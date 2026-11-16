İtalya Süper Kupası olarak da bilinen Supercoppa Italiana, iki takımlı formatına ve İtalya’ya dönüyor. Son Serie A şampiyonu Inter, geçen sezon Coppa Italia’da ikinci olan Lazio ile 22 Aralık’ta San Siro’da karşılaşacak. Milano’daki bu heyecan verici yıl sonu maçı için biletinizi şimdiden ayırtın.
Inter Milan, son altı Supercoppa Italiana’nın tamamında yer aldı ve 2021-2023 arasında üst üste üç kez şampiyon oldu. Lazio’nun turnuvadaki son başarısı ise 2019’a uzanıyor. Geçen aralık ayında Riyad’daki King Saud University Stadyumu’nda Bologna’yı 2-0 yenen Napoli kupayı kazandı.
Cristian Chivu’nun Inter’i, karşılaşmaya psikolojik üstünlükle çıkacak. San Siro’da oynanacak maçta ev sahibi avantajına sahip olmasının yanı sıra Lazio’ya karşı 10 maçtır yenilmiyor. Bu seri, mayıs ayındaki Coppa Italia finalinde alınan 2-0’lık galibiyeti de kapsıyor.
Peki tüm bu heyecanı tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere Supercoppa Italiana için mevcut tüm bilet seçeneklerini anlatıyor.
Supercoppa Italiana 2026 ne zaman?
Supercoppa Italiana’nın Inter Milan ile Lazio’yu karşı karşıya getirecek son organizasyonu, Milano’daki San Siro’da düzenlenecek. Maçın yerel saatle (CET) 21.00’de başlaması planlanıyor.
Supercoppa Italiana 2026 biletleri nasıl alınır?
Supercoppa Italiana 2026’nın resmî biletleri ağırlıklı olarak Serie A’nın resmî bilet satış ortağı Vivaticket ve katılımcı kulüplerin portalları üzerinden satılıyor.
Kulüplerin Supercoppa maçları için bilet satışları genellikle aşamalı olarak açılıyor. Maçtan haftalar önce kombine sahiplerine öncelik tanınıyor, ardından taraftar kartı/CRN sahiplerinin satış dönemi geliyor. Bilet kalırsa genel satış başlıyor.
Son anda bilet bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.
Garantili bilet transferi: Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla tüm bilet transferlerini ve satın alımlarını koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğinizde geçerli olacağını garanti ediyor; aksi hâlde ödemenizin %100’ü iade ediliyor.
Supercoppa Italiana 2026 biletleri ne kadar?
İtalya’daki benzer büyük ulusal kupa finalleri ve San Siro’nun standart tribün fiyatları temel alındığında, resmî genel satış biletlerinin stadyumdaki kat ve tribüne göre 35 € ile 250 € veya daha yüksek fiyatlar arasında olması bekleniyor.
Tahminî resmî nominal fiyat aralıkları, San Siro’nun üç katına (Anelli) ve dört tribününe göre şöyle:
Oturma bölümü
Konum ve görüş açısı
Tahminî resmî fiyat
Terzo Anello (3. kat)
Üst katın yüksek bölümü (Blu, Verde, Rosso)
35 €-55 €
Secondo Anello Blu / Verde
Kalelerin arkası (Curva Sud ve Nord)
50 €-80 €
Primo Anello Blu / Verde
Kalelerin arkasındaki alt kat
75 €-110 €
Secondo Anello Rosso / Arancio
Yan tribünlerin üst-orta bölümü
110 €-160 €
Primo Anello Arancio
Ana yan tribünün alt katı (yedek kulübelerinin karşısı)
150 €-210 €
Primo Anello Rosso ve Poltroncine
Ana tribünün alt katı (yedek kulübelerinin arkası)
190 €-260 € ve üzeri
VIP / Ağırlama salonları
Özel localar ve saha kenarı kulüpleri
400 €-800 € ve üzeri
Ek bilgiler için kulüplerin resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
Supercoppa Italiana hakkında bilmeniz gereken her şey
Supercoppa Italiana’nın son kazananları şöyle:
Yıl (ay)
Şampiyon
İkinci
Skor
2025 (Aralık)
Napoli
Bologna
2-0
2025 (Ocak)
AC Milan
Inter Milan
3-2
2024
Inter Milan
Napoli
1-0
2023
Inter Milan
AC Milan
3-0
2022
Inter Milan
Juventus
2-1 (uzatmalarda)
2021
Juventus
Napoli
2-0
2019 (Aralık)
Lazio
Juventus
3-1
2019 (Ocak)
Juventus
AC Milan
1-0
2017
Lazio
Juventus
3-2
2016
AC Milan
Juventus
4-3 (penaltılarla)