UEFA Konferans Ligi, kıtanın bir numaralı kulüp organizasyonu olmayabilir, ancak Avrupa kupası her zaman son derece değerli bir kazanımdır ve kulüplere, ayrıca taraftarlarına büyük bir moral verir. Işıklar altında oynanan bir Avrupa futbol maçı her zaman büyüleyici olur ve maç biletlerini bugün ayırtabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi henüz altıncı kez düzenleniyor olabilir, ancak organizasyon prestijini artırmayı sürdürüyor. Turnuva, yükselen takımların Avrupa'da görünürlük kazanması ve daha küçük kulüplerin prestijli uluslararası galibiyetler elde etmesi için bir platform sundu.

2026/27 sezonunda Brighton, Atalanta, Monaco ve Ajax gibi takımlar Konferans Ligi zaferi için mücadele ederken, önümüzdeki aylarda bizi yine heyecan verici maçlar bekliyor.

GOAL UEFA Konferans Ligi biletlerine dair tüm önemli bilgileri, bunların nasıl satın alınabileceğini, ne kadara mal olduklarını ve çok daha fazlasını öğrenmeniz için size rehberlik etsin.

Yaklaşan seçili UEFA Konferans Ligi maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Yer Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Atalanta - Pafos New Balance Arena (Bergamo) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Freiburg - Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Kopenhag - Sporting Braga Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Twente - Thun De Grolsch Veste (Enschede) Biletler 15 Ekim Perşembe (21.00) Brann - Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Biletler 22 Ekim Perşembe (18.45) Crvena Zvezda - Kopenhag Rajko Mitic Stadium (Belgrad) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Ajax - Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Borac Banja Luka - KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Sporting Braga - Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Biletler 22 Ekim Perşembe (21.00) Monaco - Freiburg Stade Louis II (Monako) Biletler

UEFA Konferans Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Konferans Ligi için resmi biletler, lig aşaması ve eleme turları dahil olmak üzere yalnızca ev sahibi/iç saha kulüplerinin resmi bilet portalları üzerinden satılırken, UEFA Konferans Ligi Finali biletleri merkezi olarak UEFA Bilet Portalı üzerinden satışa sunulur.

Ev sahibi takım taraftarları resmi biletleri doğrudan kulüplerinin resmi sitesi üzerinden satın alabilir. Her kulüp kendi satın alma kurallarını belirler; bu da genellikle üyelik gerektirir ya da genel satış penceresi açılmadan önce kombine sahiplerine öncelik tanır.

UEFA, ev sahibi takımların stadyum kapasitesinin en az %5'ini deplasman taraftarlarına ayırmasını zorunlu kılar. Bu deplasman biletleri yalnızca misafir kulübün resmi bilet satış kanalları üzerinden dağıtılır.

İstanbul'daki Besiktas Park'ta oynanacak 2027 Finali'nin biletleri, 2027 Mart ortasında açılması beklenen resmi UEFA sitesi üzerindeki tarafsız halka açık kura sistemi aracılığıyla doğrudan UEFA tarafından satışa sunulacak. Finale yükselen takımlar da kendi kayıtlı taraftarlarına satmak üzere doğrudan bilet kontenjanı alacak.

Son dakika maç bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlar üzerinden de bilet satın alabilir.

UEFA Konferans Ligi biletleri ne kadar?

Resmi UEFA Konferans Ligi bilet fiyatları, lig aşaması veya eleme turu maçları için mi yoksa gösteri niteliğindeki Final için mi bilet aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Standart turnuva maçlarında bilet fiyatlandırması tek tek ev sahibi futbol kulüpleri tarafından kontrol edilir, yani fiyatlar yerel lig standartlarını ve yerel statların oturma düzenlerini yansıtır. Fiyatlar genel olarak yaklaşık £30-£95 arasında değişir.

Ancak UEFA, deplasman taraftarları için katı kurallar uygular. Mevcut 2026/27 sezonunda, deplasman taraftarlarına ayrılan bölümlerdeki bilet fiyatları €20 ile sınırlandırılmıştır.

Yakın dönemdeki büyük finallerde, örneğin Leipzig'deki 2026 Finali'nde, UEFA'nın Bilet Portalı üzerinden satılan resmi biletler dört ana oturma kategorisine ve ayrıca özel seçeneklere ayrılmıştı:

Fans First : Doğrudan kalelerin arkasında konumlanır. Bu koltuklar yalnızca finale çıkan iki takımın kayıtlı taraftarlarına ayrılmıştır (€25-€40).

Kategori 3 : Kalelerin arkasında, stadın köşelerinde ve üst katlarında yer alır (€45-€65).

Kategori 2 : Stadın köşelerinde ve ana tribünlerin/kenar çizgilerinin daha yüksek sıralarında bulunur. (€140).

Kategori 1 : Bu koltuklar ana uzun kenar tribünlerinde, alt ve orta katlarda yer alır ve kenar çizgisine hakim bir görüş sunar (€190).

Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini ve güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

2026/27 UEFA Konferans Ligi'nde kimler mücadele ediyor?

2026/27 UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele ediyor. Bu, yeni formatın kullanıldığı üçüncü sezon ve bu formatta her takım lig yapısı içinde toplam 6 farklı kulübe karşı 6 maç oynuyor.

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselir. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise çift maçlı play-off turunda mücadele eder; kazanan 8 takım son 16 turunda doğrudan yükselen ekiplere katılır. Turnuva daha sonra geleneksel eleme formatında finale kadar devam eder.

Aşağıda, şu anda 2026/27 Konferans Ligi lig aşamasında yer alan tüm kulüplerin listesini bulabilirsiniz:

2026-27 UEFA Konferans Ligi kulüpleri listesi