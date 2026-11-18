Resmî UEFA EURO 2028 VIP ağırlama paketleri satışa çıktı ve resmî sağlayıcılar aracılığıyla şu anda satın alınabiliyor. Biletinizi hemen güvence altına almak istiyorsanız bu paketlerden yararlanabilirsiniz.

Birleşik Krallık'ın neresinde olursanız olun, üst düzey millî takım futbolu yakınınızda olacak. Taraftarlar favori millî takımlarını takip ederek, belirli stadyumları seçerek veya tarihi finaldeki yerlerini garanti altına alarak deneyimlerini şekillendirebilir.

UEFA EURO 2028 VIP ağırlama biletleri, bunları nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında bilmeniz gerekenleri GOAL anlatsın.

UEFA EURO 2028 ne zaman?

UEFA EURO 2028, 9 Haziran'da Cardiff'te başlayacak.

Toplam 51 maç oynanacak ve final 9 Temmuz'da Wembley Stadyumu'nda yapılacak.

Dört ülkedeki dokuz tarihi statta oynanacak maçlar, millî takım futbolunun heyecanını taraftarların yakınına taşıyacak.

UEFA EURO 2028'e ev sahipliği yapacak şehirler arasında Cardiff ve Dublin'in yanı sıra futbola tutkuyla bağlı Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham ve Londra da bulunuyor.

Şu anda hangi UEFA EURO 2028 biletleri satışta?

Bilet türü Özet Bilet ayırt Stadyum serisi Belirli bir statta oynanacak tüm maçlar için resmî VIP ağırlama alanında yer sağlar. Bilet ayırt Takımımı takip et Seçtiğiniz takımın çeyrek finallere kadar oynayacağı maçlara erişim sağlar. Bilet ayırt Tek maç deneyimi İzlemek istediğiniz bir maçı seçip resmî VIP ağırlama hizmetiyle maça katılmanızı sağlar. Bilet ayırt Final turları serisi Wembley Stadyumu'ndaki en büyük üç maç, yani iki yarı final ve final için resmî VIP ağırlama hizmeti sağlar. Bilet ayırt

Satıştaki UEFA EURO 2028 VIP ağırlama paketleri:

VIP ağırlama türü Kategori Özet Skybox Lüks loca En seçkin ve özel VIP ağırlama deneyimi. Özel hizmet personeliyle birlikte lüks bir locanın yalnızca size tahsis edilmesini içerir. Locada gurme yemekler, şampanya dâhil seçkin içecekler ve locanın önündeki üst düzey stat koltuklarına doğrudan erişim sunar. BEYOND Platinum Özel salon Yalnızca seçili statlarda (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton ve Manchester City statları) sunulan üst düzey bir sosyalleşme alanı. Tanınmış şeflerin hazırladığı özel menülere sahip, seçkin ve samimi bir ortak salon; lüks içecekler, müsaitlik durumuna bağlı olarak öncelikli otopark, özel bir hatıra hediyesi ve orta bölgede yer alan, minderli üst düzey koltuklar sunar. Platinum Üst düzey salon Stat içindeki restoran tarzı şık bir salonda sunulan birinci sınıf ortak VIP ağırlama deneyimi. Alakart yemekleri ve en üst kategorideki seçkin koltuklara doğrudan erişimi içerir. Prestige Üst düzey VIP ağırlama Stat içinde veya bitişiğinde yer alan, çağdaş bir "business class" salonu deneyimi. Özenle hazırlanmış menüler, seçkin içecekler ve mükemmel görüş açısına sahip en üst kategorideki stat koltuklarını sunar. Club Keyif odaklı VIP ağırlama Stat içinde veya bitişiğinde yer alan, rahat, şenlikli ve eğlenceli bir ortak ağırlama alanı. Canlı eğlence, pakete dâhil yiyecek ve içecekler ile iyi konumdaki koltukları sunar. Supporters Club Taraftarlara yönelik VIP ağırlama Belirli maçlara göre düzenlenmiş, takım temalı ortak alanlar. Yiyecek, içecek ve maç koltuğunu içerir.

UEFA EURO 2028 VIP ağırlama biletleri nasıl satın alınır?

Yeni bir ortaklık kapsamında Seat Unique, UEFA EURO 2028'in Resmî VIP Ağırlama Sağlayıcısı BEYOND Hospitality 28 AG'nin Birleşik Krallık ve İrlanda'daki Resmî Çevrim İçi Satış Platformu olarak belirlendi.

Bu iş birliği sayesinde futbolseverler, güvenilir ve kolay bir rezervasyon deneyimiyle 2028'in en çok beklenen maçlarında garantili, üst düzey erişim elde edebilecek.

Resmî VIP ağırlama hizmeti, 90 dakikalık bir futbol maçından çok daha fazlasını kapsıyor. Paketler, statta en iyi görüş açılarını dünya standartlarında yemekler, ücretsiz içecekler ve özel eğlenceyle birleştirerek üst düzey bir maç günü deneyimi sunmak üzere tasarlandı.

İster iş müşterilerinizi ağırlayın, ister ailenizle kutlama yapın, ister arkadaşlarınızla tarihi bir spor etkinliğinin tadını çıkarın; bu paketler maç günü atmosferini ve turnuvanın havasını yaşamak için üst düzey bir ortam sunuyor.

UEFA EURO 2028, Birleşik Krallık ve İrlanda'da standartları belirleyen, üst düzey VIP ağırlama altyapısına sahip statlarda düzenleneceği için yiyecek ve içecek programlarında ünlü şeflerin yöneteceği kapsamlı gastronomi deneyimlerinin yer alması planlanıyor.

UEFA EURO 2028 VIP ağırlama biletleri ne kadar?

VIP ağırlama fiyatları ve paketleri kişi başı 900 sterlinden başlıyor; lüks düzeyine, maçın önemine ve stada göre 3.550 sterlinin üzerine çıkıyor.

VIP ağırlama paketleri ve fiyatlandırma yapısı

Seçkin yemekleri, eğlenceyi ve üst düzey koltukları bir araya getiren paketler, farklı kategorilere ayrılıyor. Her kategorinin resmî başlangıç fiyatı ve sundukları şöyle:

Supporters Club / Club (kişi başı 900 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Taraftar odaklı giriş seviyesi kategori. Hareketli bir atmosfer, sevilen yiyecekler, sınırsız içecekler, mekânda eğlence ve garantili maç bileti sunar.

: Taraftar odaklı giriş seviyesi kategori. Hareketli bir atmosfer, sevilen yiyecekler, sınırsız içecekler, mekânda eğlence ve garantili maç bileti sunar. Prestige (kişi başı 1.450 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Özenle hazırlanmış menüler, seçkin içecekler ve statta sunulan en iyi görüş açılarından bazılarını içeren çağdaş bir business class salonu deneyimi.

: Özenle hazırlanmış menüler, seçkin içecekler ve statta sunulan en iyi görüş açılarından bazılarını içeren çağdaş bir business class salonu deneyimi. Platinum (kişi başı 1.950 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Üst düzey alakart yemekler ve en üst kategorideki seçkin koltuklara doğrudan erişim sunan lüks ortak salon deneyimi.

: Üst düzey alakart yemekler ve en üst kategorideki seçkin koltuklara doğrudan erişim sunan lüks ortak salon deneyimi. BEYOND Platinum (kişi başı 3.550 sterlinden başlayan fiyatlarla) : Özenle hazırlanmış seçkin yemekler, üst düzey içecek seçenekleri ve sahayı olağanüstü bir açıdan görme imkânı sunan özel, ultra lüks sosyalleşme salonu.

: Özenle hazırlanmış seçkin yemekler, üst düzey içecek seçenekleri ve sahayı olağanüstü bir açıdan görme imkânı sunan özel, ultra lüks sosyalleşme salonu. Skybox (kişi başı 2.400 sterlinden başlayan fiyatlarla / locanın tamamı için 1,49 milyon avroya kadar): Gruplara yönelik en seçkin özel loca ağırlama hizmeti. Şirketlere veya özel gruplara yönelik tam loca paketleri, bir stattaki tüm maçları kapsayan, yüksek kapasiteli (50 koltuklu) özel localar için 1,49 milyon avroya kadar çıkıyor (maç başına kişi başı ortalama yaklaşık 4.300 avro).

Dinamik fiyatlandırma yok: Canlı spor ve eğlence etkinliklerinde son dönemde görülen eğilimin aksine resmî sağlayıcı, fiyatların sabit olduğunu ve talebe bağlı olarak dinamik biçimde artmayacağını doğruladı.

UEFA EURO 2028 hangi statlarda oynanacak?

Stat (şehir ve ülke) Kapasite Maç sayısı Bilgiler Wembley Stadyumu (Londra, İngiltere) ~90.000 8 maç Finale, iki yarı finale, 1 çeyrek finale ve 4 grup maçına ev sahipliği yapacak Principality Stadyumu (Cardiff, Galler) ~74.000 6 maç Turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yapacak Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere) ~62.850 5 maç Tamamen geri çekilebilir sahaya sahip son derece modern bir stat Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere) ~61.000 5 maç Kuzeydeki önemli merkezlerden biri olması için kapasitesi artırılıyor Hill Dickinson Stadyumu (Liverpool, İngiltere) ~53.000 5 maç Mersey Nehri kıyısındaki yeni, son teknoloji stat St James' Park (Newcastle, İngiltere) ~52.350 5 maç Tutkulu atmosferi ve dik eğimli, tek katlı tribünleriyle ünlü Hampden Park (Glasgow, İskoçya) ~52.032 6 maç İskoç futbolunun tarihi evi; hem grup hem de eleme turu maçlarına ev sahipliği yapacak Aviva Stadyumu (Dublin, İrlanda) ~51.700 7 maç Kendine özgü kavisli mimarisiyle çeyrek finallere kadar maçlara ev sahipliği yapacak Villa Park (Birmingham, İngiltere) ~50.000+ 4 maç Yenilenen tarihi stat, 3 grup maçı ve bir son 16 turu maçına ev sahipliği yapacak

Grup maçlarının dağılımı: Yerel taraftarların çok sayıda farklı millî takımı izleyebilmesi için her statta en az iki farklı gruptan maçlar oynanacak.

Ev sahibi avantajı: Avrupa Elemeleri'nden turnuvaya katılma hakkı kazanan ortak ev sahiplerinin, üç grup maçının tamamını kendi sahalarında oynaması garanti.