Porto, geçen sezon Portekiz'in 'Büyük 3'lüsü arasındaki mücadeleden zirvede çıkarak Primeira Liga şampiyonluğunu 31. kez kazandı. Hem Benfica hem de Sporting CP tacı yeniden ele geçirmek isterken, bizi bir kez daha heyecan verici bir sezon bekliyor.

Lizbon'un iki devi ile Porto, Portekiz futbolunda manşetlerin büyük bölümünü genellikle kapsa da, önümüzdeki aylarda olumlu adımlar atmayı hedefleyen 15 diğer Primeira Liga kulübü daha var ve bugün bunların herhangi birini canlı izlemek için maç bileti satın alabilirsiniz.

Bırakın GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere size en güncel Portekiz Primeira Liga bilet bilgilerini sunsun.

Öne çıkan yaklaşan Portekiz Primeira Liga maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler Cum, 28 Ağu (20.15) Rio Ave - Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Biletler Cmt, 29 Ağu (15.30) Alverca - Santa Clara Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo) Biletler Cmt, 29 Ağu (15.30) Arouca - Marítimo Estádio Municipal de Arouca (Arouca) Biletler Cmt, 29 Ağu (18.00) Académico de Viseu - Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Biletler Paz, 30 Ağu (15.30) Nacional - Estrela Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) Biletler Paz, 30 Ağu (18.00) Casa Pia - Moreirense Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Biletler Paz, 30 Ağu (20.30) Famalicão - Gil Vicente Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) Biletler Pzt, 31 Ağu (18.45) Benfica - Estoril Estádio da Luz (Lizbon) Biletler Pzt, 31 Ağu (20.45) Sporting Braga - Vitória Guimarães Braga Municipal Stadium (Braga) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Marítimo - Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Porto - Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Sporting CP - Nacional Estádio José Alvalade (Lizbon) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Alverca - Sporting Braga Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Estrela - Famalicão Estádio José Gomes (Amadora) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Gil Vicente - Académico de Viseu Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Santa Clara - Rio Ave Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azorlar) Biletler 4/5/6/7 Eyl (TBA) Vitória Guimarães - Casa Pia Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Biletler

Portekiz Primeira Liga biletleri nasıl alınır?

Resmi Portekiz Primeira Liga biletleri, lig merkezi bilet satışı yapmadığı için doğrudan ev sahibi kulübün kendi bilet satış kanallarından satın alınabilir.

Normal fikstürler için biletler genellikle maç gününden 10 ila 14 gün önce kulüp üyeleri için satışa çıkar, kalan koltuklar ise maçtan yaklaşık bir hafta önce genel satışa açılır.

Ancak O Clássico (Benfica - Porto) ya da Derby de Lisboa (Benfica - Sporting CP) gibi yüksek profilli maçları izlemek istiyorsanız, biletlerin neredeyse hiçbir zaman genel satışa çıkmadığını belirtmekte fayda var; çünkü kulüp üyeleri genellikle mevcut tüm biletleri satın alır.

Buna ek olarak taraftarlar, Portekiz Primeira Liga maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Portekiz Primeira Liga biletleri ne kadar?

Resmi Portekiz Primeira Liga maç biletleri, kulübe, rakibe ve üyelik durumunuza bağlı olarak önemli ölçüde değişir; standart genel satış başlangıç biletleri genellikle €30-€90 arasında değişir. Kulüp üyeleri için, yani Sócios olarak bilinen taraftarlar için, fiyatlar maç başına €15-€40 seviyesine düşebilir.

Ancak Primeira Liga son derece yerelleşmiş bir yapıya sahip olduğundan, fiyatlandırma çerçeveleri kulüpler tarafından bağımsız olarak belirlenir; özellikle de Benfica, Sporting CP ve Porto tarafından.

Daha fazla bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Portekiz Primeira Liga rekorları ve istatistikleri

1934'te kurulan Portekiz Primeira Liga'ya, Benfica, Porto ve Sporting CP'den oluşan 'Büyük Üçlü' (Os Três Grandes) damga vurmuştur. Bu üçlü birlikte, ligin tarihindeki şampiyonlukların yalnızca ikisi dışında tamamını kazandı. Büyük 3 dışında gelen bu iki şampiyonluk, Belenenses (1945-46) ve Boavista (2000-01) tarafından elde edildi.

Üst üste şampiyonluklar: Porto, 1994-1999 arasında bunu başararak üst üste 5 şampiyonluk kazanan tek kulüptür.

En uzun yenilmezlik serisi: Porto, Sérgio Conceição yönetiminde 2020 ile 2022 arasında ligde üst üste 58 maç yenilmeyerek rekor kırdı.

2001'de Boavista'nın yarattığı şok dalgası: Boavista, teknik direktör Jaime Pacheco yönetiminde 2000-01 şampiyonluğunu kazanarak Büyük Üçlü'nün 55 yıllık tekelini kırdı ve Porto şehri genelinde büyük kutlamalara yol açtı.

Hiç küme düşmeme: Benfica, Porto ve Sporting CP, ligin kuruluşundan bu yana hiç küme düşmedi.

Portekiz Primeira Liga statları ve stadyumları

Kulüp Stadyum ve konum Kapasite Benfica Estádio da Luz (Lizbon) 68.100 Sporting CP Estádio José Alvalade (Lizbon) 52.095 Porto Estádio do Dragão (Porto) 50.033 Sporting Braga Estádio Municipal de Braga (Braga) 30.286 Vitória de Guimarães Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes) 30.029 Santa Clara Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azorlar) 12.500 Gil Vicente Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) 12.046 Marítimo Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) 10.600 Estrela Estádio José Gomes (Amadora) 9.288 Casa Pia Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)* 7.000 Alverca Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) 6.932 Académico de Viseu Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) 6.912 Moreirense Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) 6.150 Rio Ave Estádio dos Arcos (Vila do Conde) 5.300 Nacional Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) 5.200 Famalicão Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) 5.186 Estoril Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) 5.094 Arouca Estádio Municipal de Arouca (Arouca) 5.000

*Not: Casa Pia, kendi stadı üst düzey lig gerekliliklerini karşılamadığı için iç saha maçlarını tarafsız Estádio Municipal de Rio Maior'da oynar.



