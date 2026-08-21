Porto, geçen sezon Portekiz'in 'Büyük 3'lüsü arasındaki mücadeleden zirvede çıkarak Primeira Liga şampiyonluğunu 31. kez kazandı. Hem Benfica hem de Sporting CP tacı yeniden ele geçirmek isterken, bizi bir kez daha heyecan verici bir sezon bekliyor.
Lizbon'un iki devi ile Porto, Portekiz futbolunda manşetlerin büyük bölümünü genellikle kapsa da, önümüzdeki aylarda olumlu adımlar atmayı hedefleyen 15 diğer Primeira Liga kulübü daha var ve bugün bunların herhangi birini canlı izlemek için maç bileti satın alabilirsiniz.
Bırakın GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel Portekiz Primeira Liga bilet bilgilerini sunsun.
Öne çıkan yaklaşan Portekiz Primeira Liga maçları
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Konum
Biletler
Cum, 28 Ağu (20.15)
Rio Ave - Sporting CP
Estádio dos Arcos (Vila do Conde)
Cmt, 29 Ağu (15.30)
Alverca - Santa Clara
Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)
Cmt, 29 Ağu (15.30)
Arouca - Marítimo
Estádio Municipal de Arouca (Arouca)
Cmt, 29 Ağu (18.00)
Académico de Viseu - Porto
Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)
Paz, 30 Ağu (15.30)
Nacional - Estrela
Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)
Paz, 30 Ağu (18.00)
Casa Pia - Moreirense
Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)
Paz, 30 Ağu (20.30)
Famalicão - Gil Vicente
Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)
Pzt, 31 Ağu (18.45)
Benfica - Estoril
Estádio da Luz (Lizbon)
Pzt, 31 Ağu (20.45)
Sporting Braga - Vitória Guimarães
Braga Municipal Stadium (Braga)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Marítimo - Benfica
Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Porto - Moreirense
Estádio do Dragão (Porto)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Sporting CP - Nacional
Estádio José Alvalade (Lizbon)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Alverca - Sporting Braga
Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Estrela - Famalicão
Estádio José Gomes (Amadora)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Gil Vicente - Académico de Viseu
Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Santa Clara - Rio Ave
Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azorlar)
4/5/6/7 Eyl (TBA)
Vitória Guimarães - Casa Pia
Dom Afonso Henriques (Guimaraes)
Portekiz Primeira Liga biletleri nasıl alınır?
Resmi Portekiz Primeira Liga biletleri, lig merkezi bilet satışı yapmadığı için doğrudan ev sahibi kulübün kendi bilet satış kanallarından satın alınabilir.
Normal fikstürler için biletler genellikle maç gününden 10 ila 14 gün önce kulüp üyeleri için satışa çıkar, kalan koltuklar ise maçtan yaklaşık bir hafta önce genel satışa açılır.
Ancak O Clássico (Benfica - Porto) ya da Derby de Lisboa (Benfica - Sporting CP) gibi yüksek profilli maçları izlemek istiyorsanız, biletlerin neredeyse hiçbir zaman genel satışa çıkmadığını belirtmekte fayda var; çünkü kulüp üyeleri genellikle mevcut tüm biletleri satın alır.
Buna ek olarak taraftarlar, Portekiz Primeira Liga maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.
Portekiz Primeira Liga biletleri ne kadar?
Resmi Portekiz Primeira Liga maç biletleri, kulübe, rakibe ve üyelik durumunuza bağlı olarak önemli ölçüde değişir; standart genel satış başlangıç biletleri genellikle €30-€90 arasında değişir. Kulüp üyeleri için, yani Sócios olarak bilinen taraftarlar için, fiyatlar maç başına €15-€40 seviyesine düşebilir.
Ancak Primeira Liga son derece yerelleşmiş bir yapıya sahip olduğundan, fiyatlandırma çerçeveleri kulüpler tarafından bağımsız olarak belirlenir; özellikle de Benfica, Sporting CP ve Porto tarafından.
Daha fazla bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
Portekiz Primeira Liga rekorları ve istatistikleri
1934'te kurulan Portekiz Primeira Liga'ya, Benfica, Porto ve Sporting CP'den oluşan 'Büyük Üçlü' (Os Três Grandes) damga vurmuştur. Bu üçlü birlikte, ligin tarihindeki şampiyonlukların yalnızca ikisi dışında tamamını kazandı. Büyük 3 dışında gelen bu iki şampiyonluk, Belenenses (1945-46) ve Boavista (2000-01) tarafından elde edildi.
Üst üste şampiyonluklar: Porto, 1994-1999 arasında bunu başararak üst üste 5 şampiyonluk kazanan tek kulüptür.
En uzun yenilmezlik serisi: Porto, Sérgio Conceição yönetiminde 2020 ile 2022 arasında ligde üst üste 58 maç yenilmeyerek rekor kırdı.
2001'de Boavista'nın yarattığı şok dalgası: Boavista, teknik direktör Jaime Pacheco yönetiminde 2000-01 şampiyonluğunu kazanarak Büyük Üçlü'nün 55 yıllık tekelini kırdı ve Porto şehri genelinde büyük kutlamalara yol açtı.
Hiç küme düşmeme: Benfica, Porto ve Sporting CP, ligin kuruluşundan bu yana hiç küme düşmedi.
Portekiz Primeira Liga statları ve stadyumları
Kulüp
Stadyum ve konum
Kapasite
Benfica
Estádio da Luz (Lizbon)
68.100
Sporting CP
Estádio José Alvalade (Lizbon)
52.095
Porto
Estádio do Dragão (Porto)
50.033
Sporting Braga
Estádio Municipal de Braga (Braga)
30.286
Vitória de Guimarães
Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)
30.029
Santa Clara
Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azorlar)
12.500
Gil Vicente
Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)
12.046
Marítimo
Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)
10.600
Estrela
Estádio José Gomes (Amadora)
9.288
Casa Pia
Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*
7.000
Alverca
Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)
6.932
Académico de Viseu
Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)
6.912
Moreirense
Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)
6.150
Rio Ave
Estádio dos Arcos (Vila do Conde)
5.300
Nacional
Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)
5.200
Famalicão
Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)
5.186
Estoril
Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)
5.094
Arouca
Estádio Municipal de Arouca (Arouca)
5.000
*Not: Casa Pia, kendi stadı üst düzey lig gerekliliklerini karşılamadığı için iç saha maçlarını tarafsız Estádio Municipal de Rio Maior'da oynar.