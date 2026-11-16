İtalya Süper Kupası olarak da bilinen Supercoppa Italiana, iki takımlı formatına ve İtalya’ya dönüyor. Son Serie A şampiyonu Inter, geçen sezon Coppa Italia’da ikinci olan Lazio ile 22 Aralık’ta San Siro’da karşılaşacak. Milano’daki bu heyecan verici yıl sonu maçı için biletinizi şimdiden ayırtın.

Inter Milan, son altı Supercoppa Italiana’nın tamamında yer aldı ve 2021-2023 arasında üst üste üç kez şampiyon oldu. Lazio’nun turnuvadaki son başarısı ise 2019’a uzanıyor. Geçen aralık ayında Riyad’daki King Saud University Stadyumu’nda Bologna’yı 2-0 yenen Napoli kupayı kazandı.

Cristian Chivu’nun Inter’i, karşılaşmaya psikolojik üstünlükle çıkacak. San Siro’da oynanacak maçta ev sahibi avantajına sahip olmasının yanı sıra Lazio’ya karşı 10 maçtır yenilmiyor. Bu seri, mayıs ayındaki Coppa Italia finalinde alınan 2-0’lık galibiyeti de kapsıyor.

Peki tüm bu heyecanı tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere Supercoppa Italiana için mevcut tüm bilet seçeneklerini anlatıyor.

Supercoppa Italiana 2026 ne zaman?

Supercoppa Italiana’nın Inter Milan ile Lazio’yu karşı karşıya getirecek son organizasyonu, Milano’daki San Siro’da düzenlenecek. Maçın yerel saatle (CET) 21.00’de başlaması planlanıyor.

Supercoppa Italiana 2026 biletleri nasıl alınır?

Supercoppa Italiana 2026’nın resmî biletleri ağırlıklı olarak Serie A’nın resmî bilet satış ortağı Vivaticket ve katılımcı kulüplerin portalları üzerinden satılıyor.

Kulüplerin Supercoppa maçları için bilet satışları genellikle aşamalı olarak açılıyor. Maçtan haftalar önce kombine sahiplerine öncelik tanınıyor, ardından taraftar kartı/CRN sahiplerinin satış dönemi geliyor. Bilet kalırsa genel satış başlıyor.

Son anda bilet bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla tüm bilet transferlerini ve satın alımlarını koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğinizde geçerli olacağını garanti ediyor; aksi hâlde ödemenizin %100’ü iade ediliyor.

Supercoppa Italiana 2026 biletleri ne kadar?

İtalya’daki benzer büyük ulusal kupa finalleri ve San Siro’nun standart tribün fiyatları temel alındığında, resmî genel satış biletlerinin stadyumdaki kat ve tribüne göre 35 € ile 250 € veya daha yüksek fiyatlar arasında olması bekleniyor.

Tahminî resmî nominal fiyat aralıkları, San Siro’nun üç katına (Anelli) ve dört tribününe göre şöyle:

Oturma bölümü Konum ve görüş açısı Tahminî resmî fiyat Terzo Anello (3. kat) Üst katın yüksek bölümü (Blu, Verde, Rosso) 35 €-55 € Secondo Anello Blu / Verde Kalelerin arkası (Curva Sud ve Nord) 50 €-80 € Primo Anello Blu / Verde Kalelerin arkasındaki alt kat 75 €-110 € Secondo Anello Rosso / Arancio Yan tribünlerin üst-orta bölümü 110 €-160 € Primo Anello Arancio Ana yan tribünün alt katı (yedek kulübelerinin karşısı) 150 €-210 € Primo Anello Rosso ve Poltroncine Ana tribünün alt katı (yedek kulübelerinin arkası) 190 €-260 € ve üzeri VIP / Ağırlama salonları Özel localar ve saha kenarı kulüpleri 400 €-800 € ve üzeri

Ek bilgiler için kulüplerin resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Supercoppa Italiana hakkında bilmeniz gereken her şey

Supercoppa Italiana’nın son kazananları şöyle: