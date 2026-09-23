UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, fikstür ve daha fazlası

Uluslararası turnuvanın beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak Avrupa genelinde en büyük Avrupa ülkelerini sahada izleyebilirsiniz.
Turnuvanın lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve takımların yaklaşık sadece 10 gün içinde dört maç oynayacağı bu dönemin son derece heyecan verici geçmesi bekleniyor. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise haziran 2027'de düzenlenecek.
Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu savunuyor ve 2019'da da ilk edisyonu kazandığı için turnuva tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te ikincilik elde edip 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline ulaşmayı hedefliyor.
Biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi'ne dair tüm önemli bilet bilgileri konusunda GOAL size rehberlik etsin.
Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi fikstürleri
Tarih ve saat (yerel)
Karşılaşma
Konum
Biletler
24 Eylül Per, (20.45)
Hollanda - Almanya
Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)
24 Eylül Per, (19.45)
Portekiz - Galler
Estádio José Alvalade (Lizbon)
24 Eylül Per, (20.45)
Norveç - Danimarka
Ullevaal Stadion (Oslo)
25 Eylül Cum, (20.45)
İtalya - Belçika
Stadio Olimpico (Roma)
26 Eylül Cmt, (20.45)
Çekya - Hırvatistan
Fortuna Arena (Prag)
26 Eylül Cmt, (19.45)
İngiltere - İspanya
Wembley Stadyumu (Londra)
27 Eylül Paz, (18.00)
Danimarka - Galler
Parken Stadium (Kopenhag)
27 Eylül Paz, (20.45)
Norveç - Portekiz
Ullevaal Stadion (Oslo)
27 Eylül Paz, (20.45)
Almanya - Yunanistan
WWK Arena (Augsburg)
28 Eylül Pzt, (20.45)
Belçika - Fransa
King Baudouin Stadium (Brüksel)
29 Eylül Sal, (20.45)
Çekya - İngiltere
Fortuna Arena (Prag)
29 Eylül Sal, (20.45)
İspanya - Hırvatistan
Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)
1 Ekim Per, (20.45)
Almanya - Sırbistan
Allianz Arena (Münih)
1 Ekim Per, (20.45)
Danimarka - Portekiz
Parken Stadium (Kopenhag)
1 Ekim Per, (19.45)
Galler - Norveç
Cardiff City Stadium (Cardiff)
2 Ekim Cum, (20.45)
Belçika - Türkiye
Stade Maurice Dufrasne (Liège)
3 Ekim Cmt, (20.45)
İspanya - Çekya
Carlos Tartiere (Oviedo)
4 Ekim Paz, (20.45)
Hollanda - Sırbistan
Philips Stadion (Eindhoven)
4 Ekim Paz, (20.45)
Portekiz - Danimarka
Estádio do Dragão (Porto)
6 Ekim Sal, (19.45)
İngiltere - Czech Republic
Wembley Stadyumu (Londra)
UEFA Uluslar Ligi 2026/27'nin tam turnuva takvimi
Aşama
Tur
Tarih(ler)
Biletler
Lig aşaması
1. maç günü
24-26 Eylül 2026
2. maç günü
27-29 Eylül 2026
3. maç günü
1-3 Ekim 2026
4. maç günü
4-6 Ekim 2026
5. maç günü
12-14 Kasım 2026
6. maç günü
15-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller
İlk maç
25-27 Mart 2027
Daha sonra açıklanacak
Rövanş
28-30 Mart 2027
Daha sonra açıklanacak
Finaller
Yarı finaller
9-10 Haziran 2027
Daha sonra açıklanacak
Final
13 Haziran 2027
Daha sonra açıklanacak
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?
Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından almanız gerekir (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).
Finaller için (Haziran 2027): Resmi final turnuvası biletleri yalnızca UEFA Biletleme Portalı üzerinden dağıtılacaktır.
İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri zaten satışta ya da şu anda satış aşamalarını tamamlamak üzere. Çoğu ulusal federasyon, satış pencerelerini ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce açıyor. Çoğu federasyon, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine öncelikli erişim veriyor (England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi).
Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), halka açık bilet satışları ve UEFA üzerinden başvuru kuraları, son dört takımın belli olmasının ardından Nisan/Mayıs 2027'de açılacak. Haziran ayındaki finallere hazırlık için otomatik biletleme dönemi uyarıları alabilmeniz adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olabilir.
Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?
UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satışa sunuluyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatlarını stadyum ve eşleşmeye göre kendi belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiyor.
Kesin oturma bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 ya da 4 ana genel kategoriye ayırıyor.
İngiltere örneğini kullanırsak, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:
- Kategori 1 (Premium / Uzun kenar alt ve orta): Ana taç çizgileri boyunca yer alır ve en iyi görüşü sunar. Bu seçkin bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken premium koltuklar £95-£120 aralığında bulunur.
- Kategori 2 (Köşeler / Uzun kenar üst): Stadyum köşelerinde veya üst katlarda konumlanır. Bunlar genellikle yaklaşık £45 tutar.
- Kategori 3 (Kısa kenar / Kalelerin arkası): Çoğu zaman en gürültülü ev sahibi taraftarların veya belirlenmiş deplasman bölümlerinin bulunduğu yerlerdir. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlar.
- Aile tribünleri ve indirimli biletler: Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimler sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için £12.50 olarak bulunabilir.
Ek bilgi için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar yer alıyor?
Grup A1
Grup A2
Grup A3
Grup A4
Fransa
Almanya
İspanya
Portekiz
İtalya
Hollanda
Hırvatistan
Danimarka
Belçika
Sırbistan
İngiltere
Norveç
Turkey
Yunanistan
Çekya
Galler
Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar mart 2027'deki çeyrek finallere yükselecek.
Son UEFA Uluslar Ligi şampiyonları kimler?
Yıl
Şampiyonlar
İkinciler
Skor
2025
Portekiz
İspanya
5-3 (penaltılarla)
2023
İspanya
Hırvatistan
5-4 (penaltılarla)
2021
Fransa
İspanya
2-1
2019
Portekiz
Hollanda
1-0