kazananlar
İkinciler
Skor
2025
Portekiz
İspanya
5-3 (penaltılarda)
2023
İspanya
Hırvatistan
5-4 (penaltılarda)
2021
Fransa
İspanya
2-1
2019
Portekiz
Hollanda
1-0