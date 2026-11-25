2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin Avrupa'daki belirleyici play-off turuna girilmesiyle Brezilya yolculuğu heyecan dolu bir sona yaklaşıyor. İngiltere, İsveç, İtalya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 16 ülke, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na doğrudan katılım sağlayacak son yedi yer için çift maçlı eşleşmelerde mücadele ediyor.

İspanya, Fransa, Almanya ve Danimarka lig aşamasında katılım hakkı kazanırken kalan takımlar için mücadelenin önemi daha da arttı. Wembley Stadyumu'ndan Aviva Stadyumu'na kadar Avrupa'nın en büyük statlarında geniş kalabalıklar bekleniyor.

GOAL maçların güncel ayrıntılarını, fiyatları ve şu anda en ucuz biletleri bulmanıza yardımcı olacak ipuçlarını derledi.

2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ne zaman?

2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci ve son turu, 1 Aralık 2026 Salı ve 5 Aralık 2026 Cumartesi günlerinde çift maç üzerinden oynanacak. Yaklaşan maçların tam programı, başlama saatleri (CET) ve statları aşağıda yer alıyor.

Tarih ve saat Maç Stat ve şehir Biletler 1 Aralık 2026, 17.00 CET Slovenya - Hollanda Sportni park Domzale, Domzale Biletler 1 Aralık 2026, 17.30 CET Finlandiya - İtalya Helsinki Football Stadium, Helsinki Biletler 1 Aralık 2026, 18.00 CET Ukrayna - İngiltere Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar Biletler 1 Aralık 2026, 18.00 CET Portekiz - İzlanda Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes Biletler 1 Aralık 2026, 18.00 CET Polonya - İrlanda Cumhuriyeti Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk Biletler 1 Aralık 2026, 19.00 CET İsviçre - Avusturya Stadion Wankdorf, Bern Biletler 1 Aralık 2026, 20.15 CET Galler - Norveç Cardiff City Stadium, Cardiff Biletler 1 Aralık 2026, 20.25 CET İskoçya - İsveç The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton Biletler 5 Aralık 2026, 15.00 CET İzlanda - Portekiz Laugardalsvollur, Reykjavik Biletler 5 Aralık 2026, 16.00 CET İsveç - İskoçya Stockholm Arena, Stokholm Biletler 5 Aralık 2026, 16.10 CET Avusturya - İsviçre Franz-Horr-Stadion, Viyana Biletler 5 Aralık 2026, 17.00 CET Norveç - Galler Ullevaal Stadion, Oslo Biletler 5 Aralık 2026, 18.00 CET İrlanda Cumhuriyeti - Polonya Aviva Stadium, Dublin Biletler 5 Aralık 2026, 18.00 CET Hollanda - Slovenya Stadion Galgenwaard, Utrecht Biletler 5 Aralık 2026, 18.30 CET İngiltere - Ukrayna Wembley Stadium, Londra Biletler 5 Aralık 2026, 21.15 CET İtalya - Finlandiya Stadio Erasmo Iacovone, Taranto Biletler

2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri biletleri nereden alınır?

2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin resmî biletleri, ev sahibi ülkelerin futbol federasyonları ve başlıca bilet satış ortakları aracılığıyla doğrudan satılıyor. İngiltere için Wembley Stadium ve Ticketmaster, İrlanda Cumhuriyeti için FAI, Galler için FAW ve Norveç için Norveç Futbol Federasyonu'nun bilet portalı bu kanallar arasında yer alıyor.

Play-off kurasının ardından resmî taraftar kulübü üyeleri ve ön kayıt yaptıranlar için öncelikli ön satış dönemleri açılmıştı. Şimdi tüm ev sahibi bilet portallarında genel satış başladı. Dijital mobil biletler ve PDF biletler maç gününden önce düzenleniyor.

Bu belirleyici rövanş maçlarına talep çok yüksek olduğundan, resmî sitedeki biletler tükenmişse Ticombo üzerinden bilet arayabilirsiniz.

2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri biletleri ne kadar?

Kadınlar millî takım futbolunu tribünden izlemek, dünya sporundaki en uygun fiyatlı deneyimlerden biri olmaya devam ediyor. Biletlerin nominal fiyatları, ev sahibi stada ve tribün kategorisine göre değişiyor.

İngiltere - Ukrayna (Wembley Stadyumu): Yetişkinler için resmî genel satış biletleri yaklaşık 19 dolardan başlayıp 75 dolara kadar çıkıyor. 16 yaş altındakiler, öğrenciler ve yaşlılar için indirimli biletler ise yaklaşık 6 dolardan başlıyor.

Yetişkinler için resmî genel satış biletleri yaklaşık başlayıp kadar çıkıyor. 16 yaş altındakiler, öğrenciler ve yaşlılar için indirimli biletler ise yaklaşık başlıyor. Norveç - Galler (Ullevaal Stadion): Norveç Futbol Federasyonu aracılığıyla satılan resmî yetişkin biletleri yaklaşık 18 dolardan , çocuk biletleri ise yaklaşık 9 dolardan başlıyor.

Norveç Futbol Federasyonu aracılığıyla satılan resmî yetişkin biletleri yaklaşık , çocuk biletleri ise yaklaşık başlıyor. Diğer Avrupa statları: İrlanda, Polonya, İsveç ve Hollanda'daki ev sahibi federasyonların satışlarında standart genel giriş biletleri, stat içindeki kategoriye bağlı olarak genellikle 15 ila 25 dolar arasında başlıyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformları son anda bilet bulmak için alternatif sunuyor. Bu platformlarda biletler şu anda 35 dolardan başlıyor.

2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hakkında bilmeniz gerekenler

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Brezilya'da düzenlenmesiyle turnuva ilk kez Güney Amerika'da yapılacak. Avrupa için 11 doğrudan katılım hakkı ve bir konfederasyonlar arası play-off yeri bulunuyor.

Mart-Haziran 2026 döneminde oynanan Uluslar Ligi formatındaki eleme ligi aşamasının ardından, Avrupa'nın dört güçlü takımı A Ligi gruplarını lider bitirerek Brezilya biletini erkenden aldı: son dünya şampiyonu İspanya, Fransa, Almanya ve Danimarka.

Diğer takımlar Ekim 2026'da play-off'ların 1. turunda mücadele etti ve 2. turda sekiz büyük çift maçlı eşleşme ortaya çıktı. İngiltere, Yunanistan'ı toplamda 8-1'lik skorla rahat geçerek Ukrayna ile yeniden eşleşti. İrlanda Cumhuriyeti ise Polonya'nın Belçika'yı heyecan dolu bir penaltı atışları serisinde elemesinin ardından Polonya ile karşılaşacak.

İkinci turda heyecanı artıran bir ayrıntı daha var. Sekiz takım çift maç sonunda eşleşmelerini kazansa da Avrupa Elemeleri lig genel sıralamasına göre yalnızca en üst sıradaki yedi galip Brezilya 2027'ye doğrudan katılacak. Play-off'u kazananlar arasında en alt sırada yer alan takım ise finallere katılmak için son şansını değerlendirmek üzere Şubat 2027'deki FIFA konfederasyonlar arası play-off'larına yükselecek.