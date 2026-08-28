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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets
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UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, program ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Fransa
İspanya
İngiltere
Almanya
Portekiz

Avrupa ve dünyanın en iyi milli futbol takımlarından bazılarının mücadelesini kaçırmayın

Uluslararası organizasyonun beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak kıta genelinde Avrupa'nın en büyük milli takımlarını canlı izleme şansı yakalayabilirsiniz.

Organizasyonun lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve takımların yaklaşık sadece 10 gün içinde dört maç oynayacak olmasıyla birlikte son derece heyecan verici bir dönem olması bekleniyor. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de yapılacak.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu koruyor ve 2019'daki ilk edisyonu da kazandığı için organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te ikincilikle yetinip 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline çıkmayı hedefliyor.

Biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli UEFA Uluslar Ligi bilet bilgileri konusunda GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Konum

Biletler

24 Eylül Perşembe (20.45)

Hollanda - Almanya

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Biletler

24 Eylül Perşembe (19.45)

Portekiz - Galler

Estádio José Alvalade (Lizbon)

Biletler

24 Eylül Perşembe (20.45)

Norveç - Danimarka

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biletler

25 Eylül Cuma (20.45)

İtalya - Belçika

Stadio Olimpico (Roma)

Biletler

26 Eylül Cumartesi (20.45)

Çekya - Hırvatistan

Fortuna Arena (Prag)

Biletler

26 Eylül Cumartesi (19.45)

İngiltere - İspanya

Wembley Stadyumu (Londra)

Biletler

27 Eylül Pazar (18.00)

Danimarka - Galler

Parken Stadium (Kopenhag)

Biletler

27 Eylül Pazar (20.45)

Norveç - Portekiz

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biletler

27 Eylül Pazar (20.45)

Almanya - Yunanistan

WWK Arena (Augsburg)

Biletler

28 Eylül Pazartesi (20.45)

Belçika - Fransa

King Baudouin Stadium (Brüksel)

Biletler

29 Eylül Salı (20.45)

Çekya - İngiltere

Fortuna Arena (Prag)

Biletler

29 Eylül Salı (20.45)

İspanya - Hırvatistan

Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)

Biletler

1 Ekim Perşembe (20.45)

Almanya - Sırbistan

Allianz Arena (Münih)

Biletler

1 Ekim Perşembe (20.45)

Danimarka - Portekiz

Parken Stadium (Kopenhag)

Biletler

1 Ekim Perşembe (19.45)

Galler - Norveç

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Biletler

2 Ekim Cuma (20.45)

Belçika - Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Liège)

Biletler

3 Ekim Cumartesi (20.45)

İspanya - Çekya

Carlos Tartiere (Oviedo)

Biletler

4 Ekim Pazar (20.45)

Hollanda - Sırbistan

Philips Stadion (Eindhoven)

Biletler

4 Ekim Pazar (20.45)

Portekiz - Danimarka

Estádio do Dragão (Porto)

Biletler

6 Ekim Salı (19.45)

İngiltere - Çek Cumhuriyeti

Wembley Stadyumu (Londra)

Biletler

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 tam turnuva takvimi

Aşama

Tur

Tarih(ler)

Biletler

Lig aşaması

1. maç günü

24-26 Eylül 2026

Biletler


2. maç günü

27-29 Eylül 2026

Biletler


3. maç günü

1-3 Ekim 2026

Biletler


4. maç günü

4-6 Ekim 2026

Biletler


5. maç günü

12-14 Kasım 2026

Biletler


6. maç günü

15-17 Kasım 2026

Biletler

Çeyrek finaller

İlk maç

25-27 Mart 2027

Daha sonra açıklanacak


İkinci maç

28-30 Mart 2027

Daha sonra açıklanacak

Finaller

Yarı finaller

9-10 Haziran 2027

Daha sonra açıklanacak


Final

13 Haziran 2027

Daha sonra açıklanacak

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilmektedir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından satın almanız gerekecek (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).

Finaller için (Haziran 2027): Resmi final turnuvası biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacaktır.

İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri halihazırda satışta ya da şu anda satış süreçlerinin sonuna yaklaşıyor. Ulusal federasyonların çoğu, ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce satış pencerelerini açıyor. Federasyonların çoğu, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine (İngiltere Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi) öncelikli erişim veriyor.

UEFA Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), halka açık bilet satışları ve UEFA üzerinden başvuru kuraları, dört finalist takım belli olduktan sonra Nisan/Mayıs 2027'de açılacak. Haziran ayındaki finallere hazırlanmak için, otomatik bilet satış dönemi uyarıları alabilmeniz adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olacaktır.

Son dakika bileti arıyorsanız taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından tek tek satışa sunulup fiyatlandırılıyor. Her ülke, stadyuma ve eşleşmeye göre kendi fiyatlandırmasını belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiklik gösteriyor.

Kesin oturma bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 ya da 4 ana genel kategoriye ayırıyor.

İngiltere örneğini kullanacak olursak, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:

  • Kategori 1 (Premium / Alt ve Orta Uzun Kenar): Ana taç çizgileri boyunca konumlanır ve en iyi görüşü sunar. Bu öne çıkan bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken premium koltuklar £95-£120 arasında sunulmaktadır.
  • Kategori 2 (Köşeler / Üst Uzun Kenar): Stadyum köşelerinde ya da üst katlarda yer alır. Bunlar genellikle yaklaşık £45 tutarındadır.
  • Kategori 3 (Kısa Kenar / Kalelerin Arkası): Çoğu zaman en gürültülü ev sahibi taraftarların ya da belirlenmiş deplasman tribünlerinin bulunduğu bölümdür. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlar.
  • Aile Tribünleri ve İndirimli Biletler: Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimli fiyatlar sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için ise £12.50 olarak bulunabilir.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, mevcut erişilebilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar var?

Grup A1

Grup A2

Grup A3

Grup A4

Fransa

Almanya

İspanya

Portekiz

İtalya

Hollanda

Hırvatistan

Danimarka

Belçika

Sırbistan

İngiltere

Norveç

Türkiye

Yunanistan

Çekya

Galler

Her gruptaki ilk iki takım, Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallere yükselecek.

UEFA Uluslar Ligi'ni son yıllarda kazanan takımlar kimler?

Yıl

Kazananlar

İkinciler

Skor

2025

Portekiz

İspanya

5-3 (penaltılarda)

2023

İspanya

Hırvatistan

5-4 (penaltılarda)

2021

Fransa

İspanya

2-1

2019

Portekiz

Hollanda

1-0

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