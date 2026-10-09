Avrupa futbolunun en büyük ödülü için mücadele, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda geri dönüyor. Avrupa'nın seçkin kulüplerinin genişletilmiş 36 takımlı tek lig aşamasında karşı karşıya geleceği bu formatta, her maç haftası 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali yolunda dünya çapında bir heyecana sahne olacak.

Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen 27 Ağustos 2026 Perşembe günkü resmi Lig Aşaması Kurasının ardından, turnuvaya katılan 36 takımın tamamı ana aşamadaki sekiz rakibini öğrenmiş oldu.

Üst üste iki kez şampiyon olan Paris Saint-Germain, herkesin hedefindeki takım olarak turnuvaya giriyor. 1. torbada ayrıca Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Barcelona gibi devler de yer alıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 fikstürü ve takvimi

Kuranın ardından her kulübe, dört torbaya yayılmış şekilde sekiz rakip atandı; bunların dördü iç sahada, dördü deplasmanda oynanacak. UEFA, lig aşaması takvimini Eylül 2026'dan Ocak 2027'nin sonlarına kadar sürecek şekilde düzenledi.

Lig aşaması programı

1. hafta: 8-10 Eylül 2026 (Tamamlandı)

8-10 Eylül 2026 (Tamamlandı) 2. hafta: 13-14 Ekim 2026 (Sıradaki)

13-14 Ekim 2026 (Sıradaki) 3. hafta: 20-21 Ekim 2026

20-21 Ekim 2026 4. hafta: 3-4 Kasım 2026

3-4 Kasım 2026 5. hafta: 24-25 Kasım 2026

24-25 Kasım 2026 6. hafta: 8-9 Aralık 2026

8-9 Aralık 2026 7. hafta: 19-20 Ocak 2027

19-20 Ocak 2027 8. hafta: 27 Ocak 2027 (18 maçın tamamı aynı anda oynanacak)

Eleme aşaması programı

Eleme play-off'ları (9-24): 16-17 Şubat ve 23-24 Şubat 2027

16-17 Şubat ve 23-24 Şubat 2027 Son 16 turu: 9-10 Mart ve 16-17 Mart 2027

9-10 Mart ve 16-17 Mart 2027 Çeyrek finaller: 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan 2027

6-7 Nisan ve 13-14 Nisan 2027 Yarı finaller: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027

27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027 Final: 5 Haziran 2027 Cumartesi (Estadio Metropolitano, Madrid)

Şampiyonlar Ligi fikstür dağılımı nasıl işliyor?

Her kulüp 1. torbadan iki, 2. torbadan iki, 3. torbadan iki ve 4. torbadan iki rakiple karşılaşır. Her torbadan bir takımla iç sahada, bir takımla deplasmanda oynanır.

Sekiz rakibin tamamı kura sırasında belirlenirken, maçların tam kronolojik sırası, kesin maç tarihleri ve başlama saatleri (CET 18.45 ve CET 21.00) stadyum/şehir takvim çakışmalarını önlemek ve yayın tercihlerini karşılamak amacıyla kura çekiminden kısa süre sonra UEFA tarafından kesinleştirilip yayımlanır.

Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüpler ve torba dağılımları

Torba Katılan kulüpler 1. Torba Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid 2. Torba Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven 3. Torba Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray 4. Torba Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç Stat Biletler 5 Haziran 2027 Cmt UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CET 18.00) Estadio Metropolitano, Madrid Biletler

UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına talep, turnuva boyunca son derece yüksektir; özellikle de eleme turları ve Madrid'deki final için.

Kulüp bilet portalları: Normal lig aşaması maçları ve eleme turundaki iç saha karşılaşmaları için doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura dönemleri üzerinden satın alın.

Normal lig aşaması maçları ve eleme turundaki iç saha karşılaşmaları için doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura dönemleri üzerinden satın alın. UEFA resmi genel başvuru kurası: Estadio Metropolitano'daki Final için tarafsız seyirci biletleri, Mart 2027'de UEFA'nın resmi portalı üzerinden başvuruya açılacak.

Estadio Metropolitano'daki Final için tarafsız seyirci biletleri, Mart 2027'de UEFA'nın resmi portalı üzerinden başvuruya açılacak. UEFA yeniden satış platformu: İlk tahsisatlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabileceğiniz tek resmi platform.

İlk tahsisatlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabileceğiniz tek resmi platform. İkincil pazar yerleri: Yüksek talep gören veya son dakika maç günleri için, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlar ikinci el pazar seçenekleri sunar.

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Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi kulüp üye satışları veya UEFA'nın genel başvuru kuraları üzerinden doğrudan satın alınan birincil biletler, sabit nominal fiyatlandırma sunar

Turnuva aşaması / kategori Oturma alanı tahsisi Resmi nominal fiyat aralığı Lig aşaması Genel satış 35 € - 150 € (30 £ - 130 £) Elemeler (Son 16 - Yarı finaller) Genel satış 50 € - 350 € (45 £ - 300 £) Final: Fans First Finalistlerin özel taraftarları için ayrılmıştır 70 € - 82 € (~60 £ / 80$-100$) Final: Kategori 3 Kale arkaları / köşelerde üst tribünler 180 € - 210 € (~150 £ / 210$) Final: Kategori 2 Ana tribünler ve köşelerde üst/orta katlar 560 € - 650 € (~480 £ / 700$-760$) Final: Kategori 1 En iyi yan çizgi bölümleri ve alt kat ana tribünler 820 € - 950 € (~700 £ / 1.100$)

İkincil pazar ve yeniden satış bilet fiyatları

Üçüncü taraf bilet pazar yerlerindeki fiyatlar, rakibin popülerliğine, maçın önemine ve stadyum kapasitesine göre dalgalanır:

Lig aşaması: Standart maçlar genellikle 55$ ile 300$+ arasında başlar, ancak öne çıkan eşleşmelerde, örneğin Real Madrid - Barcelona veya Liverpool - PSG, fiyatlar 600$-1.000$+'yı aşabilir.

Çeyrek finaller ve yarı finaller: Yüksek talep gören eleme eşleşmeleri genellikle 150 £ ile 375 £+ (200$ ile 500$+) civarında başlar ve ortalama 500 £ ile 800 £+ seviyesindedir.

Final: Şampiyonlar Ligi Finali için yeniden satış fiyatları Kategori 3/4 koltuklarda yaklaşık 1.350$ ile 2.500$+ arasında başlar ve merkezdeki premium koltuklarda 5.000$ ile 13.000$+'ya kadar çıkabilir.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kim kazandı?

Yıl Kazanan İkinci Skor Stat 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 (pen. 4-3) Puskás Aréna (Budapeşte) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Münih) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londra) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (İstanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Münih Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pen.) San Siro (Milan)

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