Avrupa futbolunun en büyük ödülü için mücadele, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda geri dönüyor. Avrupa'nın seçkin kulüplerinin genişletilmiş 36 takımlı tek lig aşamasında karşı karşıya geleceği bu formatta, her maç haftası 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali yolunda dünya çapında bir heyecana sahne olacak.
Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen 27 Ağustos 2026 Perşembe günkü resmi Lig Aşaması Kurasının ardından, turnuvaya katılan 36 takımın tamamı ana aşamadaki sekiz rakibini öğrenmiş oldu.
Üst üste iki kez şampiyon olan Paris Saint-Germain, herkesin hedefindeki takım olarak turnuvaya giriyor. 1. torbada ayrıca Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Barcelona gibi devler de yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 fikstürü ve takvimi
Kuranın ardından her kulübe, dört torbaya yayılmış şekilde sekiz rakip atandı; bunların dördü iç sahada, dördü deplasmanda oynanacak. UEFA, lig aşaması takvimini Eylül 2026'dan Ocak 2027'nin sonlarına kadar sürecek şekilde düzenledi.
Lig aşaması programı
- 1. hafta: 8-10 Eylül 2026 (Tamamlandı)
- 2. hafta: 13-14 Ekim 2026 (Sıradaki)
- 3. hafta: 20-21 Ekim 2026
- 4. hafta: 3-4 Kasım 2026
- 5. hafta: 24-25 Kasım 2026
- 6. hafta: 8-9 Aralık 2026
- 7. hafta: 19-20 Ocak 2027
- 8. hafta: 27 Ocak 2027 (18 maçın tamamı aynı anda oynanacak)
Eleme aşaması programı
- Eleme play-off'ları (9-24): 16-17 Şubat ve 23-24 Şubat 2027
- Son 16 turu: 9-10 Mart ve 16-17 Mart 2027
- Çeyrek finaller: 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan 2027
- Yarı finaller: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027
- Final: 5 Haziran 2027 Cumartesi (Estadio Metropolitano, Madrid)
Şampiyonlar Ligi fikstür dağılımı nasıl işliyor?
Her kulüp 1. torbadan iki, 2. torbadan iki, 3. torbadan iki ve 4. torbadan iki rakiple karşılaşır. Her torbadan bir takımla iç sahada, bir takımla deplasmanda oynanır.
Sekiz rakibin tamamı kura sırasında belirlenirken, maçların tam kronolojik sırası, kesin maç tarihleri ve başlama saatleri (CET 18.45 ve CET 21.00) stadyum/şehir takvim çakışmalarını önlemek ve yayın tercihlerini karşılamak amacıyla kura çekiminden kısa süre sonra UEFA tarafından kesinleştirilip yayımlanır.
Şampiyonlar Ligi'ne katılan kulüpler ve torba dağılımları
|Torba
|Katılan kulüpler
|1. Torba
|Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
|2. Torba
|Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|3. Torba
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|4. Torba
|Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?
|Tarih
|Maç
|Stat
|Biletler
|5 Haziran 2027 Cmt
|UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CET 18.00)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Biletler
UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına talep, turnuva boyunca son derece yüksektir; özellikle de eleme turları ve Madrid'deki final için.
- Kulüp bilet portalları: Normal lig aşaması maçları ve eleme turundaki iç saha karşılaşmaları için doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura dönemleri üzerinden satın alın.
- UEFA resmi genel başvuru kurası: Estadio Metropolitano'daki Final için tarafsız seyirci biletleri, Mart 2027'de UEFA'nın resmi portalı üzerinden başvuruya açılacak.
- UEFA yeniden satış platformu: İlk tahsisatlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabileceğiniz tek resmi platform.
- İkincil pazar yerleri: Yüksek talep gören veya son dakika maç günleri için, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlar ikinci el pazar seçenekleri sunar.
Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?
Resmi kulüp üye satışları veya UEFA'nın genel başvuru kuraları üzerinden doğrudan satın alınan birincil biletler, sabit nominal fiyatlandırma sunar
|Turnuva aşaması / kategori
|Oturma alanı tahsisi
|Resmi nominal fiyat aralığı
|Lig aşaması
|Genel satış
|35 € - 150 € (30 £ - 130 £)
|Elemeler (Son 16 - Yarı finaller)
|Genel satış
|50 € - 350 € (45 £ - 300 £)
|Final: Fans First
|Finalistlerin özel taraftarları için ayrılmıştır
|70 € - 82 € (~60 £ / 80$-100$)
|Final: Kategori 3
|Kale arkaları / köşelerde üst tribünler
|180 € - 210 € (~150 £ / 210$)
|Final: Kategori 2
|Ana tribünler ve köşelerde üst/orta katlar
|560 € - 650 € (~480 £ / 700$-760$)
|Final: Kategori 1
|En iyi yan çizgi bölümleri ve alt kat ana tribünler
|820 € - 950 € (~700 £ / 1.100$)
İkincil pazar ve yeniden satış bilet fiyatları
Üçüncü taraf bilet pazar yerlerindeki fiyatlar, rakibin popülerliğine, maçın önemine ve stadyum kapasitesine göre dalgalanır:
- Lig aşaması: Standart maçlar genellikle 55$ ile 300$+ arasında başlar, ancak öne çıkan eşleşmelerde, örneğin Real Madrid - Barcelona veya Liverpool - PSG, fiyatlar 600$-1.000$+'yı aşabilir.
- Çeyrek finaller ve yarı finaller: Yüksek talep gören eleme eşleşmeleri genellikle 150 £ ile 375 £+ (200$ ile 500$+) civarında başlar ve ortalama 500 £ ile 800 £+ seviyesindedir.
- Final: Şampiyonlar Ligi Finali için yeniden satış fiyatları Kategori 3/4 koltuklarda yaklaşık 1.350$ ile 2.500$+ arasında başlar ve merkezdeki premium koltuklarda 5.000$ ile 13.000$+'ya kadar çıkabilir.
Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kim kazandı?
|Yıl
|Kazanan
|İkinci
|Skor
|Stat
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1-1 (pen. 4-3)
|Puskás Aréna (Budapeşte)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter Milan
|5-0
|Allianz Arena (Münih)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londra)
|2023
|Manchester City
|Inter Milan
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (İstanbul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern Münih
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisbon)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (pen.)
|San Siro (Milan)