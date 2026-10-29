UEFA EURO 2028 için resmî ağırlama paketleri satışa çıktı ve şu anda satın alınabiliyor. Paketler, resmî ağırlama hizmeti sağlayıcılarının platformlarında erişime açıldı. Hemen bilet almak istiyorsanız bu paketlerden yararlanabilirsiniz.

Birleşik Krallık'ın neresinde olursanız olun, üst düzey millî takım futbolu size yakın olacak. Taraftarlar, tuttukları millî takımı takip ederek, belirli statları seçerek veya tarihî finaldeki yerlerini garanti altına alarak deneyimlerini tercihlerine göre şekillendirebilir.

GOAL, UEFA Euro 2028 ağırlama paketleri kapsamındaki biletleri, bunların nereden alınabileceğini, fiyatlarını ve daha fazlasını sizin için anlatıyor.

UEFA Euro 2028 ne zaman?

UEFA Euro 2028, 9 Haziran'da Cardiff'te başlayacak.

Toplam 51 maç oynanacak ve final 9 Temmuz'da Wembley Stadyumu'nda yapılacak.

Dört ülkedeki dokuz tarihî statta düzenlenecek maçlarla turnuva, millî takımlar düzeyindeki göz alıcı futbolu yakınınıza taşıyacak.

UEFA Euro 2028'e ev sahipliği yapacak şehirler arasında Cardiff ve Dublin'in yanı sıra futbola tutkuyla bağlı Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham ve Londra da bulunuyor.

Şu anda hangi UEFA Euro 2028 biletleri satışta?

Bilet türü Özet Bilet al Stat serisi Seçilen stattaki tüm maçlar için resmî ağırlama alanında yer sağlar. Bilet al Takımımı takip et Seçtiğiniz takımın çeyrek finale kadar oynayacağı maçlara erişim sağlar. Bilet al Tek maç deneyimi Resmî ağırlama hizmetiyle izlemek istediğiniz tek bir maçı seçmenizi sağlar. Bilet al Final aşaması serisi Wembley Stadyumu'ndaki en büyük üç maç, yani iki yarı final ve final için resmî ağırlama hizmeti sağlar. Bilet al

Sunulan UEFA Euro 2028 ağırlama paketi türleri:

Ağırlama türü Kategori Özet Skybox Lüks loca En özel ve kişiye özel ağırlama deneyimi. Özel ağırlama personeliyle birlikte lüks bir Skybox'ın yalnızca size tahsis edilmesini sağlar. Locada gurme yemekler, şampanyanın da aralarında bulunduğu üst düzey içecekler ve locanın önündeki stat koltuklarına doğrudan erişim dahildir. BEYOND Platinum Özel salon Yalnızca belirli statlarda (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton ve Manchester City statları) sunulan, en üst düzey sosyal alan. Ünlü şeflerin hazırladığı özel menülerin, lüks içeceklerin, öncelikli otopark imkânının (müsaitliğe bağlı olarak), özel bir hatıra hediyesinin ve merkezî konumdaki minderli koltukların bulunduğu, seçkin ve samimi bir ortak salon sunar. Platinum Üst düzey salon Stat içindeki şık, restoran tarzı bir salonda birinci sınıf ortak ağırlama deneyimi. Alakart yemek ve en üst kategorideki premium koltuklara doğrudan erişim dahildir. Prestige Premium ağırlama Stat içinde veya bitişiğinde yer alan, modern ve iş sınıfı düzeyinde bir salon deneyimi. Özenle hazırlanmış menüler, üst düzey içecekler ve mükemmel görüş açısına sahip en üst kategorideki stat koltuklarını sunar. Club Keyif odaklı ağırlama Stat içinde veya bitişiğinde, rahat, şenlikli ve eğlenceli bir ortak ağırlama alanı. Canlı eğlence, pakete dahil yiyecek ve içecekler ile iyi koltuklar sunar. Supporters Club Taraftar ağırlama hizmeti Belirli maçlara göre düzenlenen, takım temalı ortak alanlar. Yiyecek, içecek ve maç koltuğu dahildir.

UEFA Euro 2028 ağırlama paketleri kapsamındaki biletler nasıl alınır?

Yeni bir ortaklık kapsamında Seat Unique, UEFA EURO 2028'in resmî ağırlama hizmeti sağlayıcısı BEYOND Hospitality 28 AG'nin Birleşik Krallık ve İrlanda'daki Resmî Çevrim İçi Satış Platformu olarak belirlendi.

Bu iş birliği sayesinde futbolseverler, güvenilir ve sorunsuz bir rezervasyon süreciyle 2028'in en çok beklenen maçlarına garantili, premium erişim sağlayabilecek.

Resmî ağırlama hizmeti, 90 dakikalık bir futbol maçının çok ötesine geçiyor. Paketler, stattaki en iyi görüş açılarını dünya standartlarında yemekler, ücretsiz içecekler ve özel eğlence seçenekleriyle birleştirerek maç gününde lüks bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

İster iş ortaklarınızı ağırlayın, ister ailenizle kutlama yapın, ister arkadaşlarınızla tarihî bir spor etkinliğinin keyfini çıkarın, bu paketler maç günü atmosferini ve turnuvanın havasını yaşamak için üst düzey bir ortam sunuyor.

UEFA Euro 2028, Birleşik Krallık ve İrlanda'da ağırlama hizmetlerine yönelik üst düzey altyapısı zaten bulunan statlarda düzenleneceğinden, yiyecek ve içecek programlarının ünlü şefler tarafından yönetilen kapsamlı gastronomi deneyimleri sunması planlanıyor.

UEFA Euro 2028 ağırlama paketleri kapsamındaki biletler ne kadar?

Ağırlama paketlerinin fiyatları kişi başı 900 sterlinden başlıyor; lüks düzeyine, maçın önemine ve stada bağlı olarak 3.550 sterlinin üzerine çıkıyor.

Ağırlama paketleri ve fiyatlandırma yapısı

Paketler; kaliteli yemek, eğlence ve premium koltukları bir araya getiren kategorilere ayrılıyor. Her kategori için açıklanan başlangıç fiyatları şöyle:

Supporters Club / Club (Kişi başı 900 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Taraftar odaklı giriş seviyesi kategori. Sevilen yemekler, sınırsız içecek, mekân içi eğlence ve garantili maç biletiyle canlı bir atmosfer sunuyor.

: Taraftar odaklı giriş seviyesi kategori. Sevilen yemekler, sınırsız içecek, mekân içi eğlence ve garantili maç biletiyle canlı bir atmosfer sunuyor. Prestige (Kişi başı 1.450 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Özenle hazırlanmış menüler, üst düzey içecekler ve stattaki en iyi görüş açılarından bazılarını sunan modern, iş sınıfı düzeyinde bir salon deneyimi.

: Özenle hazırlanmış menüler, üst düzey içecekler ve stattaki en iyi görüş açılarından bazılarını sunan modern, iş sınıfı düzeyinde bir salon deneyimi. Platinum (Kişi başı 1.950 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Üst düzey alakart yemekler ve en üst kategorideki premium koltuklara doğrudan erişim sunan lüks bir ortak salon deneyimi.

: Üst düzey alakart yemekler ve en üst kategorideki premium koltuklara doğrudan erişim sunan lüks bir ortak salon deneyimi. BEYOND Platinum (Kişi başı 3.550 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Son derece seçkin, özenle hazırlanmış yemekler, üst düzey içecek seçenekleri ve saha manzarası sunan özel, ultra premium sosyal salon.

: Son derece seçkin, özenle hazırlanmış yemekler, üst düzey içecek seçenekleri ve saha manzarası sunan özel, ultra premium sosyal salon. Skybox (Kişi başı 2.400 sterlinden başlayan fiyatlarla / Tam localar 1,49 milyon avroya kadar): Gruplar için en özel, kişiye özel loca ağırlama hizmeti. Bir stadın tüm maçlarını kapsayan, yüksek kapasiteli (50 koltuklu) yönetici locaları için kurumsal veya özel tam loca paketlerinin fiyatı 1,49 milyon avroya kadar çıkıyor (maç başına kişi başı ortalama yaklaşık 4.300 avro).

Dinamik fiyatlandırma yok: Canlı spor ve eğlence etkinliklerindeki son eğilimlerin aksine, resmî sağlayıcı fiyatların sabit olduğunu ve talebe bağlı olarak dinamik biçimde artmayacağını doğruladı.

UEFA Euro 2028 hangi statlarda oynanacak?

Stat (Şehir ve ülke) Kapasite Maç sayısı Bilgiler ve özellikler Wembley Stadyumu (Londra, İngiltere) Yaklaşık 90.000 8 maç Finale, iki yarı finale, 1 çeyrek finale ve 4 grup maçına ev sahipliği yapacak Principality Stadyumu (Cardiff, Galler) Yaklaşık 74.000 6 maç Turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yapacak Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere) Yaklaşık 62.850 5 maç Tamamen geri çekilebilir sahaya sahip son derece modern bir stat Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) Yaklaşık 61.000 5 maç Kuzeydeki önemli merkezlerden biri olması için genişletiliyor Hill Dickinson Stadyumu (Liverpool, İngiltere) Yaklaşık 53.000 5 maç Mersey Nehri kıyısındaki yeni ve son teknolojiyle donatılmış stat St James' Park (Newcastle, İngiltere) Yaklaşık 52.350 5 maç Tutkulu atmosferi ve dik, tek katmanlı tribünleriyle ünlü Hampden Park (Glasgow, İskoçya) Yaklaşık 52.032 6 maç İskoç futbolunun tarihî evi; hem grup hem de eleme maçlarına ev sahipliği yapacak Aviva Stadyumu (Dublin, İrlanda) Yaklaşık 51.700 7 maç Özgün kavisli mimariye sahip stat, çeyrek finale kadar maçlara ev sahipliği yapacak Villa Park (Birmingham, İngiltere) Yaklaşık 50.000+ 4 maç Yenilenen tarihî stat, 3 grup maçına ve bir son 16 turu maçına ev sahipliği yapacak

Grup aşaması dağılımı: Yerel taraftarların turnuvada mücadele eden çok sayıda farklı millî takımı izleyebilmesi için her statta en az iki farklı gruptan maçlar oynanacak.

Ev sahibi avantajı: Avrupa Elemeleri'nden turnuvaya katılma hakkı kazanan ortak ev sahipleri, üç grup maçının tamamını kendi ülkelerinde oynayacak.