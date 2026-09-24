Suudi Pro Lig biletlerini ayırtın:

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Yaklaşan Suudi Pro Lig fikstürleri ve biletler

Suudi Pro Lig biletleri nasıl alınır?

Suudi Pro Lig maç bileti satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig sitesine gitmek ve burada "Matches" sekmesinin altındaki "Fixture/Tickets" bölümüne yönelmektir.

Maç haftaları genellikle üç güne yayılır. Bunların büyük bölümü, Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır ve biletler de genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Buna ek olarak, resmi satış öncesinde yerinizi ayırtmak ya da son dakika bileti yakalamak istiyorsanız, ikincil perakendeci StubHub'ı değerlendirebilirsiniz; burada biletler 17 SAR'den başlıyor.

Suudi Pro Lig biletleri ne kadar?

Genellikle temel bir Suudi Pro Lig maç biletini 50-100 SAR aralığında bulabilirsiniz. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları ya da futbola tutkulu aileler için maça gitmeyi ulaşılabilir kılar.

Ancak özellikle Al Hilal FC veya Al Nassr FC gibi tanınmış futbol takımlarının yer aldığı önemli etkinlikler, bilhassa görüş açısından öne çıkan bölgelerde daha pahalıdır.

Suudi Pro Lig biletlerini satın almak için StubHub üzerinden de ikinci bir seçenek bulunuyor. Buradaki fiyatlar, fikstüre ve tarihe yakınlığa bağlı olarak biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir; biletler 17 SAR'den başlar.

2026/27 Suudi Pro Lig hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Suudi Pro Lig 2007'de kurulmuş olabilir, ancak kökleri 1950'lere ve His Majesty's League organizasyonuna uzanır. O ilk günlere kadar gidildiğinde, dokuz farklı kulüp Suudi şampiyonu olarak zirveye çıktı. Ancak üst düzey ligin Suudi Pro Lig olarak yeniden markalanmasından bu yana üç takım öne çıktı. 2007'den bu yana verilen 18 şampiyonluğun 15'i Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) ve Al-Ittihad'a (3) gitti. Al-Nassr, Jorge Jesus yönetiminde 2025/26 sezonunun sonunda yedi yıllık bekleyişi sona erdirerek yeniden zafere ulaştı. Ange Postecoglou ise o günden bu yana 2026/27 şampiyonluk savunması için takımın başına geçti.

Başarı kaçınılmaz olarak popülerliği de beraberinde getirir. Bu nedenle Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın, buna Al-Ahli de eklenince, ligde en yüksek seyirci sayılarına sahip olması şaşırtıcı değil. Hatta toplam Suudi Pro Lig yıllık seyirci sayısının yüzde 60'ından fazlasını onlar oluşturuyor. Bu kulüpler aynı zamanda Orta Doğu'da kariyerini sürdüren yabancı yıldızların büyük bölümünü de kendilerine çekme eğiliminde oldu.

Cristiano Ronaldo'nun 2022'deki transferi, SPL tarihinin en dikkat çeken transferi oldu. Al-Nassr adeta rüya yaşıyordu; özellikle de CR7 daha önce yerel komşuları ve ezeli rakipleri Al Hilal'e gitmeyi reddetmişken. Ronaldo'nun gelişi, Suudi Arabistan futbolunun genelinde devrim yarattı ve çok sayıda üst düzey Avrupa ligi oyuncusunun Suudi Pro Lig'e katılması için zemini hazırladı.

Mevcut Suudi Pro Lig ekiplerinden dördünün Riyad merkezli olması nedeniyle, yani Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab ve Al-Riyadh'ın burada bulunması sayesinde, Suudi başkentine yapılan bir spor tutkunu seyahati çoğu zaman tatil sırasında bir Pro Lig maçını da kapsar. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran ve Darwin Nunez gibi isimlerin Al-Hilal ve Al-Nassr için oynamış ya da hâlâ oynuyor olması, bu kulüpler sahaya çıktığında bilete talebin yüksek olmasını şaşırtıcı olmaktan çıkarıyor.

Geçmişte Suudi futboluna Riyad kulüpleri damga vurmuş olabilir, ancak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde şehrinden Al Ittihad yıllar boyunca güçlü duruşunu korudu ve hem ülkedeki hem de genel olarak Asya'daki en büyük futbol kulüplerinden biri hâline geldi. Çok sayıda futbolsever, özellikle Karim Benzema, Moussa Diaby ve Fabinho'nun yer aldığı göz alıcı bir kadroya sahip olduklarında onları canlı izlemek ister.

2026/27 sezonu, Suudi futbolunun geneli açısından da ekstra önem taşıyor. Ligin, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapmasına imkân vermek için 24 Aralık 2026'dan 7 Şubat 2027'ye kadar sezon ortasında uzatılmış bir ara vermesi planlanıyor.