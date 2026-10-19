UEFA EURO 2028 için resmî ağırlama paketleri satışa sunuldu ve şu anda satın alınabiliyor. Paketler, resmî ağırlama hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla satışa çıktı. Biletinizi hemen almak istiyorsanız bunu bu paketlerle yapabilirsiniz.

Birleşik Krallık'ın neresinde yaşarsanız yaşayın, üst düzey millî takım futbolu size yakın olacak. Taraftarlar, favori millî takımlarını takip ederek, belirli stadyumları seçerek veya tarihî finalde yerlerini garanti altına alarak deneyimlerini tercihlerine göre şekillendirebilir.

GOAL, UEFA EURO 2028 ağırlama biletleri, bu biletlerin nereden alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyor.

UEFA EURO 2028 ne zaman?

UEFA EURO 2028, 9 Haziran'da Cardiff'te başlayacak.

Toplam 51 maç oynanacak. Final ise 9 Temmuz'da Wembley Stadyumu'nda yapılacak.

Turnuva, dört ülkedeki dokuz tarihî mekânda düzenlenecek maçlarla göz kamaştırıcı millî takım futbolunu yakınınıza getiriyor.

UEFA EURO 2028'e ev sahipliği yapacak şehirler arasında Cardiff ve Dublin'in yanı sıra futbola tutkuyla bağlı Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham ve Londra da bulunuyor.

Şu anda hangi UEFA EURO 2028 bilet türleri satışta?

Bilet türü Özet Bilet satın al Venue Series Seçilen stadyumdaki tüm maçlar için resmî ağırlama hizmetinden yararlanma imkânı sağlar. Bilet satın al Follow My Team Seçtiğiniz takımın çeyrek finaller dâhil oynayacağı maçlara erişim sağlar. Bilet satın al Single Match Experience Kaçırmak istemediğiniz tek bir maçı seçip resmî ağırlama hizmetiyle izleyebilirsiniz. Bilet satın al Final Round Series Wembley Stadyumu'ndaki en büyük üç maç, yani iki yarı final ve final için resmî ağırlama hizmetinden yararlanma imkânı sağlar. Bilet satın al

Satıştaki UEFA EURO 2028 ağırlama paketi türleri:

Ağırlama türü Kategori Özet Skybox Lüks loca En ayrıcalıklı ve özel ağırlama deneyimi. Özel görevli personeli bulunan lüks bir locanın yalnızca size tahsis edilmesini içerir. Locada gurme yemekler, şampanya dâhil seçkin içecekler ve locanın önündeki seçkin stadyum koltuklarına doğrudan erişim sunar. BEYOND Platinum Özel salon Yalnızca belirli stadyumlarda (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton ve Manchester City stadyumları) sunulan üst düzey bir sosyal alan. Ünlü şeflerin hazırladığı özel menüler, lüks içecekler, müsaitliğe bağlı öncelikli otopark, seçkin bir hatıra hediyesi ve merkezî konumdaki dolgulu koltuklarla samimi, seçkin bir ortak salon deneyimi sunar. Platinum Üst düzey salon Stadyumdaki restoran tarzı şık bir salonda birinci sınıf ortak ağırlama deneyimi. Alakart yemekler ve en üst kategorideki seçkin koltuklara doğrudan erişim içerir. Prestige Üst düzey ağırlama Stadyumun içinde veya bitişiğinde sunulan çağdaş, iş sınıfı bir salon deneyimi. Özenle hazırlanmış menüler, seçkin içecekler ve mükemmel görüş açısına sahip en üst kategori stadyum koltukları sunar. Club Sosyal ağırlama Stadyumun içinde veya bitişiğinde, rahat, kutlama havasında ve eğlenceli bir ortak ağırlama alanı. Canlı eğlence, pakete dâhil yiyecek ve içecekler ile iyi konumlu koltuklar sunar. Supporters Club Taraftar ağırlaması Belirli maç günlerine göre düzenlenen, takım temalı ortak alanlar. Yiyecek, içecek ve maç koltuğu içerir.

UEFA EURO 2028 ağırlama biletleri nasıl satın alınır?

Yeni bir ortaklık kapsamında Seat Unique, UEFA EURO 2028'in Resmî Ağırlama Hizmeti Sağlayıcısı BEYOND Hospitality 28 AG'nin Birleşik Krallık ve İrlanda'daki Resmî Çevrim İçi Satış Platformu olarak belirlendi.

Bu iş birliği, futbolseverlerin güvenilir ve sorunsuz bir rezervasyon deneyimiyle 2028'in en çok beklenen maçlarına garantili, seçkin erişim sağlamasına imkân tanıyor.

Resmî ağırlama hizmeti, 90 dakikalık bir futbol maçının çok ötesine geçiyor. Paketler, stadyumdaki en iyi görüş açısını dünya standartlarında yemekler, ücretsiz içecekler ve özel eğlencelerle birleştirerek maç gününde lüks bir deneyim sunmak için tasarlandı.

İster kurumsal müşterilerinizi ağırlayın, ister ailenizle kutlama yapın, ister arkadaşlarınızla tarihî bir spor etkinliğinin tadını çıkarın, bu paketler maç günü atmosferini ve turnuvanın havasını yaşamak için seçkin bir ortam sunuyor.

UEFA EURO 2028, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın yüksek standartlı tesislerinde düzenleneceği için stadyumlarda üst düzey ağırlama altyapısı zaten mevcut. Bu nedenle yiyecek ve içecek programlarında, tanınmış şeflerin yöneteceği kapsamlı gastronomi deneyimlerinin yer alması planlanıyor.

UEFA EURO 2028 ağırlama biletlerinin fiyatı ne kadar?

Ağırlama fiyatları ve paketleri kişi başı 900 sterlinden başlıyor; lüks düzeyine, maçın önemine ve stadyuma bağlı olarak 3.550 sterlinin üzerine çıkıyor.

Ağırlama paketleri ve fiyatlandırma yapısı

Paketler, kaliteli yemekleri, eğlenceyi ve seçkin koltukları bir araya getiren kategorilere ayrılıyor. Her kategori için resmî başlangıç fiyatları şöyle:

Supporters Club / Club (Kişi başı 900 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Taraftarlara yönelik başlangıç kategorisi. Sevilen yiyecekler, sınırsız içecekler, mekânda eğlence ve garantili maç biletiyle canlı bir atmosfer sunuyor.

Prestige (Kişi başı 1.450 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Özenle hazırlanmış menüler, seçkin içecekler ve stadyumdaki en iyi görüş açılarından bazılarını sunan çağdaş bir iş sınıfı salon deneyimi.

Platinum (Kişi başı 1.950 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Üst düzey alakart yemeklerin ve en üst kategorideki seçkin koltuklara doğrudan erişimin sunulduğu lüks ortak salon deneyimi.

BEYOND Platinum (Kişi başı 3.550 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Özenle hazırlanmış seçkin yemekler, üst düzey içecek seçenekleri ve olağanüstü saha görüşü sunan özel, son derece lüks sosyal salon.

Skybox (Kişi başı 2.400 sterlinden başlayan fiyatlarla / Locanın tamamı 1,49 milyon avroya kadar) : Gruplar için en ayrıcalıklı özel loca ağırlaması. Bir stadyumdaki tüm maçları kapsayan, yüksek kapasiteli (50 koltuklu) yönetici localarının tamamına yönelik kurumsal veya özel paketlerin fiyatı 1,49 milyon avroya kadar çıkıyor (maç başına kişi başı ortalama yaklaşık 4.300 avro).

Dinamik fiyatlandırma yok: Son dönemdeki canlı spor ve eğlence etkinliklerinin aksine, resmî sağlayıcı fiyatların sabit olduğunu ve talebe göre dinamik biçimde artmayacağını doğruladı.

UEFA EURO 2028 maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Stadyum (Şehir ve ülke) Kapasite Maç sayısı Bilgiler ve özellikler Wembley Stadyumu (Londra, İngiltere) ~90.000 8 maç Finale, iki yarı finale, 1 çeyrek finale ve 4 grup maçına ev sahipliği yapacak Principality Stadyumu (Cardiff, Galler) ~74.000 6 maç Turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yapacak Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere) ~62.850 5 maç Tamamen geri çekilebilir sahaya sahip son derece modern bir stadyum Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) ~61.000 5 maç Kuzeydeki önemli merkezlerden biri olması için genişletiliyor Hill Dickinson Stadyumu (Liverpool, İngiltere) ~53.000 5 maç Mersey Nehri kıyısındaki yeni ve son teknolojiyle donatılmış stadyum St James' Park (Newcastle, İngiltere) ~52.350 5 maç Tutkulu atmosferi ve dik eğimli, tek katmanlı tribünleriyle ünlü Hampden Park (Glasgow, İskoçya) ~52.032 6 maç İskoç futbolunun tarihî evi; hem grup hem de eleme maçlarına ev sahipliği yapacak Aviva Stadyumu (Dublin, İrlanda) ~51.700 7 maç Kendine özgü kavisli mimarisiyle çeyrek finaller dâhil maçlara ev sahipliği yapacak Villa Park (Birmingham, İngiltere) ~50.000+ 4 maç Yenilenen tarihî stadyum, 3 grup maçına ve bir son 16 turu maçına ev sahipliği yapacak

Grup maçlarının dağılımı: Yerel taraftarların çok sayıda farklı ülkeyi izleyebilmesi için her stadyumda en az iki farklı gruptan maçlar oynanacak.

Ev sahibi avantajı: Avrupa Elemeleri'nden başarıyla çıkan ortak ev sahiplerinin, grup aşamasındaki üç maçını da kendi ülkelerinde oynayacağı garanti ediliyor.



