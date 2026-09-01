Süper Lig 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, fiyatlar, stat bilgileri ve daha fazlası

Türkiye Süper Lig, heyecan ve eğlence sunmaktan asla geri kalmıyor. Elektrik yüklü maç günü atmosferleri, bol gollü karşılaşmalar ve nefes kesen şampiyonluk yarışları, taraftarların maç bileti almak için akın etmesinin cazip nedenlerinden sadece bazıları. Çok yakında oynanacak bazı dev maçlar için yerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bu sezon Süper Lig heyecanını daha da artıran bir diğer unsur ise büyük kulüplerin, spor dünyasının elit isimlerini kadrolarına katmak için kesenin ağzını açması oldu.

Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood için 39 milyon € harcadı ve Galatasaray, AC Milan'ın Rafael Leão'sunu 38 milyon € karşılığında kadrosuna katmak için diğer Avrupa kulüplerine karşı verilen yarışı kazandı. Ancak manşetleri süsleyen transferi elbette Trabzonspor yaptı ve Mohamed Salah'ı bedelsiz olarak sansasyonel bir şekilde renklerine bağladı.

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunu üst üste dördüncü kez kazandı. Sarı-kırmızılılar bunu daha önce 1997-2000 arasında da başarmıştı. Okan Buruk'un İstanbul ekibi şimdi üst üste beşinci şampiyonluğunu alarak rekor kırmayı hedefliyor. Ancak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türk futbolunun diğer devleri de buna engel olmak isteyecektir.

GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere Türkiye Süper Lig biletleriyle ilgili en güncel bilgileri sizin için derledi.

Yaklaşan Türkiye Süper Lig öne çıkan maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 4 Eyl Cuma (20.00) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul) Biletler 5 Eyl Cmt (20.00) Fenerbahçe - Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler 6 Eyl Paz (20.00) Trabzonspor - Gençlerbirliği Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler 11 Eyl Cum (20.00) Beşiktaş - Erzurumspor Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler 13 Eyl Paz (20.00) Galatasaray - Kocaelispor Ali Sami Yen Spor Kompleksi - RAMS Park (İstanbul) Biletler 14 Eyl Pzt (20.00) Gaziantep - Fenerbahçe Gaziantep Stadyumu (Gaziantep) Biletler 19 Eyl Cmt (20.00) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul) Biletler 19 Eyl Cmt (20.00) Trabzonspor - Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler 20 Eyl Paz (17.00) Fenerbahçe - Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler 20 Eyl Paz (20.00) Amed - Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Biletler

Türkiye Süper Lig biletleri nasıl alınır?

Resmi Türkiye Süper Lig maç biletleri, merkezi elektronik biletleme platformu Passo üzerinden ya da Passo mobil uygulamasından satın alınabilir ve genellikle yalnızca ilgili maç haftasından 3 ila 5 gün önce satışa çıkar.

Galatasaray veya Fenerbahçe gibi önde gelen kulüpler, öncelikli satış dönemlerini ilk olarak kulüp üyeleri ya da premium taraftar kartı kademeleri için açar.

Şiddeti ve bilet karaborsasını önlemeye yönelik katı Türk spor yasaları nedeniyle standart bir bileti doğrudan satın alamazsınız; biletin, yetkili bir taraftar kimlik kartına elektronik olarak tanımlanması gerekir.

Bilet satın almadan önce, maça gidecek her kişinin aktif bir Passo Taraftar Kartı'na sahip olması gerekir. Bu kart daha önce Passolig olarak biliniyordu. Bir kart, stadyuma birden fazla kişiyi okutmak için kullanılamaz.

Karta başvurmak için resmi Passo Taraftar sitesini ziyaret etmeniz veya Passo mobil uygulamasını indirmeniz gerekir. Yabancı taraftarlar/turistler yabancı pasaport seçeneğini seçmeli, pasaport bilgilerini girmeli ve net bir pasaport fotoğrafı yüklemelidir.

Buna ek olarak, taraftarlar Türkiye Süper Lig maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olup, son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Türkiye Süper Lig biletleri ne kadar?

Resmi Türkiye Süper Lig maç biletleri genel olarak 1.000 TL ile 15.000 TL (25 € ila 400 €+) arasında değişir ancak ev sahibi kulübün profiline, rakibe ve seçilen tribün kategorisine göre ciddi farklılık gösterir.

Fiyatlandırma, rekabet düzeyi ve coğrafi sınırlara göre belirgin şekilde ayrılır:

Büyük Kulüpler: Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) ve Beşiktaş'ın (Tüpraş Stadyumu) iç saha maçlarında standart koltuklar genellikle yaklaşık 30 € ile 150 € arasında başlarken, yüksek profilli yerel derbilerde fiyatlar 100 € ile 350 €+ seviyesine çıkabilir.

Orta Sıra ve Anadolu Kulüpleri: Başkent İstanbul dışındaki bu daha küçük takımların, örneğin Konyaspor, Gaziantep ve Kasımpaşa'nın, sunduğu biletler oldukça uygun fiyatlıdır; standart yetişkin koltukları çoğu zaman 20 €'nun altında başlar.

Ek bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Türkiye Süper Lig statları ve sahaları

Kulüp Stadyum ve konum Kapasite Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (İstanbul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (İstanbul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadyumu (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadyumu (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadyumu (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir) 19.713 İstanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadyumu (Rize) 15.197 Corum Çorum Şehir Stadyumu (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadyumu (Alanya) 9.789



