UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, program ve daha fazlası

Uluslararası organizasyonun beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak kıta genelinde Avrupa'nın en büyük milli takımlarını canlı izleme şansı yakalayabilirsiniz.

Organizasyonun lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve takımların yaklaşık sadece 10 gün içinde dört maç oynayacak olmasıyla birlikte son derece heyecan verici bir dönem olması bekleniyor. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de yapılacak.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu koruyor ve 2019'daki ilk edisyonu da kazandığı için organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te ikincilikle yetinip 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline çıkmayı hedefliyor.

Biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli UEFA Uluslar Ligi bilet bilgileri konusunda GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 24 Eylül Perşembe (20.45) Hollanda - Almanya Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biletler 24 Eylül Perşembe (19.45) Portekiz - Galler Estádio José Alvalade (Lizbon) Biletler 24 Eylül Perşembe (20.45) Norveç - Danimarka Ullevaal Stadion (Oslo) Biletler 25 Eylül Cuma (20.45) İtalya - Belçika Stadio Olimpico (Roma) Biletler 26 Eylül Cumartesi (20.45) Çekya - Hırvatistan Fortuna Arena (Prag) Biletler 26 Eylül Cumartesi (19.45) İngiltere - İspanya Wembley Stadyumu (Londra) Biletler 27 Eylül Pazar (18.00) Danimarka - Galler Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 27 Eylül Pazar (20.45) Norveç - Portekiz Ullevaal Stadion (Oslo) Biletler 27 Eylül Pazar (20.45) Almanya - Yunanistan WWK Arena (Augsburg) Biletler 28 Eylül Pazartesi (20.45) Belçika - Fransa King Baudouin Stadium (Brüksel) Biletler 29 Eylül Salı (20.45) Çekya - İngiltere Fortuna Arena (Prag) Biletler 29 Eylül Salı (20.45) İspanya - Hırvatistan Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla) Biletler 1 Ekim Perşembe (20.45) Almanya - Sırbistan Allianz Arena (Münih) Biletler 1 Ekim Perşembe (20.45) Danimarka - Portekiz Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 1 Ekim Perşembe (19.45) Galler - Norveç Cardiff City Stadium (Cardiff) Biletler 2 Ekim Cuma (20.45) Belçika - Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Biletler 3 Ekim Cumartesi (20.45) İspanya - Çekya Carlos Tartiere (Oviedo) Biletler 4 Ekim Pazar (20.45) Hollanda - Sırbistan Philips Stadion (Eindhoven) Biletler 4 Ekim Pazar (20.45) Portekiz - Danimarka Estádio do Dragão (Porto) Biletler 6 Ekim Salı (19.45) İngiltere - Çek Cumhuriyeti Wembley Stadyumu (Londra) Biletler

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 tam turnuva takvimi

Aşama Tur Tarih(ler) Biletler Lig aşaması 1. maç günü 24-26 Eylül 2026 Biletler

2. maç günü 27-29 Eylül 2026 Biletler

3. maç günü 1-3 Ekim 2026 Biletler

4. maç günü 4-6 Ekim 2026 Biletler

5. maç günü 12-14 Kasım 2026 Biletler

6. maç günü 15-17 Kasım 2026 Biletler Çeyrek finaller İlk maç 25-27 Mart 2027 Daha sonra açıklanacak

İkinci maç 28-30 Mart 2027 Daha sonra açıklanacak Finaller Yarı finaller 9-10 Haziran 2027 Daha sonra açıklanacak

Final 13 Haziran 2027 Daha sonra açıklanacak

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilmektedir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından satın almanız gerekecek (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).

Finaller için (Haziran 2027): Resmi final turnuvası biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacaktır.

İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri halihazırda satışta ya da şu anda satış süreçlerinin sonuna yaklaşıyor. Ulusal federasyonların çoğu, ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce satış pencerelerini açıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine (İngiltere Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi) öncelikli erişim veriyor.

UEFA Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), halka açık bilet satışları ve UEFA üzerinden başvuru kuraları, dört finalist takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027'de açılacak. Haziran ayındaki finallere hazırlanmak için, otomatik bilet satış dönemi uyarıları alabilmeniz adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olacaktır.

Son dakika bileti arıyorsanız taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından tek tek satışa sunulup fiyatlandırılıyor. Her ülke, stadyuma ve eşleşmeye göre kendi fiyatlandırmasını belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiklik gösteriyor.

Kesin oturma bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 ya da 4 ana genel kategoriye ayırıyor.

İngiltere örneğini kullanacak olursak, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:

Kategori 1 (Premium / Alt ve Orta Uzun Kenar) : Ana taç çizgileri boyunca konumlanır ve en iyi görüşü sunar. Bu öne çıkan bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken premium koltuklar £95-£120 arasında sunulmaktadır.

Kategori 2 (Köşeler / Üst Uzun Kenar) : Stadyum köşelerinde ya da üst katlarda yer alır. Bunlar genellikle yaklaşık £45 tutarındadır.

Kategori 3 (Kısa Kenar / Kalelerin Arkası) : Çoğu zaman en gürültülü ev sahibi taraftarların ya da belirlenmiş deplasman tribünlerinin bulunduğu bölümdür. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlar.

Aile Tribünleri ve İndirimli Biletler : Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimli fiyatlar sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için ise £12.50 olarak bulunabilir.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, mevcut erişilebilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar var?

Grup A1 Grup A2 Grup A3 Grup A4 Fransa Almanya İspanya Portekiz İtalya Hollanda Hırvatistan Danimarka Belçika Sırbistan İngiltere Norveç Türkiye Yunanistan Çekya Galler

Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi'ni son yıllarda kazanan takımlar kimler?