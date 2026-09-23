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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets
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UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, fikstür ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Fransa
İspanya
İngiltere
Almanya
Portekiz

Avrupa'nın ve dünyanın en iyi uluslararası futbol takımlarından bazılarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın

Uluslararası turnuvanın beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak Avrupa genelinde en büyük Avrupa ülkelerini sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve takımların yaklaşık sadece 10 gün içinde dört maç oynayacağı bu dönemin son derece heyecan verici geçmesi bekleniyor. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise haziran 2027'de düzenlenecek.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu savunuyor ve 2019'da da ilk edisyonu kazandığı için turnuva tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te ikincilik elde edip 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline ulaşmayı hedefliyor.

Biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi'ne dair tüm önemli bilet bilgileri konusunda GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi fikstürleri

Tarih ve saat (yerel)

Karşılaşma

Konum

Biletler

24 Eylül Per, (20.45)

Hollanda - Almanya

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Biletler

24 Eylül Per, (19.45)

Portekiz - Galler

Estádio José Alvalade (Lizbon)

Biletler

24 Eylül Per, (20.45)

Norveç - Danimarka

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biletler

25 Eylül Cum, (20.45)

İtalya - Belçika

Stadio Olimpico (Roma)

Biletler

26 Eylül Cmt, (20.45)

Çekya - Hırvatistan

Fortuna Arena (Prag)

Biletler

26 Eylül Cmt, (19.45)

İngiltere - İspanya

Wembley Stadyumu (Londra)

Biletler

27 Eylül Paz, (18.00)

Danimarka - Galler

Parken Stadium (Kopenhag)

Biletler

27 Eylül Paz, (20.45)

Norveç - Portekiz

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biletler

27 Eylül Paz, (20.45)

Almanya - Yunanistan

WWK Arena (Augsburg)

Biletler

28 Eylül Pzt, (20.45)

Belçika - Fransa

King Baudouin Stadium (Brüksel)

Biletler

29 Eylül Sal, (20.45)

Çekya - İngiltere

Fortuna Arena (Prag)

Biletler

29 Eylül Sal, (20.45)

İspanya - Hırvatistan

Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)

Biletler

1 Ekim Per, (20.45)

Almanya - Sırbistan

Allianz Arena (Münih)

Biletler

1 Ekim Per, (20.45)

Danimarka - Portekiz

Parken Stadium (Kopenhag)

Biletler

1 Ekim Per, (19.45)

Galler - Norveç

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Biletler

2 Ekim Cum, (20.45)

Belçika - Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Liège)

Biletler

3 Ekim Cmt, (20.45)

İspanya - Çekya

Carlos Tartiere (Oviedo)

Biletler

4 Ekim Paz, (20.45)

Hollanda - Sırbistan

Philips Stadion (Eindhoven)

Biletler

4 Ekim Paz, (20.45)

Portekiz - Danimarka

Estádio do Dragão (Porto)

Biletler

6 Ekim Sal, (19.45)

İngiltere - Czech Republic

Wembley Stadyumu (Londra)

Biletler

UEFA Uluslar Ligi 2026/27'nin tam turnuva takvimi

Aşama

Tur

Tarih(ler)

Biletler

Lig aşaması

1. maç günü

24-26 Eylül 2026

Biletler


2. maç günü

27-29 Eylül 2026

Biletler


3. maç günü

1-3 Ekim 2026

Biletler


4. maç günü

4-6 Ekim 2026

Biletler


5. maç günü

12-14 Kasım 2026

Biletler


6. maç günü

15-17 Kasım 2026

Biletler

Çeyrek finaller

İlk maç

25-27 Mart 2027

Daha sonra açıklanacak


Rövanş

28-30 Mart 2027

Daha sonra açıklanacak

Finaller

Yarı finaller

9-10 Haziran 2027

Daha sonra açıklanacak


Final

13 Haziran 2027

Daha sonra açıklanacak

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından almanız gerekir (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).

Finaller için (Haziran 2027): Resmi final turnuvası biletleri yalnızca UEFA Biletleme Portalı üzerinden dağıtılacaktır.

İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri zaten satışta ya da şu anda satış aşamalarını tamamlamak üzere. Çoğu ulusal federasyon, satış pencerelerini ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce açıyor. Çoğu federasyon, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine öncelikli erişim veriyor (England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi).

Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), halka açık bilet satışları ve UEFA üzerinden başvuru kuraları, son dört takımın belli olmasının ardından Nisan/Mayıs 2027'de açılacak. Haziran ayındaki finallere hazırlık için otomatik biletleme dönemi uyarıları alabilmeniz adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olabilir.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satışa sunuluyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatlarını stadyum ve eşleşmeye göre kendi belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Kesin oturma bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 ya da 4 ana genel kategoriye ayırıyor.

İngiltere örneğini kullanırsak, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:

  • Kategori 1 (Premium / Uzun kenar alt ve orta): Ana taç çizgileri boyunca yer alır ve en iyi görüşü sunar. Bu seçkin bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken premium koltuklar £95-£120 aralığında bulunur.
  • Kategori 2 (Köşeler / Uzun kenar üst): Stadyum köşelerinde veya üst katlarda konumlanır. Bunlar genellikle yaklaşık £45 tutar.
  • Kategori 3 (Kısa kenar / Kalelerin arkası): Çoğu zaman en gürültülü ev sahibi taraftarların veya belirlenmiş deplasman bölümlerinin bulunduğu yerlerdir. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlar.
  • Aile tribünleri ve indirimli biletler: Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimler sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için £12.50 olarak bulunabilir.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar yer alıyor?

Grup A1

Grup A2

Grup A3

Grup A4

Fransa

Almanya

İspanya

Portekiz

İtalya

Hollanda

Hırvatistan

Danimarka

Belçika

Sırbistan

İngiltere

Norveç

Turkey

Yunanistan

Çekya

Galler

Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar mart 2027'deki çeyrek finallere yükselecek.

Son UEFA Uluslar Ligi şampiyonları kimler?

Yıl

Şampiyonlar

İkinciler

Skor

2025

Portekiz

İspanya

5-3 (penaltılarla)

2023

İspanya

Hırvatistan

5-4 (penaltılarla)

2021

Fransa

İspanya

2-1

2019

Portekiz

Hollanda

1-0

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