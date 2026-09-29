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Ragbi Ligi Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır: Bilet fiyatları, tarihler, fikstür, statlar ve daha fazlası

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Bu yıl Güney Yarımküre'deki rugby ligi şöleni için koltuk almayla ilgili bilmeniz gereken her şey

Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici yerel ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik, ancak şimdi dikkatler uluslararası sahneye çevriliyor; Rugby League Dünya Kupası 15 Ekim'de Avustralya'da başlıyor (Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de ortak ev sahipliği yapıyor).

Güney Yarımküre'de bir ay sürecek yoğun ve heyecan dolu bir aksiyon sporseverleri bekliyor. 10 takım küresel zafer için mücadele edecek ve turnuvanın sunduğu her şeyi bugünden maç bileti alarak yaşayabilirsiniz.

Avustralya, kupayı üst üste dördüncü kez ve 1954'teki ilk organizasyondan bu yana toplam 13. kez kazanmanın en güçlü favorisi olarak başlıyor. Ancak diğer ortak ev sahipleri ve Antipodean rakipleri Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga'dan da ciddi bir rekabet görmesi bekleniyor.

Bırakın GOAL, yaklaşan Rugby League Dünya Kupası maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini, bunların nereden satın alınabileceğini, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizin için aktarsın.

Rugby League Dünya Kupası 2026 ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Rugby League Dünya Kupası 2026, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar tarihleri arasında oynanacak. Bir ay sürecek bu prestijli turnuvada toplam 18 maç yer alacak (15 grup maçı, yarı finaller ve final).

Organizasyon ayrıca kadınlar ve tekerlekli sandalye kategorilerindeki turnuvalarla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Aşama

Tarih(ler)

Grup maçları

15 Ekim - 1 Kasım

Yarı finaller

7/8 Kasım

Final

15 Kasım

Rugby League Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmi biletler, her bir ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Rugby League Dünya Kupası sitesi üzerinden satın alınabilir.

Birincil yetkili dağıtım platformu Ticketmaster Australia'dır (ve Ticketmaster New Zealand). Belirli mekâna bağlı olarak, bazı Avustralya veya Yeni Zelanda stadyumlarında oynanacak maçlar gibi durumlarda Ticketek de ortak acente olarak kullanılmaktadır.

Son dakika yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç günü için zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Rugby League Dünya Kupası 2026 biletleri ne kadar?

Rugby League Dünya Kupası 2026 (RLWC2026) için resmi genel giriş biletleri yetişkinler adına 19 Avustralya dolarıdan başlamaktadır, ancak fiyatlar maçın kendisine, mekâna ve oturma kategorisine göre değişecektir.

Maç türü

Yetişkin bileti (16+)

Aile bileti (2+2 veya 1+3)

Grup aşaması ve yarı finaller

19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

Final (Suncorp Stadium)

39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla

109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla


Belirli kategori haritaları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun yerleşim planına büyük ölçüde bağlı olsa da oturma düzeni birkaç genel kademeye ayrılıyor:

  • Kategori 1 / Premium: Orta çizgi boyunca ve alt kat yan çizgilerinde konumlanır, sahayı en iyi merkezî açıdan görme imkânı sunar.
  • Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan bölümlerinde veya köşelerinde yer alır.
  • Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya daha üst tribünlerde bulunur ve en uygun fiyatlı giriş seçeneklerini sunar.

Zaman yaklaştıkça ek bilgi için milli takımın resmi sitelerini ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini de takip edin.

Rugby League Dünya Kupası 2026 fikstürü nedir?

Tarih ve saat (yerel)

Karşılaşma

Mekân (Konum)

Biletler

15 Ekim Per, (20:05 AEDT)

A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda

Allianz Stadium (Sydney)

Biletler

16 Ekim Cum, (17:45 AEDT)

B/C Grubu: Samoa - Fransa

CommBank Stadium (Sydney)

Biletler

17 Ekim Cmt, (14:25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Açıklanacak

17 Ekim Cmt, (17:05 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Tonga

HBF Park (Perth)

Biletler

18 Ekim Paz, (16:05 AEDT)

A Grubu: Fiji - Cook Islands

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Biletler

23 Ekim Cum, (20:05 AEDT)

B/C Grubu: Tonga - Lübnan

CommBank Stadium (Sydney)

Biletler

24 Ekim Cmt, (14:25 PGT)

B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

Açıklanacak

24 Ekim Cmt, (14:35 AWST)

B/C Grubu: İngiltere - Fransa

HBF Park (Perth)

Biletler

25 Ekim Paz, (18:05 NZDT)

A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Islands

One NZ Stadium (Christchurch)

Biletler

25 Ekim Paz, (19:05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Biletler

30 Ekim Cum, (20:05 AEDT)

B/C Grubu: İngiltere - PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Biletler

31 Ekim Cmt, (14:30 AEST)

A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Biletler

31 Ekim Cmt, (19:05 AEST)

A Grubu: Avustralya - Cook Islands

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Biletler

1 Kasım Paz, (17:40 AEDT)

B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Biletler

7 Kasım Cmt, (20:05 AEDT)

1. yarı final - TBC

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Açıklanacak

8 Kasım Paz, (20:05 AEDT)

2. yarı final - TBC

Allianz Stadium (Sydney)

Açıklanacak

15 Kasım Paz, (18:35 AEST)

Final - TBC

Suncorp Stadium (Brisbane)

Açıklanacak

Rugby League Dünya Kupası 2026'nın oynanacağı statlar hangileri?

Aşağıdaki 10 stat, bu yılki Rugby League Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapacak:

Ülke

Mekân (Konum)

Kapasite

Avustralya

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Yeni Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua Yeni Gine

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Rugby League Dünya Kupası'nın son kazananları kimler?

Rugby League Dünya Kupası'nın ilk organizasyonu 1954'te yapıldı. İşte en son finaller:

Yıl

Kazananlar

İkinci olanlar

Final skoru

Mekân (Konum)

2021

Avustralya

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Avustralya

İngiltere

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Avustralya

Yeni Zelanda

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Yeni Zelanda

Avustralya

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Avustralya

Yeni Zelanda

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Avustralya

İngiltere

16-8

Wembley (London)

1992

Avustralya

Büyük Britanya

10-6

Wembley (London)

1988

Avustralya

Yeni Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Avustralya

Büyük Britanya

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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