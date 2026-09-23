UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, fikstür ve daha fazlası

Uluslararası turnuvanın beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak Avrupa genelinde en büyük Avrupa ülkelerini sahada izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve takımların yaklaşık sadece 10 gün içinde dört maç oynayacağı bu dönemin son derece heyecan verici geçmesi bekleniyor. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise haziran 2027'de düzenlenecek.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu savunuyor ve 2019'da da ilk edisyonu kazandığı için turnuva tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te ikincilik elde edip 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline ulaşmayı hedefliyor.

Biletleri nasıl alabileceğiniz, ne kadar oldukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi'ne dair tüm önemli bilet bilgileri konusunda GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi fikstürleri

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 24 Eylül Per, (20.45) Hollanda - Almanya Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biletler 24 Eylül Per, (19.45) Portekiz - Galler Estádio José Alvalade (Lizbon) Biletler 24 Eylül Per, (20.45) Norveç - Danimarka Ullevaal Stadion (Oslo) Biletler 25 Eylül Cum, (20.45) İtalya - Belçika Stadio Olimpico (Roma) Biletler 26 Eylül Cmt, (20.45) Çekya - Hırvatistan Fortuna Arena (Prag) Biletler 26 Eylül Cmt, (19.45) İngiltere - İspanya Wembley Stadyumu (Londra) Biletler 27 Eylül Paz, (18.00) Danimarka - Galler Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 27 Eylül Paz, (20.45) Norveç - Portekiz Ullevaal Stadion (Oslo) Biletler 27 Eylül Paz, (20.45) Almanya - Yunanistan WWK Arena (Augsburg) Biletler 28 Eylül Pzt, (20.45) Belçika - Fransa King Baudouin Stadium (Brüksel) Biletler 29 Eylül Sal, (20.45) Çekya - İngiltere Fortuna Arena (Prag) Biletler 29 Eylül Sal, (20.45) İspanya - Hırvatistan Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla) Biletler 1 Ekim Per, (20.45) Almanya - Sırbistan Allianz Arena (Münih) Biletler 1 Ekim Per, (20.45) Danimarka - Portekiz Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 1 Ekim Per, (19.45) Galler - Norveç Cardiff City Stadium (Cardiff) Biletler 2 Ekim Cum, (20.45) Belçika - Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Biletler 3 Ekim Cmt, (20.45) İspanya - Çekya Carlos Tartiere (Oviedo) Biletler 4 Ekim Paz, (20.45) Hollanda - Sırbistan Philips Stadion (Eindhoven) Biletler 4 Ekim Paz, (20.45) Portekiz - Danimarka Estádio do Dragão (Porto) Biletler 6 Ekim Sal, (19.45) İngiltere - Czech Republic Wembley Stadyumu (Londra) Biletler

UEFA Uluslar Ligi 2026/27'nin tam turnuva takvimi

Aşama Tur Tarih(ler) Biletler Lig aşaması 1. maç günü 24-26 Eylül 2026 Biletler

2. maç günü 27-29 Eylül 2026 Biletler

3. maç günü 1-3 Ekim 2026 Biletler

4. maç günü 4-6 Ekim 2026 Biletler

5. maç günü 12-14 Kasım 2026 Biletler

6. maç günü 15-17 Kasım 2026 Biletler Çeyrek finaller İlk maç 25-27 Mart 2027 Daha sonra açıklanacak

Rövanş 28-30 Mart 2027 Daha sonra açıklanacak Finaller Yarı finaller 9-10 Haziran 2027 Daha sonra açıklanacak

Final 13 Haziran 2027 Daha sonra açıklanacak

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından almanız gerekir (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).

Finaller için (Haziran 2027): Resmi final turnuvası biletleri yalnızca UEFA Biletleme Portalı üzerinden dağıtılacaktır.

İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri zaten satışta ya da şu anda satış aşamalarını tamamlamak üzere. Çoğu ulusal federasyon, satış pencerelerini ilgili maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce açıyor. Çoğu federasyon, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine öncelikli erişim veriyor (England Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi).

Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), halka açık bilet satışları ve UEFA üzerinden başvuru kuraları, son dört takımın belli olmasının ardından Nisan/Mayıs 2027'de açılacak. Haziran ayındaki finallere hazırlık için otomatik biletleme dönemi uyarıları alabilmeniz adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olabilir.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satışa sunuluyor ve fiyatlandırılıyor. Her ülke fiyatlarını stadyum ve eşleşmeye göre kendi belirlediği için bilet fiyatları ve kategori tanımları maçtan maça değişiyor.

Kesin oturma bölümleri tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 ya da 4 ana genel kategoriye ayırıyor.

İngiltere örneğini kullanırsak, Wembley Stadyumu'ndaki maçların biletleri kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:

Kategori 1 (Premium / Uzun kenar alt ve orta) : Ana taç çizgileri boyunca yer alır ve en iyi görüşü sunar. Bu seçkin bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken premium koltuklar £95-£120 aralığında bulunur.

Kategori 2 (Köşeler / Uzun kenar üst) : Stadyum köşelerinde veya üst katlarda konumlanır. Bunlar genellikle yaklaşık £45 tutar.

Kategori 3 (Kısa kenar / Kalelerin arkası) : Çoğu zaman en gürültülü ev sahibi taraftarların veya belirlenmiş deplasman bölümlerinin bulunduğu yerlerdir. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlar.

Aile tribünleri ve indirimli biletler : Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimler sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için £12.50 olarak bulunabilir.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi A gruplarında hangi takımlar yer alıyor?

Grup A1 Grup A2 Grup A3 Grup A4 Fransa Almanya İspanya Portekiz İtalya Hollanda Hırvatistan Danimarka Belçika Sırbistan İngiltere Norveç Turkey Yunanistan Çekya Galler

Her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar mart 2027'deki çeyrek finallere yükselecek.

Son UEFA Uluslar Ligi şampiyonları kimler?