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Primeira Liga 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, fiyatlar, stat bilgileri ve daha fazlası

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Tickets
Portugal Lig
Benfica
FC Porto
Sporting CP

Bu sezon Portekiz Ligi'ndeki heyecan verici karşılaşmaları izleme fırsatını kaçırmayın

Porto, geçen sezon Portekiz'in 'Büyük 3'lüsü arasındaki mücadeleden zirvede çıkarak Primeira Liga şampiyonluğunu 31. kez kazandı. Hem Benfica hem de Sporting CP tacı yeniden ele geçirmek isterken, bizi bir kez daha heyecan verici bir sezon bekliyor.

Lizbon'un iki devi ile Porto, Portekiz futbolunda manşetlerin büyük bölümünü genellikle kapsa da, önümüzdeki aylarda olumlu adımlar atmayı hedefleyen 15 diğer Primeira Liga kulübü daha var ve bugün bunların herhangi birini canlı izlemek için maç bileti satın alabilirsiniz.

Bırakın GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel Portekiz Primeira Liga bilet bilgilerini sunsun.

Öne çıkan yaklaşan Portekiz Primeira Liga maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Konum

Biletler

Cum, 28 Ağu (20.15)

Rio Ave - Sporting CP

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

Biletler

Cmt, 29 Ağu (15.30)

Alverca - Santa Clara

Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)

Biletler

Cmt, 29 Ağu (15.30)

Arouca - Marítimo

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

Biletler

Cmt, 29 Ağu (18.00)

Académico de Viseu - Porto

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

Biletler

Paz, 30 Ağu (15.30)

Nacional - Estrela

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

Biletler

Paz, 30 Ağu (18.00)

Casa Pia - Moreirense

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)

Biletler

Paz, 30 Ağu (20.30)

Famalicão - Gil Vicente

Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)

Biletler

Pzt, 31 Ağu (18.45)

Benfica - Estoril

Estádio da Luz (Lizbon)

Biletler

Pzt, 31 Ağu (20.45)

Sporting Braga - Vitória Guimarães

Braga Municipal Stadium (Braga)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Marítimo - Benfica

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Porto - Moreirense

Estádio do Dragão (Porto)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Sporting CP - Nacional

Estádio José Alvalade (Lizbon)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Alverca - Sporting Braga

Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Estrela - Famalicão

Estádio José Gomes (Amadora)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Gil Vicente - Académico de Viseu

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Santa Clara - Rio Ave

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azorlar)

Biletler

4/5/6/7 Eyl (TBA)

Vitória Guimarães - Casa Pia

Dom Afonso Henriques (Guimaraes)

Biletler

Portekiz Primeira Liga biletleri nasıl alınır?

Resmi Portekiz Primeira Liga biletleri, lig merkezi bilet satışı yapmadığı için doğrudan ev sahibi kulübün kendi bilet satış kanallarından satın alınabilir.

Normal fikstürler için biletler genellikle maç gününden 10 ila 14 gün önce kulüp üyeleri için satışa çıkar, kalan koltuklar ise maçtan yaklaşık bir hafta önce genel satışa açılır.

Ancak O Clássico (Benfica - Porto) ya da Derby de Lisboa (Benfica - Sporting CP) gibi yüksek profilli maçları izlemek istiyorsanız, biletlerin neredeyse hiçbir zaman genel satışa çıkmadığını belirtmekte fayda var; çünkü kulüp üyeleri genellikle mevcut tüm biletleri satın alır.

Buna ek olarak taraftarlar, Portekiz Primeira Liga maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Portekiz Primeira Liga biletleri ne kadar?

Resmi Portekiz Primeira Liga maç biletleri, kulübe, rakibe ve üyelik durumunuza bağlı olarak önemli ölçüde değişir; standart genel satış başlangıç biletleri genellikle €30-€90 arasında değişir. Kulüp üyeleri için, yani Sócios olarak bilinen taraftarlar için, fiyatlar maç başına €15-€40 seviyesine düşebilir.

Ancak Primeira Liga son derece yerelleşmiş bir yapıya sahip olduğundan, fiyatlandırma çerçeveleri kulüpler tarafından bağımsız olarak belirlenir; özellikle de Benfica, Sporting CP ve Porto tarafından.

Daha fazla bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Portekiz Primeira Liga rekorları ve istatistikleri

1934'te kurulan Portekiz Primeira Liga'ya, Benfica, Porto ve Sporting CP'den oluşan 'Büyük Üçlü' (Os Três Grandes) damga vurmuştur. Bu üçlü birlikte, ligin tarihindeki şampiyonlukların yalnızca ikisi dışında tamamını kazandı. Büyük 3 dışında gelen bu iki şampiyonluk, Belenenses (1945-46) ve Boavista (2000-01) tarafından elde edildi.

Üst üste şampiyonluklar: Porto, 1994-1999 arasında bunu başararak üst üste 5 şampiyonluk kazanan tek kulüptür.

En uzun yenilmezlik serisi: Porto, Sérgio Conceição yönetiminde 2020 ile 2022 arasında ligde üst üste 58 maç yenilmeyerek rekor kırdı.

2001'de Boavista'nın yarattığı şok dalgası: Boavista, teknik direktör Jaime Pacheco yönetiminde 2000-01 şampiyonluğunu kazanarak Büyük Üçlü'nün 55 yıllık tekelini kırdı ve Porto şehri genelinde büyük kutlamalara yol açtı.

Hiç küme düşmeme: Benfica, Porto ve Sporting CP, ligin kuruluşundan bu yana hiç küme düşmedi.

Portekiz Primeira Liga statları ve stadyumları

Kulüp

Stadyum ve konum

Kapasite

Benfica

Estádio da Luz (Lizbon)

68.100

Sporting CP

Estádio José Alvalade (Lizbon)

52.095

Porto

Estádio do Dragão (Porto)

50.033

Sporting Braga

Estádio Municipal de Braga (Braga)

30.286

Vitória de Guimarães

Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)

30.029

Santa Clara

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azorlar)

12.500

Gil Vicente

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

12.046

Marítimo

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

10.600

Estrela

Estádio José Gomes (Amadora)

9.288

Casa Pia

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*

7.000

Alverca

Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)

6.932

Académico de Viseu

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

6.912

Moreirense

Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)

6.150

Rio Ave

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

5.300

Nacional

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

5.200

Famalicão

Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)

5.186

Estoril

Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)

5.094

Arouca

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

5.000

*Not: Casa Pia, kendi stadı üst düzey lig gerekliliklerini karşılamadığı için iç saha maçlarını tarafsız Estádio Municipal de Rio Maior'da oynar.


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