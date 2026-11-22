İlk kez düzenlenen Rugby Nations Championship, 27-29 Kasım'da (Cuma-Pazar) Twickenham'daki Allianz Stadium'da yapılacak, türünün ilk örneği olan tarihî Final Hafta Sonu ile heyecan verici bir sona yaklaşıyor.

Talep yüksek olacak. Gecikmeyin, biletlerinizi bugün ayırtın.

Tekil hazırlık maçlarının yerini puan tablosunda büyük önem taşıyan karşılaşmalara bıraktığı yepyeni turnuvada, dünyanın önde gelen 12 ragbi takımı coğrafi temelde iki gruba ayrıldı.

On iki takımın tamamı, grup aşamasını hangi sırada bitirirse bitirsin Final Hafta Sonu'nda oynayacak. GOAL, World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil, bilet satın almaya ilişkin en güncel bilgileri sunuyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu ne zaman?

Nations Championship 2026'nın grup aşamasının tamamlanmasının ardından Final Hafta Sonu, 27 Kasım Cuma ile 29 Kasım Pazar arasında Londra'da, Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek. Şampiyonu belirleyecek büyük final (Güney Afrika-Fransa), 29 Kasım Pazar günü saat 16.40'ta (GMT) oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Sıralama maçı ve eşleşme Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik: Fiji-İtalya Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik: İrlanda-Avustralya Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk: Galler-Japonya Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik: İskoçya-Arjantin Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Güney Afrika-Fransa Biletler

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu biletleri nasıl alınır?

Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının bilet satışı, resmî Nations Championship Rugby web sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak yürütülüyor.

Turnuva biletleri, karşılaşmanın türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüp ve debenture sahipleri için ön satış : İlk satış dönemleri, debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026'da başladı.

: İlk satış dönemleri, debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için Ocak 2026'da başladı. Final Hafta Sonu genel satışı: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri, Mart 2026'da genel satışa çıktı.

Son anda yer ayırtmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güvence verir.

World Rugby Nations Championship 2026 Final Hafta Sonu biletleri ne kadar?

Final Hafta Sonu'ndaki iki maçlık günler için tek günlük biletlerin ve çok günlük paket biletlerin resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 £ arasında

: Günlük biletler 20-125 £ arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 £ arasında

: Günlük biletler 40-180 £ arasında 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 £ arasında

: Günlük biletler 125-280 £ arasında Çok günlük paket biletler (2 veya 3 günü kapsayan): %10'dan %15'e kadar artan indirimler sunuyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin biletinin fiyatı 242-514 £ arasında.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini; güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 özel paketleri ve ağırlama biletleri

Ragbi birliğinde ağırlama paketi, standart bir biletin sunduğu deneyimin ötesine geçen, üst düzey maç günü paketine verilen addır.

Bu deneyimler, maç öncesinde atmosferi yaşamak için salonlara ve barlara girişten açık büfe veya çok servisli yemek seçeneklerine, hatta sınırlı sayıda konuk için özel süitlere kadar uzanabilir.

Resmî paketler ve biletler, yetkili kanallardan doğrudan satın alınabilir:

Doğrudan çevrim içi rezervasyon : Paketleri resmî Nations Championship bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden ayırtabilirsiniz.

: Paketleri resmî Nations Championship bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden ayırtabilirsiniz. Resmî ağırlama hizmeti sağlayıcıları: Allianz Stadium'un münhasır ağırlama acentesi, özel paketlerin tahsisini de yürütüyor. Paketlerin içeriklerini Keith Prowse sitesinde inceleyebilir ve rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

World Rugby Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, altışarlı iki coğrafi gruba ayrılmış, dünyanın önde gelen 12 takımı yer alıyor. Grup aşamasını şu sıralarda tamamladılar:

Kuzey Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Güney Yarımküre takımları (grup aşaması puanları) Fransa (26 puan) Güney Afrika (22 puan, sayı farkı +135) İngiltere (25 puan) Yeni Zelanda (22 puan, sayı farkı +41) İrlanda (24 puan) Avustralya (14 puan) İskoçya (20 puan) Arjantin (11 puan) Galler (17 puan) Japonya (5 puan) İtalya (2 puan) Fiji (4 puan)

World Rugby Nations Championship'ın formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakiple birden fazla test maçı oynamak yerine, karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı döneme yayılan birer maç yapıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynandı. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın simgesel statlarında oynamak üzere kuzeye gitti.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre aynı puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.

Final Hafta Sonu

Turnuvanın son aşaması, kasım sonunda tek bir büyük hafta sonu boyunca Twickenham'daki Allianz Stadium'da gerçekleşiyor.

Takımların tamamı, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son sıralamayı belirleyen bir maç oynamak üzere Londra'ya gidiyor.