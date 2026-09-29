Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici yerel ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik, ancak şimdi dikkatler uluslararası sahneye çevriliyor; Rugby League Dünya Kupası 15 Ekim'de Avustralya'da başlıyor (Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de ortak ev sahipliği yapıyor).
Güney Yarımküre'de bir ay sürecek yoğun ve heyecan dolu bir aksiyon sporseverleri bekliyor. 10 takım küresel zafer için mücadele edecek ve turnuvanın sunduğu her şeyi bugünden maç bileti alarak yaşayabilirsiniz.
Avustralya, kupayı üst üste dördüncü kez ve 1954'teki ilk organizasyondan bu yana toplam 13. kez kazanmanın en güçlü favorisi olarak başlıyor. Ancak diğer ortak ev sahipleri ve Antipodean rakipleri Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga'dan da ciddi bir rekabet görmesi bekleniyor.
Bırakın GOAL, yaklaşan Rugby League Dünya Kupası maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini, bunların nereden satın alınabileceğini, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizin için aktarsın.
Rugby League Dünya Kupası 2026 ne zaman?
Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Rugby League Dünya Kupası 2026, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar tarihleri arasında oynanacak. Bir ay sürecek bu prestijli turnuvada toplam 18 maç yer alacak (15 grup maçı, yarı finaller ve final).
Organizasyon ayrıca kadınlar ve tekerlekli sandalye kategorilerindeki turnuvalarla eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Aşama
Tarih(ler)
Grup maçları
15 Ekim - 1 Kasım
Yarı finaller
7/8 Kasım
Final
15 Kasım
Rugby League Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?
Resmi biletler, her bir ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Rugby League Dünya Kupası sitesi üzerinden satın alınabilir.
Birincil yetkili dağıtım platformu Ticketmaster Australia'dır (ve Ticketmaster New Zealand). Belirli mekâna bağlı olarak, bazı Avustralya veya Yeni Zelanda stadyumlarında oynanacak maçlar gibi durumlarda Ticketek de ortak acente olarak kullanılmaktadır.
Son dakika yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç günü için zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.
Rugby League Dünya Kupası 2026 biletleri ne kadar?
Rugby League Dünya Kupası 2026 (RLWC2026) için resmi genel giriş biletleri yetişkinler adına 19 Avustralya dolarıdan başlamaktadır, ancak fiyatlar maçın kendisine, mekâna ve oturma kategorisine göre değişecektir.
Maç türü
Yetişkin bileti (16+)
Aile bileti (2+2 veya 1+3)
Grup aşaması ve yarı finaller
19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Final (Suncorp Stadium)
39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla
Belirli kategori haritaları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun yerleşim planına büyük ölçüde bağlı olsa da oturma düzeni birkaç genel kademeye ayrılıyor:
- Kategori 1 / Premium: Orta çizgi boyunca ve alt kat yan çizgilerinde konumlanır, sahayı en iyi merkezî açıdan görme imkânı sunar.
- Kategori 2: Genellikle stadyumların üst yan bölümlerinde veya köşelerinde yer alır.
- Kategori 3 / Genel giriş: Genellikle kale direklerinin arkasında veya daha üst tribünlerde bulunur ve en uygun fiyatlı giriş seçeneklerini sunar.
Zaman yaklaştıkça ek bilgi için milli takımın resmi sitelerini ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini de takip edin.
Rugby League Dünya Kupası 2026 fikstürü nedir?
Tarih ve saat (yerel)
Karşılaşma
Mekân (Konum)
Biletler
15 Ekim Per, (20:05 AEDT)
A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda
Allianz Stadium (Sydney)
16 Ekim Cum, (17:45 AEDT)
B/C Grubu: Samoa - Fransa
CommBank Stadium (Sydney)
17 Ekim Cmt, (14:25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Açıklanacak
17 Ekim Cmt, (17:05 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Tonga
HBF Park (Perth)
18 Ekim Paz, (16:05 AEDT)
A Grubu: Fiji - Cook Islands
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
23 Ekim Cum, (20:05 AEDT)
B/C Grubu: Tonga - Lübnan
CommBank Stadium (Sydney)
24 Ekim Cmt, (14:25 PGT)
B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Açıklanacak
24 Ekim Cmt, (14:35 AWST)
B/C Grubu: İngiltere - Fransa
HBF Park (Perth)
25 Ekim Paz, (18:05 NZDT)
A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Islands
One NZ Stadium (Christchurch)
25 Ekim Paz, (19:05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
30 Ekim Cum, (20:05 AEDT)
B/C Grubu: İngiltere - PNG
WIN Stadium (Wollongong)
31 Ekim Cmt, (14:30 AEST)
A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
31 Ekim Cmt, (19:05 AEST)
A Grubu: Avustralya - Cook Islands
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
1 Kasım Paz, (17:40 AEDT)
B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
7 Kasım Cmt, (20:05 AEDT)
1. yarı final - TBC
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Açıklanacak
8 Kasım Paz, (20:05 AEDT)
2. yarı final - TBC
Allianz Stadium (Sydney)
Açıklanacak
15 Kasım Paz, (18:35 AEST)
Final - TBC
Suncorp Stadium (Brisbane)
Açıklanacak
Rugby League Dünya Kupası 2026'nın oynanacağı statlar hangileri?
Aşağıdaki 10 stat, bu yılki Rugby League Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapacak:
Ülke
Mekân (Konum)
Kapasite
Avustralya
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Yeni Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua Yeni Gine
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Rugby League Dünya Kupası'nın son kazananları kimler?
Rugby League Dünya Kupası'nın ilk organizasyonu 1954'te yapıldı. İşte en son finaller:
Yıl
Kazananlar
İkinci olanlar
Final skoru
Mekân (Konum)
2021
Avustralya
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Avustralya
İngiltere
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Avustralya
Yeni Zelanda
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Yeni Zelanda
Avustralya
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Avustralya
Yeni Zelanda
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Avustralya
İngiltere
16-8
Wembley (London)
1992
Avustralya
Büyük Britanya
10-6
Wembley (London)
1988
Avustralya
Yeni Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Avustralya
Büyük Britanya
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)