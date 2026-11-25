İlk kez düzenlenen Rugby Nations Championship, heyecan verici bir sona yaklaşıyor. Türünün ilk örneği olan tarihi Final Hafta Sonu, 27-29 Kasım'da (Cuma-Pazar) Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek.

Biletlere talep yüksek olacak. Gecikmeden biletinizi ayırtın.

Tekil hazırlık maçlarının yerini, lig sıralamasının büyük önem taşıdığı bu yepyeni turnuva aldı. Dünyanın önde gelen 12 ragbi takımı, coğrafi olarak iki gruba ayrıldı.

Grup aşamasını hangi sırada bitirirlerse bitirsinler, 12 takımın tamamı Final Hafta Sonu'nda sahaya çıkacak. GOAL, World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere en güncel bilet bilgilerini aktarıyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu ne zaman?

Nations Championship 2026 grup aşamasının ardından Final Hafta Sonu, 27 Kasım Cuma ile 29 Kasım Pazar arasında Londra'da, Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek. Şampiyonu belirleyecek büyük finalde Güney Afrika ile Fransa, 29 Kasım Pazar günü saat 16.40'ta (GMT) karşılaşacak.

Tarih (& yerel saat) Sıralama ve maç Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik: Fiji-İtalya Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik: İrlanda-Avustralya Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk: Galler-Japonya Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik: İskoçya-Arjantin Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Güney Afrika-Fransa Biletler

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu biletleri nasıl alınır?

Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Nations Championship Rugby'nin resmi internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak yönetiliyor.

Turnuva biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa çıktı:

Kulüp ve tahvil sahiplerine ön satış : En erken satış dönemleri, tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026'da başladı.

: En erken satış dönemleri, tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026'da başladı. Final Hafta Sonu genel satışı: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altında. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve müsabakaya zamanında yetişeceğinden emin olabilir.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu biletleri ne kadar?

Final Hafta Sonu'ndaki iki maçlık günler ve birden fazla günü kapsayan paket biletler için resmi fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20-125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40-180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125-280 sterlin arasında Birden fazla günlük paket biletler (2 veya 3 gün): %10 ile %15 arasında artan oranlarda indirim sunuluyor. Örneğin, yetişkinler için 3 günlük biletin fiyatı 242-514 sterlin arasında.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmi sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 premium paketleri ve ağırlama biletleri

Ragbi maçlarında ağırlama paketi, standart bilet deneyiminin ötesine geçen üst düzey bir maç günü paketidir.

Bu deneyimler, maç öncesi atmosferi yaşamak için salonlara ve barlara girişten açık büfe veya birden fazla yemekten oluşan menü seçeneklerine, hatta sınırlı sayıda konuk için özel süitlere kadar uzanabilir.

Resmi paketler ve biletler, yetkili kanallardan doğrudan satın alınabilir:

Doğrudan çevrim içi rezervasyon : Paketleri Nations Championship'in resmi bilet portalından veya takımların kendi sitelerinden ayırtabilirsiniz.

: Paketleri Nations Championship'in resmi bilet portalından veya takımların kendi sitelerinden ayırtabilirsiniz. Resmi ağırlama hizmeti sağlayıcıları: Premium paket kontenjanlarını Allianz Stadium'un özel ağırlama acentesi de yönetiyor. Paket içeriklerini Keith Prowse sitesinde inceleyip rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

World Rugby Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın önde gelen 12 takımı, coğrafi olarak altışarlı iki gruba ayrıldı. Grup aşamasını şu sıralarda tamamladılar:

Kuzey Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Güney Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Fransa (26 puan) Güney Afrika (22 puan, sayı farkı +135) İngiltere (25 puan) Yeni Zelanda (22 puan, sayı farkı +41) İrlanda (24 puan) Avustralya (14 puan) İskoçya (20 puan) Arjantin (11 puan) Galler (17 puan) Japonya (5 puan) İtalya (2 puan) Fiji (4 puan)

World Rugby Nations Championship'in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakiple birden fazla maç yapmak yerine karşı coğrafi gruptaki altı takımın tamamıyla, iki ayrı döneme yayılan birer maç oynuyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynandı. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın ünlü statlarında oynamak için kuzeye gitti.

Puan durumu: Takımlar yalnızca karşı gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin tablosuna işleniyor. Örneğin Altı Ulus takımları, Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan sıralamada birbirleriyle yarışıyor.

Final Hafta Sonu

Turnuvanın son aşaması, Kasım ayı sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da tek bir büyük final hafta sonunda oynanıyor.

Takımların tamamı, diğer grubu kendileriyle tam olarak aynı sırada bitiren takımla bir sıralama maçı oynamak üzere Londra'ya geliyor.