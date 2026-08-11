UEFA Avrupa Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Kesinleşen takvim, takım bilgileri ve daha fazlası

İlk maçların sonuçlarının belli olmasının ardından, 18 ve 19 Mart'taki rövanş karşılaşmaları İstanbul'daki finale giden yolda hangi sekiz takımın kalacağını belirleyecek.

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Avrupa Ligi'nde hangi takımlar oynuyor?

2026/27 UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım, tek ve birleşik bir lig aşaması formatında mücadele ediyor.

On iki kulüp, Avrupa'nın üst düzey liglerinde yurt içi kupa zaferleri ve ligde elde ettikleri üst sıralar sayesinde doğrudan katılım hakkı kazandı:

İngiltere (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

İspanya (La Liga): Celta Vigo, Real Sociedad

Almanya (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

İtalya (Serie A): AC Milan, Juventus

Fransa (Ligue 1): Olympique Marseille, Stade Rennais

Hollanda (Eredivisie): AZ Alkmaar

36 takımlı lig aşamasındaki kalan 24 kontenjan ise şu şekilde belirleniyor:

UEFA Konferans Ligi şampiyonu: Lig aşamasına doğrudan katılım hakkı.

Eleme ve play-off turları (12 takım): Yaz elemlerini geçen kulüpler. Buna Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg ve Ferencváros gibi takımlar da dahil.

Şampiyonlar Ligi play-off geçişleri (11 takım): UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son eleme turlarının ardından Avrupa Ligi'ne geçen kulüpler.

UEFA Avrupa Ligi 2026/27 fikstürü nasıl?

Bu sezonun Avrupa Ligi eleme turları Temmuz 2026'da başladı ve 26 Mayıs 2027'de Frankfurt'ta oynanacak finalle birlikte yaklaşık 11 aya yayıldı:

Lig aşaması: 16 Eylül 2026 - 28 Ocak 2027

Eleme aşaması play-off'ları: 18 ve 25 Şubat 2027

Son 16 turu: 11 ve 18 Mart 2027

Çeyrek finaller: 8 ve 15 Nisan 2027

Yarı finaller: 29 Nisan ve 6 Mayıs 2027

Final: 26 Mayıs 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Almanya)

UEFA Avrupa Ligi maç biletleri nasıl alınır?

UEFA Avrupa Ligi finali dışında, ki tarafsız seyirci biletleri burada UEFA'nın resmî kura sistemiyle dağıtılır, tek tek maçların biletleri doğrudan mücadele eden kulüpler tarafından satılır.

Taraftarların, izlemek istedikleri karşılaşma için ev sahibi kulübün resmî bilet satış portalını ziyaret etmeleri gerekir. Yüksek profilli karşılaşmalarda, birincil bilet satışlarına erişim için çoğu zaman resmî kulüp üyeliği gerekir.

Resmî kontenjanlar tükendiğinde StubHub gibi ikincil pazar yerleri, taraftardan taraftara yeniden satış seçenekleri sunar.

UEFA Avrupa Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi biletlerinin fiyatı; turnuvanın turu, karşılaşan kulüplerin profili ve koltuğun konumu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre değişir.

Lig aşaması maçları için birincil satıştaki nominal bilet fiyatları genellikle 30 € ile 60 €'dan başlarken, yüksek profilli eleme turları ve öne çıkan eşleşmeler daha yüksek fiyatlara ulaşır..

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