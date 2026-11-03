Suudi Süper Kupası biletleri nasıl alınır? Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Suudi Arabistan Süper Kupası, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah ve Al-Kholood gibi güçlü kulüplerin erken bir kupa için mücadele edeceği dört takımlı turnuvayla Kuveyt'e taşınıyor. İlk kez 2013'te düzenlenen organizasyon, sezonun geleneksel açılış maçından dünyanın farklı yerlerindeki seçkin tesislerde gerçekleştirilen üst düzey bir eleme turnuvasına dönüştü.

GOAL, kontenjanlar tükenmeden yerinizi ayırtmanıza yardımcı olmak için maçlarla ilgili tüm temel bilgileri ve doğrulanmış bilet satın alma kanallarını derledi.

Suudi Arabistan Süper Kupası ne zaman?

Suudi Arabistan Süper Kupası'nın 13. organizasyonu, 19-23 Aralık tarihleri arasında Kuveyt'te düzenlenecek. Turnuvada iki çekişmeli yarı final ve bir final oynanacak.

Tarih ve saat Maç Yer Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 20.00 Al-Qadsiah - Al-Ahli (1. yarı final) Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu, Kuveyt şehri Biletler 20 Aralık 2026 Pazar, 20.00 Al-Nassr - Al-Kholood (2. yarı final) Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu, Kuveyt şehri Biletler 23 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 Final: 1. yarı finalin galibi - 2. yarı finalin galibi Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadyumu, Kuveyt şehri Biletler

Suudi Arabistan Süper Kupası biletleri nereden alınır?

Suudi Arabistan Süper Kupası'nın resmî ilk satış biletleri, Kuveyt'teki turnuvanın resmî bilet satış ortağı Webook üzerinden çevrim içi olarak satılıyor. İlk satışta standart oturma kategorilerindeki genel satış kontenjanlarının yanı sıra turnuva bileti paketleri de bulunuyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse Grintahub gibi ikincil satış platformları, son dakika bilet bulmak için alternatif sunuyor. Grintahub, taraftarların maçlara artık katılamayacak diğer taraftarlardan doğrulanmış koltukları doğrudan satın almasına ve bilet takası yapmasına olanak tanıyor.

Suudi Arabistan Süper Kupası biletleri ne kadar?

Webook'ta tek bir yarı final maçı için resmî genel giriş biletlerinin fiyatları yaklaşık 120 SAR'dan (10 KWD) başlıyor. Her iki yarı finali ve finali kapsayan turnuva biletlerinin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 305 SAR (25 KWD).

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse Grintahub gibi ikincil satış platformları, son dakika bilet bulmak için alternatif sunuyor. İkincil piyasadaki bilet ilanları, satıcının belirlediği fiyata ve kategorilerdeki müsaitliğe bağlı olarak yaklaşık 150 SAR'dan başlıyor.

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