Son dönemde Super League ve NRL'de heyecan verici yerel ragbi ligi maçlarına tanıklık ettik, ancak şimdi dikkatler uluslararası sahneye çevriliyor; Rugby League Dünya Kupası 15 Ekim'de Avustralya'da başlıyor (Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine de ortak ev sahipliği yapıyor).

Güney Yarımküre'de bir ay sürecek yoğun ve heyecan dolu bir aksiyon sporseverleri bekliyor. 10 takım küresel zafer için mücadele edecek ve turnuvanın sunduğu her şeyi bugünden maç bileti alarak yaşayabilirsiniz.

Avustralya, kupayı üst üste dördüncü kez ve 1954'teki ilk organizasyondan bu yana toplam 13. kez kazanmanın en güçlü favorisi olarak başlıyor. Ancak diğer ortak ev sahipleri ve Antipodean rakipleri Yeni Zelanda'nın yanı sıra İngiltere, Samoa ve Tonga'dan da ciddi bir rekabet görmesi bekleniyor.

Bırakın GOAL, yaklaşan Rugby League Dünya Kupası maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini, bunların nereden satın alınabileceğini, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizin için aktarsın.

Rugby League Dünya Kupası 2026 ne zaman?

Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Rugby League Dünya Kupası 2026, 15 Ekim Perşembe ile 15 Kasım Pazar tarihleri arasında oynanacak. Bir ay sürecek bu prestijli turnuvada toplam 18 maç yer alacak (15 grup maçı, yarı finaller ve final).

Organizasyon ayrıca kadınlar ve tekerlekli sandalye kategorilerindeki turnuvalarla eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Aşama Tarih(ler) Grup maçları 15 Ekim - 1 Kasım Yarı finaller 7/8 Kasım Final 15 Kasım

Rugby League Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmi biletler, her bir ev sahibi şehir ve stadyum için yetkili satış portallarına doğrudan bağlantı veren Rugby League Dünya Kupası sitesi üzerinden satın alınabilir.

Birincil yetkili dağıtım platformu Ticketmaster Australia'dır (ve Ticketmaster New Zealand). Belirli mekâna bağlı olarak, bazı Avustralya veya Yeni Zelanda stadyumlarında oynanacak maçlar gibi durumlarda Ticketek de ortak acente olarak kullanılmaktadır.

Son dakika yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç günü için zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Rugby League Dünya Kupası 2026 biletleri ne kadar?

Rugby League Dünya Kupası 2026 (RLWC2026) için resmi genel giriş biletleri yetişkinler adına 19 Avustralya dolarıdan başlamaktadır, ancak fiyatlar maçın kendisine, mekâna ve oturma kategorisine göre değişecektir.

Maç türü Yetişkin bileti (16+) Aile bileti (2+2 veya 1+3) Grup aşaması ve yarı finaller 19 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 49 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla Final (Suncorp Stadium) 39 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla 109 Avustralya dolarından başlayan fiyatlarla





Belirli kategori haritaları, Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine'deki 10 farklı stadyumun yerleşim planına büyük ölçüde bağlı olsa da oturma düzeni birkaç genel kademeye ayrılıyor:

Kategori 1 / Premium : Orta çizgi boyunca ve alt kat yan çizgilerinde konumlanır, sahayı en iyi merkezî açıdan görme imkânı sunar.

Kategori 2 : Genellikle stadyumların üst yan bölümlerinde veya köşelerinde yer alır.

Kategori 3 / Genel giriş : Genellikle kale direklerinin arkasında veya daha üst tribünlerde bulunur ve en uygun fiyatlı giriş seçeneklerini sunar.

Zaman yaklaştıkça ek bilgi için milli takımın resmi sitelerini ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini de takip edin.

Rugby League Dünya Kupası 2026 fikstürü nedir?

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Mekân (Konum) Biletler 15 Ekim Per, (20:05 AEDT) A Grubu: Avustralya - Yeni Zelanda Allianz Stadium (Sydney) Biletler 16 Ekim Cum, (17:45 AEDT) B/C Grubu: Samoa - Fransa CommBank Stadium (Sydney) Biletler 17 Ekim Cmt, (14:25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Lübnan Santos National Football Stadium (Port Moresby) Açıklanacak 17 Ekim Cmt, (17:05 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Tonga HBF Park (Perth) Biletler 18 Ekim Paz, (16:05 AEDT) A Grubu: Fiji - Cook Islands McDonald Jones Stadium (Newcastle) Biletler 23 Ekim Cum, (20:05 AEDT) B/C Grubu: Tonga - Lübnan CommBank Stadium (Sydney) Biletler 24 Ekim Cmt, (14:25 PGT) B/C Grubu: Papua Yeni Gine - Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) Açıklanacak 24 Ekim Cmt, (14:35 AWST) B/C Grubu: İngiltere - Fransa HBF Park (Perth) Biletler 25 Ekim Paz, (18:05 NZDT) A Grubu: Yeni Zelanda - Cook Islands One NZ Stadium (Christchurch) Biletler 25 Ekim Paz, (19:05 AEST) A Grubu: Avustralya - Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Biletler 30 Ekim Cum, (20:05 AEDT) B/C Grubu: İngiltere - PNG WIN Stadium (Wollongong) Biletler 31 Ekim Cmt, (14:30 AEST) A Grubu: Yeni Zelanda - Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Biletler 31 Ekim Cmt, (19:05 AEST) A Grubu: Avustralya - Cook Islands Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Biletler 1 Kasım Paz, (17:40 AEDT) B/C Grubu: Lübnan - Fransa & Tonga - Samoa CommBank Stadium (Sydney) Biletler 7 Kasım Cmt, (20:05 AEDT) 1. yarı final - TBC McDonald Jones Stadium (Newcastle) Açıklanacak 8 Kasım Paz, (20:05 AEDT) 2. yarı final - TBC Allianz Stadium (Sydney) Açıklanacak 15 Kasım Paz, (18:35 AEST) Final - TBC Suncorp Stadium (Brisbane) Açıklanacak

Rugby League Dünya Kupası 2026'nın oynanacağı statlar hangileri?

Aşağıdaki 10 stat, bu yılki Rugby League Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapacak:

Ülke Mekân (Konum) Kapasite Avustralya Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Yeni Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua Yeni Gine Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Rugby League Dünya Kupası'nın son kazananları kimler?

Rugby League Dünya Kupası'nın ilk organizasyonu 1954'te yapıldı. İşte en son finaller:

Yıl Kazananlar İkinci olanlar Final skoru Mekân (Konum) 2021 Avustralya Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Avustralya İngiltere 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Avustralya Yeni Zelanda 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Yeni Zelanda Avustralya 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Avustralya Yeni Zelanda 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Avustralya İngiltere 16-8 Wembley (London) 1992 Avustralya Büyük Britanya 10-6 Wembley (London) 1988 Avustralya Yeni Zelanda 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Avustralya Büyük Britanya 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







