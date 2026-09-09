Serie A 2026/27 biletleri nasıl alınır: Maç günü fikstürü, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Serie A biletlerini ayırtın:

🎟️ Serie A biletleri: BİLET AYIRTIN

🎟️ Juventus biletleri: BİLET AYIRTIN

🎟️ Inter Milan biletleri: BİLET AYIRTIN

🎟️ AC Milan biletleri: BİLET AYIRTIN

🎟️ 100 € altı biletler: BİLET AYIRTIN

🎟️ Ağırlama paketleri ve biletler: BİLET AYIRTIN

🎟️ Aile alanları ve biletler: BİLET AYIRTIN

🎟️ San Siro biletleri: BİLET AYIRTIN

🎟️ Stadio Olimpico biletleri: BİLET AYIRTIN

Serie A biletleri nasıl satın alınır?

Serie A maçları için tek maçlık girişlerden kombinelere ve ek ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

Serie A bileti satın almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmi internet sitelerine gidip ardından "Biletler" bölümüne geçmektir.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse, ya da resmi satıştan önce yerinizi garanti altına almak istiyorsanız, veya belki de son dakika bileti kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Serie A biletleri ne kadar?

Serie A biletlerinin maliyeti büyük ölçüde değişiklik gösterir. Çoğu kulüp yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe değişir; yeniden satış sitelerinde en düşük fiyatlı biletler yaklaşık 40 €'dan başlar.

Bu etkenlere ek olarak, stadyum içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler ve en iyi görüş açısına sahip yerler en yüksek ücreti gerektirir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategoriye ayırır; AC Milan ile Inter Milan arasındaki Milano derbisi ve Roma ile Lazio arasındaki Roma derbisi gibi büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar en üst kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre yükselir.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Serie A kulüplerini, iç saha stadyumlarını, beklenen maç günü bilet fiyat aralıklarını ve kombine başlangıç fiyatlarını gösteriyor.

2026-27 Serie A kulüpleri: bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet fiyat aralığı (yetişkin) Kombine (yetişkin) AC Milan San Siro Stadyumu 30 € - 220 € 430 €'dan başlayan fiyatlarla Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € 340 €'dan başlayan fiyatlarla Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € 240 €'dan başlayan fiyatlarla Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € 300 €'dan başlayan fiyatlarla Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € 390 €'dan başlayan fiyatlarla Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € 350 €'dan başlayan fiyatlarla Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € 160 €'dan başlayan fiyatlarla Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € 200 €'dan başlayan fiyatlarla Inter Milan San Siro Stadyumu 30 € - 240 € 399 €'dan başlayan fiyatlarla Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € 430 €'dan başlayan fiyatlarla Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € 280 €'dan başlayan fiyatlarla Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € 170 €'dan başlayan fiyatlarla Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € 230 €'dan başlayan fiyatlarla Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € 250 €'dan başlayan fiyatlarla Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € 190 €'dan başlayan fiyatlarla Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € 277 €'dan başlayan fiyatlarla Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € 150 €'dan başlayan fiyatlarla Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € 220 €'dan başlayan fiyatlarla Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € 180 €'dan başlayan fiyatlarla Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € 250 €'dan başlayan fiyatlarla

Serie A hakkında bilmeniz gereken her şey

Serie A, Juventus, AC Milan ve Inter Milan gibi uzun ve şanlı geçmişe sahip, dünyanın en büyük ve en çok desteklenen kulüplerinden bazılarını bünyesinde barındıran, gezegendeki en prestijli futbol liglerinden biri olarak bilinir.

Serie A ayrıca çok sayıda yetenekli oyuncuyu da kendine çeker; bu yüzden dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin heyecan verici aksiyonu yerinde izlemek için İtalya'ya gelmek istemesine şaşmamak gerekir. İnsanlar sadece üst düzey futbolun cazibesiyle değil, ülkenin sunduğu her şeyi deneyimlemek için de akın akın seyahat eder.

İtalya'da 1929-30 futbol sezonunun başlamasından önce, 1898'den beri oynanan mevcut İtalya Futbol Şampiyonası'nın ulusal lig usulü formatta yeniden yapılandırılması gerçekleşti ve bu da bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz Serie A formatını oluşturdu.

Zengin tarihi, teknik oyun tarzı, savunma disiplini ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Serie A, küresel futboldaki en güçlü ligler arasında istikrarlı şekilde gösterilmiştir. 2025/26 sezonu itibarıyla Serie A, son beş sezondaki Avrupa kupası performanslarına göre UEFA katsayı sıralamasında İngiltere Premier League'inin arkasında ve İspanya La Liga'nın önünde ikinci sırada yer aldı.

Inter Milan, geçen sezon üç sezon içinde ikinci Serie A şampiyonluğunu ve toplamda 21. şampiyonluğunu kazanarak son şampiyon oldu. Inter ayrıca Coppa Italia kupasını da kaldırarak, 2009/2010'daki ünlü üçlemeyle taçlanan sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda birden fazla kupa kazandı.

Bununla birlikte, lig şampiyonlukları açısından geri kalanların açık ara önünde olan takım Juventus. Juventus, 2011-2020 arasındaki art arda dokuz yıllık şampiyonluk serisi dahil olmak üzere toplam 36 İtalya şampiyonluğu kazandı.