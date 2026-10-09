İngiltere Premier League, dünyanın en iyi futbol organizasyonlarından biri olmayı; bitmeyen drama ve aksiyonu, sporun en büyük kulüpleri ile tanınmış oyuncularının her hafta ortaya koyduğu heyecanla sürdürmeye devam ediyor. Muhteşem geçen 2025/26 Premier League sezonunun ardından, dünya çapındaki futbolseverler şimdi 2026/27 sezonunda kendilerini nelerin beklediğini büyük bir merakla bekliyor.

Arsenal, 22 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından tacını korumaya çalışacak, ancak Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa ve Newcastle United gibi takımlardan zorlu bir sınav göreceği kesin.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz, ne kadar tutacakları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere en güncel Premier League bilet bilgilerini sizin için derledi.

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Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, kulübün resmi bilet portalları üzerinden sunulan tek maçlık girişlerden sezonluk biletlere ve ek hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

İngiltere'nin üst düzey futbol kulüpleri genellikle biletleri üç aşamada dağıtır:

Önce sezonluk bilet sahiplerine. Ardından daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanına göre sıralanan kişilere. Son olarak da genel satış döneminde kamuoyuna.

Resmi kulüp kanalları üzerinden yer bulamıyorsanız ya da son dakika bileti arıyorsanız, LiveFootballTickets gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerine göz atmak faydalı olabilir.

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Premier League biletleri ne kadar?

Bir Premier League biletinin maliyeti büyük ölçüde değişiklik gösterir. Çoğu kulüp yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar takımdan takıma değişir.

Bunun yanı sıra, nerede oturduğunuz da büyük fark yaratır. Koltuğun konumu ve tribündeki yeri fiyatı ciddi şekilde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman daha yüksek ücretlendirilir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır. Örneğin büyük rakiplere karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar daha yüksek bir kategoride yer alabilir ve fiyatlar buna göre artabilir.

Ayrıca Premier League'in deplasman biletlerine 30 £ tavan uygulamayı sürdürdüğünü de belirtmekte fayda var. Bu nedenle daha ucuz bir seçenek arıyorsanız ya da maça gitme şansınızı artırmak istiyorsanız, takımınızın deplasman fikstürlerine göz atabilirsiniz.

Aşağıda GOAL, 2026-2027 Premier League kulüplerini, iç saha statlarını, ortalama maç günü bilet fiyatlarını ve beklenen sezonluk bilet aralıklarını derledi.

2026/27 Premier League kulüpleri: bilet fiyatlarına göre

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Premier League'de sezonluk bilet kaldı mı?

Neredeyse tüm Premier League kulüplerinde 2026/27 sezonu için genel giriş sezonluk biletleri tükendi.

Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham gibi popüler takımlar, bazıları 10-20 yılın da ötesine uzanabilen köklü bekleme listeleriyle çalışıyor. Örneğin Tottenham'ın bekleme listesinde 80.000'den fazla taraftar bulunurken, Liverpool ve Manchester United'da yer bulmanın on yıllara yayılan bir sadakat gerektirdiği bildiriliyor. Brighton ve Bournemouth gibi daha küçük stadyumlara sahip kulüplerde bile yüksek talep ve sınırlı kapasite nedeniyle kontenjan çok kısıtlı ya da hiç yok.

Fulham ise şu anda hâlâ belirli sayıda sezonluk biletin mevcut olmasıyla öne çıkıyor; resmi bir bekleme listesi bulunmuyor ve dağıtım ilk gelen alır esasına göre yapılıyor

Premier League bileti satın almak için üyelik gerekir mi?

Çoğu durumda, özellikle talebin yüksek olduğu maçlar veya güçlü taraftar desteğine sahip kulüpler için Premier League bileti satın alabilmek adına üyelik tavsiye edilir ya da zorunludur. Premier League kulüplerinin çoğu önceliği şu gruplara veren kademeli bir bilet sistemi uygular:

Sezonluk bilet sahipleri Kulüp üyeleri (ücretli yıllık üyelikler) Genel satış (eğer bilet kalırsa)

Üyelik genellikle biletlere erken erişim, sadakat puanı toplama hakkı ve bazen özel içerikler ya da indirimler sağlar. Arsenal, Liverpool, Manchester United veya Tottenham gibi üst düzey kulüplerde, genel satış fırsatları yok denecek kadar az olduğundan, üyelik sahibi olmak çoğu zaman normal maç biletlerine erişmenin tek yoludur.

Bununla birlikte, özellikle kapasitesi daha büyük olan veya maçlarını sürekli kapalı gişe oynamayan bazı kulüpler, envanter kalması halinde maç gününe yakın dönemde üye olmayanların da bilet satın almasına izin verebilir. Üyelik satın almak şansınızı önemli ölçüde artırır ve çoğu zaman koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur.

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