İlk kez düzenlenen Rugby Nations Championship heyecan verici bir sona yaklaşıyor. Türünün ilk örneği olan tarihi Final Haftası, 27-29 Kasım’da (cuma-pazar) Twickenham’daki Allianz Stadium’da yapılacak.

Talep yüksek olacak; beklemeyin, biletlerinizi bugün ayırtın.

Tekil hazırlık maçlarının yerini puan tablosundaki sıralamanın büyük önem taşıdığı karşılaşmalara bıraktığı yepyeni turnuvada, dünyanın önde gelen 12 ragbi takımı coğrafi olarak ayrılmış iki gruba bölündü.

On iki takımın tamamı, grup aşamasını hangi sırada bitirirse bitirsin Final Haftası’nda oynayacak. GOAL, World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri aktarıyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Haftası ne zaman?

Nations Championship 2026 grup aşamasının ardından Final Haftası, 27 Kasım Cuma ile 29 Kasım Pazar arasında Londra’nın Twickenham semtindeki Allianz Stadium’da düzenlenecek. Şampiyonun belirleneceği büyük final, Güney Afrika ile Fransa arasında 29 Kasım Pazar günü saat 16.40’ta (GMT) oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Sıralama ve karşılaşma Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11’incilik: Fiji-İtalya Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5’incilik: İrlanda-Avustralya Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9’unculuk: Galler-Japonya Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3’üncülük: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7’ncilik: İskoçya-Arjantin Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Güney Afrika-Fransa Biletler

World Rugby Nations Championship 2026 Final Haftası biletleri nasıl alınır?

Allianz Stadium’da (Twickenham) oynanacak altı final karşılaşmasının biletleri, Nations Championship Rugby’nin resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak yönetiliyor.

Turnuva biletleri, karşılaşmanın türüne ve çeşitli öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüplere ve tahsisli koltuk hakkı sahiplerine ön satış : İlk satış dönemleri, tahsisli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026’da başladı.

: İlk satış dönemleri, tahsisli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026’da başladı. Final Haftası genel satışı: Allianz Stadium’daki final hafta sonunun biletleri Mart 2026’da genel satışa çıktı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda alıcılara güvence veriyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Haftası biletleri ne kadar?

Final Haftası’ndaki her biri iki maçlık günler ve birden fazla günü kapsayan kombine biletler için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık program : Günlük biletler 20-125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20-125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maçlık program : Günlük biletler 40-180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40-180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maçlık program : Günlük biletler 125-280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125-280 sterlin arasında Birden fazla günü kapsayan kombine biletler (2 veya 3 gün): %10 ile %15 arasında artan oranlarda indirim sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin kombinesinin fiyatı 242-514 sterlin arasında.

Etkinlik tarihi yaklaştıkça ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 özel paketleri ve ağırlama biletleri

Ragbi birliğinde ağırlama paketi, standart bir biletin sunduğundan daha fazlasını içeren üst düzey maç günü paketine verilen addır.

Bu deneyimler, maç öncesinde atmosferi yaşamak için salon ve barlara girişten açık büfe veya birkaç servisten oluşan yemek seçeneklerine, sınırlı sayıda konuğa ayrılan özel süitlere kadar uzanabilir.

Resmî paketler ve biletler, yetkili kanallardan doğrudan satın alınabilir:

Doğrudan çevrim içi rezervasyon : Paketleri Nations Championship’in resmî bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden satın alabilirsiniz.

: Paketleri Nations Championship’in resmî bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden satın alabilirsiniz. Resmî ağırlama hizmeti sağlayıcıları: Allianz Stadium’un münhasır ağırlama acentesi, özel paketlerin tahsisini de yönetiyor. Paketlerin içeriklerini Keith Prowse sitesinde inceleyip rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

World Rugby Nations Championship 2026’da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, altışarlı iki coğrafi gruba ayrılmış, dünyanın önde gelen 12 takımı yer alıyor. Grup aşamasını şu sıralarda tamamladılar:

Kuzey Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Güney Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Fransa (26 puan) Güney Afrika (22 puan, sayı farkı +135) İngiltere (25 puan) Yeni Zelanda (22 puan, sayı farkı +41) İrlanda (24 puan) Avustralya (14 puan) İskoçya (20 puan) Arjantin (11 puan) Galler (17 puan) Japonya (5 puan) İtalya (2 puan) Fiji (4 puan)

World Rugby Nations Championship’in turnuva formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakiple birden fazla test maçı oynamak yerine, karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynandı. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa’nın simgesel statlarında oynamak için kuzeye gitti.

Puan durumu: Takımlar yalnızca karşı gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin, Altı Ulus takımları, Güney takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan sıralamada birbirleriyle yarışıyor.

Final Haftası

Turnuvanın son aşaması, kasım sonunda Twickenham’daki Allianz Stadium’da tek bir büyük hafta sonu boyunca oynanıyor.

Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle tam olarak aynı sırada bitiren takıma karşı nihai sıralamayı belirleyecek bir maç oynamak üzere Londra’ya gidiyor.