UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Kura bilgileri, katılmaya hak kazanan takımlar, bilet fiyatları ve daha fazlası

Avrupa futbolunun en büyük ödülü için mücadele, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda geri dönüyor. Avrupa'nın elit kulüplerinin genişletilmiş 36 takımlı tek lig aşamasında karşı karşıya geleceği bu formatta, her maç haftası, 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali yolunda dünya çapında bir heyecan vadediyor.

Monako'daki Grimaldi Forum'da 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen resmi Lig Aşaması Kurası'nın ardından, katılan 36 takımın tamamı turnuvanın ana aşamasındaki sekiz rakibini öğrenmiş oldu.

Üst üste iki kez şampiyon unvanıyla turnuvaya giren Paris Saint-Germain, hedefteki takım konumunda. 1. torbada ayrıca Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Barcelona gibi devler de yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 fikstürü ve takvimi

Kuranın ardından her kulübe, dört torbaya yayılmış şekilde sekiz fikstür rakibi atandı. Bunların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanacak. UEFA, lig aşaması takvimini Eylül 2026'dan Ocak 2027'nin sonlarına kadar sürecek şekilde düzenliyor.

Lig aşaması maç haftası takvimi

1. maç haftası: 8–10 Eylül 2026

2. maç haftası: 13–14 Ekim 2026

3. maç haftası: 20–21 Ekim 2026

4. maç haftası: 3–4 Kasım 2026

5. maç haftası: 24–25 Kasım 2026

6. maç haftası: 8–9 Aralık 2026

7. maç haftası: 19–20 Ocak 2027

8. maç haftası: 27 Ocak 2027 (Son gün oynanacak 18 maçın tamamı aynı anda başlayacak)

Şampiyonlar Ligi'nde fikstür dağılımı nasıl işliyor?

Her kulüp 1. torbadan iki, 2. torbadan iki, 3. torbadan iki ve 4. torbadan iki rakiple karşılaşıyor. Her torbadan bir takımla iç sahada, bir takımla da deplasmanda oynanıyor.

Sekiz rakibin tamamı kura sırasında belirlenirken, maçların kesin kronolojik sırası, net maç tarihleri ve başlama saatleri (TSİ 19.45 ve 22.00) stat/şehir takvim çakışmalarını önlemek ve yayın seçimlerine uyum sağlamak amacıyla kura çekiminden kısa süre sonra UEFA tarafından kesinleştirilip yayımlanır.

Şampiyonlar Ligi 2026/27 eleme turları ne zaman?

Eleme turu play-off'ları (9 ila 24. sıra): 16–17 Şubat ve 23–24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9–10 Mart ve 16–17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6–7 Nisan ve 13–14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27–28 Nisan ve 4–5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 Cumartesi (Estadio Metropolitano, Madrid)

Şampiyonlar Ligi 2026/27'ye hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

Torba Katılan kulüpler 1. Torba Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid 2. Torba Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven 3. Torba Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray 4. Torba Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç Stadyum Bilet 5 Haziran 2027 Cmt UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CET 18.00) Estadio Metropolitano, Madrid Biletler

UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına olan talep, özellikle eleme turlarında ve Madrid'deki final için, turnuva boyunca son derece yüksektir.

Kulüp bilet portalları: Normal lig aşaması maçları ve eleme turlarındaki iç saha karşılaşmaları için doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura pencereleri üzerinden satın alın.

Normal lig aşaması maçları ve eleme turlarındaki iç saha karşılaşmaları için doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura pencereleri üzerinden satın alın. UEFA resmi genel bilet kurası: Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız bilet başvuruları, Mart 2027'de UEFA'nın resmi portalı üzerinden açılacak.

Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız bilet başvuruları, Mart 2027'de UEFA'nın resmi portalı üzerinden açılacak. UEFA yeniden satış platformu: İlk tahsisatlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabileceğiniz tek resmi platform.

İlk tahsisatlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabileceğiniz tek resmi platform. İkincil pazar yerleri: Yüksek talep gören ya da son dakika maç günleri için LiveFootballTickets gibi ikincil platformlar, ikincil piyasa seçenekleri sunar.

Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi kulüp üye satışları veya UEFA'nın genel bilet kuraları üzerinden doğrudan satın alınan birincil biletler, sabit nominal fiyatlandırma sunar

Turnuva aşaması / kategori Oturma düzeni tahsisi Resmi nominal fiyat aralığı Lig aşaması Genel satış 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) Eleme turları (Son 16 – Yarı finaller) Genel satış 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) Final: Fans First Finalistlerin ayrılmış taraftar kontenjanı için 70 € – 82 € (~60 £ / 80–100 $) Final: Kategori 3 Kale arkaları / köşelerde üst katlar 180 € – 210 € (~150 £ / 210 $) Final: Kategori 2 Ana tribünlerde üst/orta katlar ve köşeler 560 € – 650 € (~480 £ / 700–760 $) Final: Kategori 1 En iyi yan hat ve ana tribün alt kat koltukları 820 € – 950 € (~700 £ / 1.100 $)

İkincil piyasa ve yeniden satış bilet fiyatları

Üçüncü taraf bilet pazar yerlerindeki fiyatlar, rakibin popülerliği, maçın önem derecesi ve stadyum kapasitesine göre dalgalanır:

Lig aşaması: Standart maçlarda fiyatlar genellikle 55 $ ile 300 $+ arasında başlar, ancak öne çıkan eşleşmelerde, örneğin Real Madrid - Barcelona ya da Liverpool - PSG, bu rakam 600–1.000 $+'yı aşabilir.

Çeyrek finaller ve yarı finaller: Yüksek talep gören eleme turu eşleşmelerinde fiyatlar genellikle 150 £ ile 375 £+ (200 $ ile 500 $+) bandında başlar ve ortalama 500 £ ile 800 £+ seviyesindedir.

Final: Şampiyonlar Ligi Finali için yeniden satış fiyatları, Kategori 3/4 koltuklarda yaklaşık 1.350 $ ile 2.500 $+ arasında başlar ve merkezi premium koltuklarda 5.000 $ ile 13.000 $+'ya kadar çıkabilir.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kimler kazandı?

Yıl Kazanan İkinci Skor Stadyum 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (pen. 4–3) Puskás Aréna (Budapeşte) 2025 Paris Saint-Germain Inter Milan 5-0 Allianz Arena (Münih) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadyumu (Londra) 2023 Manchester City Inter Milan 1-0 Ataturk Olympic Stadium (İstanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern Münih Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lizbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pen.) San Siro (Milan)

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