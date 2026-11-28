İlk kez düzenlenen Rugby Nations Championship, heyecan verici bir sona yaklaşıyor. Tarihte bir ilk olacak Final Haftası, 27-29 Kasım'da (Cuma-Pazar) Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek.

Yoğun talep bekleniyor; biletinizi almak için gecikmeyin.

Tekil hazırlık maçlarının yerini puan tablosunda büyük önem taşıyan karşılaşmaların aldığı yeni turnuvada, dünyanın seçkin 12 ragbi takımı coğrafi temelde iki gruba ayrıldı.

On iki takımın tamamı, grup aşamasını hangi sırada bitirirse bitirsin Final Haftası'nda oynayacak. GOAL, World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve diğer ayrıntılar hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Haftası ne zaman?

Nations Championship 2026'nın grup aşamasının ardından Final Haftası, 27 Kasım Cuma ile 29 Kasım Pazar arasında Londra'da, Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek. Turnuvanın genel şampiyonunu belirleyecek büyük final, Güney Afrika ile Fransa arasında 29 Kasım Pazar günü saat 16.40'ta (GMT) oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Sıralama maçı ve eşleşme Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: İskoçya-Arjantin Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Güney Afrika-Fransa Biletler

World Rugby Nations Championship 2026 Final Haftası biletleri nasıl alınır?

Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final haftası maçının biletleri, resmi Nations Championship Rugby internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak yönetiliyor.

Turnuva biletleri, maç türüne ve çeşitli öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa çıkarıldı:

Kulüp ve uzun süreli koltuk hakkı sahipleri için ön satış : Uzun süreli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Uzun süreli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Final Haftası genel satışı: Allianz Stadium'daki final haftasının biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her alışveriş, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güvence veriyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Haftası biletleri ne kadar?

Final Haftası'nda bir günde iki maç izleme imkânı sunan biletlerin ve çok günlük paketlerin resmi fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık gün : Günlük biletler 20-125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20-125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maçlık gün : Günlük biletler 40-180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40-180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maçlık gün : Günlük biletler 125-280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125-280 sterlin arasında Çok günlük paketler (2 veya 3 günlük): Yüzde 10 ile yüzde 15 arasında kademeli indirim sunuluyor. Örneğin, üç günlük yetişkin bileti 242-514 sterlin arasında.

Ek bilgiler için etkinlik tarihi yaklaştıkça turnuvanın resmi sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 premium paketleri ve özel ağırlama biletleri

Ragbi birliğinde özel ağırlama, standart bilet deneyiminin ötesine geçen üst düzey maç günü paketlerine verilen addır.

Bu deneyimler, maç öncesi atmosferi yaşamak için salon ve barlara girişten açık büfe veya birden fazla yemekten oluşan menülere kadar uzanan yeme içme seçeneklerine, hatta sınırlı sayıda konuk için özel localara kadar çeşitlilik gösterebilir.

Resmi paketler ve giriş biletleri, yetkili kanallardan doğrudan satın alınabilir:

Doğrudan çevrim içi rezervasyon : Paketleri resmi Nations Championship bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden alabilirsiniz.

: Paketleri resmi Nations Championship bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden alabilirsiniz. Resmi özel ağırlama sağlayıcıları: Allianz Stadium'un özel ağırlama alanındaki tek yetkili acentesi, premium paketlerin tahsisini de yönetiyor. Paketlerin içeriğini Keith Prowse sitesinde inceleyebilir ve rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

World Rugby Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, dünyanın seçkin 12 takımı coğrafi temelde altışarlı iki gruba ayrılıyor. Grup aşamasını şu sıralarda tamamladılar:

Kuzey Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Güney Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Fransa (26 puan) Güney Afrika (22 puan, +135 sayı farkı) İngiltere (25 puan) Yeni Zelanda (22 puan, +41 sayı farkı) İrlanda (24 puan) Avustralya (14 puan) İskoçya (20 puan) Arjantin (11 puan) Galler (17 puan) Japonya (5 puan) İtalya (2 puan) Fiji (4 puan)

World Rugby Nations Championship'in formatı nasıl?

Takımlar, tek bir rakiple birden fazla test maçı oynamak yerine, karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı döneme yayılan birer maç yapıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynandı. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın simgeleşmiş statlarında oynamak için kuzeye gitti.

Puan durumu: Takımlar yalnızca karşı gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin tablosuna işleniyor. Örneğin, Six Nations takımları Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre oluşan puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.

Final Haftası

Turnuva, kasım sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek tek bir büyük final haftasında sona eriyor.

Takımların tamamı, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son sıralama maçını oynamak için Londra'ya gidiyor.