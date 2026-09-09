Suudi Pro Ligi biletlerini ayırtın:

🎟️ Suudi Pro Ligi biletleri: BİLET AL

🎟️ Al-Hilal biletleri: BİLET AL

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Yaklaşan 6. hafta için tam fikstür listesi

İşte sezonun yaklaşan 2 haftasında, 18 kulübün tamamını kapsayan şu anda programlanmış tüm maçlar.

Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin, ana sahaları olan Alinma Stadium'un yanı sıra Cidde'deki eski Prince Abdullah Al-Faisal Stadium'da da zaman zaman maçlarına ev sahipliği yaptığını da not edin. Bu nedenle aynı kulüp için her iki stadın da listelendiğini görürseniz şaşırmayın.

6. hafta

Tarih Maç Saat AST (GMT +3 saat) Stadyum Biletler 7 Eylül 2026 Pazartesi Al Khaleej - Al Riyadh 20.30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Biletler 7 Eylül 2026 Pazartesi Al Hilal - Neom SC 23.00 Kingdom Arena Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Ettifaq - Al Faisaly 20.30 Al Ettifaq Club Stadium Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Hazem - Al Taawoun 20.55 Al Hazem Club Stadium Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Ittihad - Al Fayha 23.00 Alinma Stadium Biletler 8 Eylül 2026 Salı Al Qadsiah - Al Ahli 23.00 Mohammed Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba Al Kholood - Al Shabab 20.55 Al Hazem Club Stadium Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba Al Fateh - Diriyah Club 23.00 Maydan Tamweel Al Oula Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba Al Nassr - Abha 23.00 Al-Awwal Park Biletler

Suudi Pro Ligi biletleri nasıl alınır?

Suudi Pro Ligi maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig sitesine giderek 'Matches' sekmesi altındaki 'Fixture/Tickets' bölümüne gitmektir.

Maç haftaları genellikle üç güne yayılır. Bunların büyük bölümü, Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır ve biletler de genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Buna ek olarak, biletleri resmi satıştan önce güvence altına almak istiyorsanız ya da son dakika bileti yakalamayı umuyorsanız, ikincil satıcı StubHub'ı değerlendirmek isteyebilirsiniz; burada biletler 17 SAR'dan başlıyor.

Suudi Pro Ligi biletleri ne kadar?

Temel bir Suudi Pro Ligi maç biletini genellikle 50-100 SAR aralığında bulabilirsiniz. Bu da tek başına seyahat edenler, taraftar grupları veya futbola tutkuyla bağlı aileler için maça gitmeyi ulaşılabilir kılar.

Yine de özellikle Al Hilal FC veya Al Nassr FC gibi tanınmış futbol takımlarının yer aldığı önemli etkinlikler, bilhassa en iyi görüş alanlarında daha pahalıdır.

Suudi Pro Ligi bileti satın almak için StubHub üzerinden de ikincil bir seçenek bulunuyor. Buradaki fiyatlar, fikstüre ve tarihe ne kadar yakın olunduğuna bağlı olarak biletin liste fiyatının hem üstüne çıkabilir hem de altına inebilir; biletler 17 SAR'dan başlar.

2026/27 Suudi Pro Ligi hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Suudi Pro Ligi 2007'de kurulmuş olabilir, ancak kökleri 1950'lere ve His Majesty's League organizasyonuna dayanıyor. O ilk günlere kadar gidildiğinde, Suudi şampiyonu olarak zirveye çıkan dokuz farklı kulüp bulunuyor. Ancak üst seviye lig Suudi Pro Ligi olarak yeniden markalandığından bu yana üç takım öne çıktı. 2007'den bu yana dağıtılan 18 şampiyonluğun 15'i Al-Hilal'e (8), Al-Nassr'a (4) ve Al-Ittihad'a (3) gitti; Al-Nassr ise Jorge Jesus yönetiminde 2025/26 sezonunun sonunda tacı yeniden alarak yedi yıllık bekleyişi sonlandırdı. Ange Postecoglou ise o tarihten sonra 2026/27 sezonundaki şampiyonluk unvanı savunması için takımın başına geçti.

Başarı kaçınılmaz olarak popülerliği getiriyor. Bu nedenle Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın, Al-Ahli ile birlikte ligin en yüksek seyirci ortalamasına sahip kulüpleri olması şaşırtıcı değil. Hatta bu kulüpler, Suudi Pro Ligi'nin toplam yıllık seyirci sayısının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Bu kulüpler ayrıca Orta Doğu'da forma giyen yabancı yıldızların büyük bölümünü de çekme eğiliminde oldu.

Cristiano Ronaldo'nun 2022'deki transferi, SPL tarihinin en dikkat çekici imzası oldu. Al-Nassr adeta rüyadaydı; özellikle de CR7 daha önce yerel komşuları ve ezeli rakipleri Al Hilal'den gelen teklifi reddetmişken. Ronaldo'nun gelişi, Suudi Arabistan futbolunun genelini dönüştürdü ve çok sayıda üst düzey Avrupa ligi oyuncusunun Suudi Pro Ligi'ne katılması için zemini hazırladı.

Mevcut Suudi Pro Ligi ekiplerinden dördünün Riyad merkezli olmasıyla, yani Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab ve Al-Riyadh'ın bu şehirde yer almasıyla, spor tutkunlarının Suudi başkentine yaptığı bir gezi çoğu zaman tatil sırasında bir Pro Lig maçını da kapsıyor. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran ve Darwin Nunez gibi isimlerin Al-Hilal ve Al-Nassr'da forma giymiş ya da hâlâ forma giyiyor olması, bu kulüpler sahaya çıktığında biletlere talebin yüksek olmasını şaşırtıcı olmaktan çıkarıyor.

Riyad kulüpleri geçmişte Suudi futboluna damga vurmuş olabilir, ancak Kızıldeniz kıyısındaki Cidde şehrinin takımı Al Ittihad yıllar boyunca buna güçlü şekilde karşılık verdi ve hem ülkenin hem de genel olarak Asya'nın en büyük futbol kulüplerinden biri oldu. Çok sayıda futbolsever, özellikle Karim Benzema, Moussa Diaby ve Fabinho'yu içeren yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olduklarında, onları canlı izlemeyi ister.

2026/27 sezonu, Suudi futbolunun geneli için de ekstra önem taşıyor. Lig, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapmasına imkân tanımak için 24 Aralık 2026'dan 7 Şubat 2027'ye kadar sezon ortasında uzatılmış bir ara verecek.