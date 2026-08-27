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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Kura bilgileri, katılmaya hak kazanan takımlar, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
Şampiyonlar Ligi
Arsenal
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa futbolunun epik heyecanını nasıl izleyebileceğinizi burada bulabilirsiniz

Avrupa futbolunun en büyük ödülü için mücadele, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda geri dönüyor. Avrupa'nın elit kulüplerinin genişletilmiş 36 takımlı tek lig aşamasında karşı karşıya geleceği bu formatta, her maç haftası, 5 Haziran 2027'de Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali yolunda dünya çapında bir heyecan vadediyor.

Monako'daki Grimaldi Forum'da 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen resmi Lig Aşaması Kurası'nın ardından, katılan 36 takımın tamamı turnuvanın ana aşamasındaki sekiz rakibini öğrenmiş oldu.

Üst üste iki kez şampiyon unvanıyla turnuvaya giren Paris Saint-Germain, hedefteki takım konumunda. 1. torbada ayrıca Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool ve Barcelona gibi devler de yer alıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 fikstürü ve takvimi

Kuranın ardından her kulübe, dört torbaya yayılmış şekilde sekiz fikstür rakibi atandı. Bunların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanacak. UEFA, lig aşaması takvimini Eylül 2026'dan Ocak 2027'nin sonlarına kadar sürecek şekilde düzenliyor.

Lig aşaması maç haftası takvimi

  • 1. maç haftası: 8–10 Eylül 2026
  • 2. maç haftası: 13–14 Ekim 2026
  • 3. maç haftası: 20–21 Ekim 2026
  • 4. maç haftası: 3–4 Kasım 2026
  • 5. maç haftası: 24–25 Kasım 2026
  • 6. maç haftası: 8–9 Aralık 2026
  • 7. maç haftası: 19–20 Ocak 2027
  • 8. maç haftası: 27 Ocak 2027 (Son gün oynanacak 18 maçın tamamı aynı anda başlayacak)

Şampiyonlar Ligi'nde fikstür dağılımı nasıl işliyor?

Her kulüp 1. torbadan iki, 2. torbadan iki, 3. torbadan iki ve 4. torbadan iki rakiple karşılaşıyor. Her torbadan bir takımla iç sahada, bir takımla da deplasmanda oynanıyor.

 Sekiz rakibin tamamı kura sırasında belirlenirken, maçların kesin kronolojik sırası, net maç tarihleri ve başlama saatleri (TSİ 19.45 ve 22.00) stat/şehir takvim çakışmalarını önlemek ve yayın seçimlerine uyum sağlamak amacıyla kura çekiminden kısa süre sonra UEFA tarafından kesinleştirilip yayımlanır.

Şampiyonlar Ligi 2026/27 eleme turları ne zaman?

  • Eleme turu play-off'ları (9 ila 24. sıra): 16–17 Şubat ve 23–24 Şubat 2027
  • Son 16 turu: 9–10 Mart ve 16–17 Mart 2027
  • Çeyrek finaller: 6–7 Nisan ve 13–14 Nisan 2027
  • Yarı finaller: 27–28 Nisan ve 4–5 Mayıs 2027
  • Final: 5 Haziran 2027 Cumartesi (Estadio Metropolitano, Madrid)

Şampiyonlar Ligi 2026/27'ye hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

TorbaKatılan kulüpler
1. TorbaParis Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid
2. TorbaBorussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
3. TorbaFeyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
4. TorbaSlavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

TarihMaçStadyumBilet
5 Haziran 2027 CmtUEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CET 18.00)Estadio Metropolitano, MadridBiletler

UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına olan talep, özellikle eleme turlarında ve Madrid'deki final için, turnuva boyunca son derece yüksektir.

  • Kulüp bilet portalları: Normal lig aşaması maçları ve eleme turlarındaki iç saha karşılaşmaları için doğrudan kulüplerin resmi üye satışları ve kura pencereleri üzerinden satın alın.
  • UEFA resmi genel bilet kurası: Estadio Metropolitano'daki final için tarafsız bilet başvuruları, Mart 2027'de UEFA'nın resmi portalı üzerinden açılacak.
  • UEFA yeniden satış platformu: İlk tahsisatlar tükendikten sonra diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabileceğiniz tek resmi platform.
  • İkincil pazar yerleri: Yüksek talep gören ya da son dakika maç günleri için LiveFootballTickets gibi ikincil platformlar, ikincil piyasa seçenekleri sunar.

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Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi kulüp üye satışları veya UEFA'nın genel bilet kuraları üzerinden doğrudan satın alınan birincil biletler, sabit nominal fiyatlandırma sunar

Turnuva aşaması / kategoriOturma düzeni tahsisiResmi nominal fiyat aralığı
Lig aşamasıGenel satış35 € – 150 € (30 £ – 130 £)
Eleme turları (Son 16 – Yarı finaller)Genel satış50 € – 350 € (45 £ – 300 £)
Final: Fans FirstFinalistlerin ayrılmış taraftar kontenjanı için70 € – 82 € (~60 £ / 80–100 $)
Final: Kategori 3Kale arkaları / köşelerde üst katlar180 € – 210 € (~150 £ / 210 $)
Final: Kategori 2Ana tribünlerde üst/orta katlar ve köşeler560 € – 650 € (~480 £ / 700–760 $)
Final: Kategori 1En iyi yan hat ve ana tribün alt kat koltukları820 € – 950 € (~700 £ / 1.100 $)

İkincil piyasa ve yeniden satış bilet fiyatları

Üçüncü taraf bilet pazar yerlerindeki fiyatlar, rakibin popülerliği, maçın önem derecesi ve stadyum kapasitesine göre dalgalanır:

  • Lig aşaması: Standart maçlarda fiyatlar genellikle 55 $ ile 300 $+ arasında başlar, ancak öne çıkan eşleşmelerde, örneğin Real Madrid - Barcelona ya da Liverpool - PSG, bu rakam 600–1.000 $+'yı aşabilir.
  • Çeyrek finaller ve yarı finaller: Yüksek talep gören eleme turu eşleşmelerinde fiyatlar genellikle 150 £ ile 375 £+ (200 $ ile 500 $+) bandında başlar ve ortalama 500 £ ile 800 £+ seviyesindedir.
  • Final: Şampiyonlar Ligi Finali için yeniden satış fiyatları, Kategori 3/4 koltuklarda yaklaşık 1.350 $ ile 2.500 $+ arasında başlar ve merkezi premium koltuklarda 5.000 $ ile 13.000 $+'ya kadar çıkabilir.

Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kimler kazandı?

YılKazananİkinciSkorStadyum
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (pen. 4–3)Puskás Aréna (Budapeşte)
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Münih)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadyumu (Londra)
2023Manchester CityInter Milan1-0Ataturk Olympic Stadium (İstanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MünihParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lizbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (pen.)San Siro (Milan)

Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları ve ağırlama seçeneklerinin karşılaştırılması, Avrupa'nın elit kulüplerini projektörler altında izlemeye atfedilen yüksek değeri ortaya koyuyor. Maç seçimlerinizi rekabetçi oran marjları sunan tamamen optimize edilmiş bir platformda yaptığınızdan emin olmak için önde gelen operatörleri karşılaştırmak büyük önem taşıyor. Oyun düzeninizi geliştirmek için Birleşik Krallık'taki en iyi bahis sitelerine dair kapsamlı değerlendirmemizi inceleyin.

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